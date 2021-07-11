29 فكرة تجارية لرواد الأعمال الشباب

يعدّ دخول عالم ريادة الأعمال في سن مبكرة فكرة لها ميزاتها وصعوباتها، إذ إن الشباب يفتقدون الخبرة، ولكن بإمكانهم تعويض ذلك بما يتمتعون به من حماس وجرأة.

يعدّ دخول عالم ريادة الأعمال في سن مبكرة فكرة لها ميزاتها وصعوباتها، إذ إن الشباب يفتقدون الخبرة، ولكن بإمكانهم تعويض ذلك بما يتمتعون به من حماسة وجرأة.

ويقول الكاتب أنطوان كيرفان في هذا التقرير الذي نشره موقع كريار مي إمبريسا الإسباني، إن اختيار المشروع المناسب لكل إنسان يرتبط بشخصيته وتعليمه والخبرة المهنية التي حصل عليها. وهنالك 29 فكرة لمشاريع متنوعة، لمن يرغب في دخول عالم الأعمال.

أفكار لمهنيي الضيافة

1. افتتاح مقهى أو مطعم

تعدّ المقاهي والمطاعم من بين أكثر المشاريع الصغرى رواجا، وإذا كنت تمتلك خبرة في هذا المجال يمكنك أن تبادر بافتتاح مشروعك الخاص، مع تمييز نفسك عن غيرك بالاعتماد على ديكور جذاب وخدمات مبتكرة.

2. تحضير العشاء في منازل الزبائن

إذا كنت طاهيا جيدا ولكنك لا تستطيع استثمار كثير من المال لافتتاح مطعم، فيمكنك بكل بساطة أن تعمل طاهيا خاصا، وتذهب إلى بيوت الزبائن حاملا مكونات الطعام وكل الأواني اللازمة، لتحضير عشاء لأسرة أو مجموعة من الأصدقاء.

3. أكاديمية الطبخ

يمكنك أيضا الاستفادة من موهبتك بتعليم الطبخ للآخرين، باستئجار مساحة في أحد المطاعم، لتقدم دروسا للراغبين في تعلم فن الطبخ، ويمكن أيضا القيام بذلك عبر دروس مصورة ومنشورة على الإنترنت.

مشاريع على الإنترنت

4. متجر إلكتروني مع خدمة إحالة الشحن

إذا كنت ترغب في خوض غمار التجارة الإلكترونية ولكنك لا تمتلك المال للاستثمار، يمكنك تجربة نظام إحالة الشحن، فلا تكون مضطرا إلى المخاطرة وتخزين البضائع، بل تقوم فقط بتحويل طلبات العملاء وعناوينهم إلى الشركة المصنعة، وتحصل على جزء من الأرباح.

5. موقع لتحليل المنتجات

إذا كنت مستعدا لمعرفة كل تفاصيل وأسرار المنتجات المعروضة في السوق، يمكنك تقديم خدمة تحليل ومراجعة مواصفات كل منتج معروض، مع إمكانية الحصول على عمولة عندما يشتري الزائر المنتج الذي تحدثت عنه.

6. إدارة شبكات التواصل الاجتماعي

بات البروز في الفضاء الافتراضي مهما جدا للشركات والشخصيات، ويمكنك دون امتلاك مهارات كبيرة في هذا المجال أن تتكفل بمهمة إدارة حسابات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر المحتوى المثير للاهتمام والتواصل مع الناس لزيادة التفاعل.

أفكار للخبراء الشباب

7. تقديم الاستشارات الخاصة

من يعملون في تخصصات مثل المحاماة وهندسة العمارة وعلم الاقتصاد، فإن لديهم مكاتب يقدمون منها الاستشارات، ولكن في الواقع يمكن لأي شخص يمتلك خبرة في مجال معين أن يعمل مستشارا، ما دام هنالك زبائن مستعدون ليدفعوا له.

8. دروس على شبكة الإنترنت

من الوسائل الأخرى لتحويل معرفتك إلى أموال هنالك التدريب والتعليم عن بعد، وتتوفر اليوم العديد من الحلول الرقمية التي تمكنك من إنشاء دروس افتراضية، وكسب أرباح مهمة لمن يتقنون فن التدريس.

أفكار لأصحاب البراعة اليدوية

9. خدمة إصلاح الأعطال في البيوت

يعاني بعض الناس في منازلهم من مشاكل يسهل إصلاحها، ولكنهم يعجزون عن ذلك ويضطرون إلى الاستعانة بشخص متخصص. ومن ثم يمكنك العمل في هذا المجال وإنجاز بعض الأعمال مثل تغيير المقابس وإصلاح الحمامات وأعمال السباكة.

إذا كنت تمتلك حسا فنيا يمكنك تصميم منتجات الديكور والزينة (الجزيرة)

10. خدمات الديكور

إذا كنت تمتلك حسا فنيا وقدرة على الابتكار، يمكنك تصميم منتجات الديكور والزينة وحتى الإكسسوارات، وبيعها في أثناء لقائك مع الأصدقاء والأقارب، أو في متجر إلكتروني.

11. كسب المال من الدروس التطبيقية

إذا كنت تمتلك قدرة على تفسير كيفية إصلاح أو إنشاء شيء ما، بإمكانك إعداد دروس مصورة، ونشرها مثلا على منصة يوتيوب، أو كتابة مقالات تنشر في مدونة، مصحوبة بصور وشروح مفصلة، وستحصل على أرباح جيدة من الإعلانات أو من خلال إسداء خدماتك مباشرة.

