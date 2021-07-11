إذا كنت تخطط للانضمام إلى نادي رواد الأعمال لبدء مشروع جديد، من المهم أن تنطلق دون أي أفكار سلبية سابقة بسبب الجائحة لأن درجة إيمانك بقدراتك لها تأثير في نجاحك.
إن تطبيقات إدارة المشاريع مثل "تريلو" أو "أسانا" ستساعدك على التركيز على قائمة مهامك اليومية.
لا يحتاج رائد الأعمال إلى الاستيقاظ قبل الفجر من أجل بناء مشروع ناجح، وإنما يحتاج فقط إلى اكتساب عادات حميدة، فمن شأن العادات الصحية أن تساعد عقلك وجسمك على تقديم أفضل أداء. وعندما تجعل عادة صحية جزءًا من روتينك اليومي، ستتمكن من الالتزام بها تلقائيًا على المدى البعيد.
وقالت نيكي كارلسون، في تقريرها الذي نشرته مجلة "فوربس" (FORBES) الأميركية، إن أكثر رواد الأعمال نجاحا لديهم 3 عادات ثابتة تؤهلهم للنجاح، وذلك مهما كان نوع الصناعة التي ينشطون فيها أو حجم المشاريع القائمين عليها. اتبع هذه العادات الصحية في حياتك لاتخاذ قرارات أفضل بشأن مشروعك، وعش حياة أكثر اكتمالا، وأدر مشروعا أكثر نجاحًا.
إن حيل الإنتاجية من قبيل "القيام بالمهام تدريجيا" مفيدة، ولكنها قد تعني قضاء كثير من الوقت في العمل على المشاريع الكبرى. لذلك، عليك التركيز على أهم المهام وأكثرها قيمة.
إن الوقت ثمين لأي رائد أعمال، فإذا قضيت جل وقتك في المهام غير العاجلة، فهل تظن بذلك أن ما تبذله من جهد يعود عليك بفائدة؟ إن القادة الناجحين يقضون وقتهم في القيام بمهام تعود عليهم بأكبر فائدة. وهذا يعني أنك تحتاج إلى تركيز وقتك وجهدك على المهام التي لها تأثير واضح في مشروعك.
يمكنك البدء بالتركيز على المهام المهمة من خلال:
لا تفزع إذا لم تتمكن من إنجاز بعض العناصر في قائمة مهامك. إن ريادة الأعمال تتمحور حول المرونة والتركيز على المهام، وما دمت تعطي الأولوية للمهام المهمة، ستكون ناجحًا.
وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستيقظون باكرا يشعرون بتوتر أقلّ ويكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وهذا الأمر مفيد على الصعيد الشخصي والمهني على حد سواء.
إن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا يتمتعون بطاقة أكبر، ما يعني أنهم يحافظون على تركيزهم لاتخاذ قرارات مدروسة طوال اليوم. إن الاستيقاظ باكرا يعطيك أيضًا وقتًا إضافيا لتفقد بريدك الإلكتروني وترتيب جدولك قبل بداية اليوم.
وإذا كنت تريد أن تصبح شخصًا صباحيًا، فإنه يمكنك المرور بالتغييرات الآتية:
إن التركيز على المدى القريب قد يكون مفيدا للقيام بمهامك خلال الأسبوع، ولكن هل سيكون كافيا خلال 5 سنوات من الآن. لا تريد أن تستيقظ يوما ما لتجد أن مشروعك في أزمة، وإنما عليك أن تضع رؤية مستقبلية.
لماذا أطلقت مشروعك؟ هل مهمتك أو هدفك أو قيمك تتماشى مع طريقة عملك اليوم؟ كيف يمكنك تغيير مشروعك لخدمة مهمتك؟ كيف يمكنك تقييم ذلك؟ يمكنك التركيز على مهمتك وغايتك على المدى البعيد من خلال:
وأخيرا، إن العادات هي أفعال تقوم بها يوميًا. وبمرور الوقت، تصبح أساس هويتك كرائد أعمال. ولا يمكن اتباع عادة مرة واحدة فقط ثم التخلي عنها. ادمج هذه العادات الثلاث ضمن روتينك والتزم بتحقيق النجاح. يحتاج رواد الأعمال إلى المرونة والقوة، وستصبح العادات الحميدة الأساس الداعم لنجاحك.