أفكار مشاريع للشبان المولعين بالسيارات

12. بيع وشراء السيارات المستعملة

إذا كنت تعرف كل خفايا السيارات، يمكنك التخصص في المتاجرة بها. ويحتاج الأمر إلى معرفة كبيرة بأحوال السوق وكلفة عمليات إصلاح وتحسين السيارة التي ستشتريها، حتى تكسب هامش ربح محترم عند بيعها.

13. استئجار كشك لإصلاح السيارات

إذا كنت ميكانيكيا بارعا، وكان القانون يسمح بذلك، يمكنك الذهاب لإصلاح سيارات الناس في منازلهم. ولكن بما أن الغالبية يركنون سياراتهم في الطريق العام خلال ساعات النهار، والقانون يمنع إجراء أعمال الصيانة على قارعة الطريق، فإن الحل البديل هو استئجار كشك صغير للقيام بهذا العمل، بدلا من افتتاح مرآب بكامل التجهيزات يكون مكلفا جدا.

14. إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية

لم تعد السيارات الكهربائية مجرد فكرة للمستقبل، فأغلب الشركات المصنعة شرعت فعلا في تسويق هذا النوع من السيارات، وخلال العامين المقبلين يتوقع الخبراء أن عددها سيرتفع ارتفاعا كبيرا، ومن ثم سيحتاج الناس إلى محطات للشحن الكهربائي في كل مكان.

15. تنظيف السيارات في المنزل

يمنع غسل السيارة في الأماكن العامة، ولكن يمكن للعاملين في هذا المجال تقديم خدماتهم للزبائن من خلال زيارتهم في المنزل، وتنظيف السيارة داخل المرآب أو في الحديقة.

أفكار مشاريع لمهندسي الكمبيوتر والمصممين

16. تطوير مواقع الويب

يشهد هذا المجال رواجا متزايدا، مع انتقال أغلب الأنشطة الاقتصادية إلى الفضاء الرقمي، وازدياد حاجة الشركات إلى تطوير المواقع والخدمات الإلكترونية. هذا التوجه يفتح لمبرمجي ومصممي مواقع الإنترنت فرص تسويق خدماتهم وتحقيق مكاسب كبيرة.

17. إنشاء تطبيقات الهاتف الجوال

وتعدّ تطبيقات الهاتف الجوال التي تشتغل على نظام أندرويد و"آي أو إس" خيارا آخر لمهندسي الكمبيوتر، بخاصة مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية، وإقبال الناس على تنزيل التطبيقات والاعتماد عليها في مجالات الحياة كافة.

18. خدمات تحسين نتائج محركات البحث للشركات

مثلما أن هنالك حاجة لدى الشركات إلى من يدير حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، فإنها تحتاج أيضا إلى مهندسي كمبيوتر لتحسين حضورها في مواقع الإنترنت ومحركات البحث، وهي عملية معقدة ترتبط بالبرمجة والتطوير، وتؤدي أيضا إلى تحسين سرعة استجابة الصفحة.

أفكار مشاريع للمبدعين

19. خدمات التأليف والنشر

باتت كلمة (copywriter) شائعة جدا وهي تعني كتابة المحتوى. وتحتاج الشركات إلى هذا النوع من المبدعين لتأليف ونشر محتوى على مواقعها وحساباتها، وهي مهمة تتطلب امتلاك الموهبة.

20. إنشاء مدونة

في هذه الحالة يمكنك إنشاء موقع خاص بك ونشر مقالات في المجال الذي تتخصص فيه، وبمجرد إنشاء بعض المحتوى الجذاب وامتلاك معرفة بسيطة بآليات محركات البحث، فإنك ستحصل على زيارات كثيرة لمدونتك.

21. تأليف الكتب

هذا المجال واسع جدا وتوجد فيه منافسة كبيرة، ومن الصعب تأليف الروايات والكتب بالمعنى التقليدي، ولكن بإمكانك تأليف أشياء أكثر بساطة مثل دليل عملي أو كتيب إرشادات لمساعدة الناس في المجال الذي يهتمون به.

22. خدمات الترجمة

مع تزايد الارتباط بين مختلف أنحاء العالم، يمتلك المتحدثون بأكثر من لغة ميزة مهمة، تمكنهم من العمل في ترجمة المحتوى. وتتطلب الترجمة اطلاعا كبيرا على اللغتين، وقدرا عاليا من الدقة وثقافة واسعة، ولكن إذا تمكنت من الحصول على زبائن فإنك ستحقق دخلا جيدا.

أفكار مشاريع في المجال السمعي البصري

23. إنشاء قناة يوتيوب

تشهد منصة يوتيوب منافسة كبيرة جدا، ولذلك فإنك لا تحتاج فقط إلى إنشاء محتوى ذي جودة عالية، بل أيضا ستتنافس مع آلاف من القنوات الأخرى، من أجل شدّ اهتمام الجمهور. وإذا كنت بارعا في التصوير والتحدث أمام الكاميرا والمونتاج، يمكنك دخول هذا المجال.

24. التصوير الفوتوغرافي

هنالك طلب كبير على المصورين المحترفين، ليس فقط من أجل حفلات الزواج والمناسبات الكبرى، بل حتى لمن يرغبون في تحسين ظهورهم على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة.

25. المؤثرون على إنستغرام

هنالك صورة نمطية سلبية ارتبطت بهؤلاء الأشخاص، ولكن في الواقع أن تكون مؤثرا هو أمر مربح للغاية، فهنالك منصات تسمح لك بتحويل شهرتك إلى أموال، من خلال عقود الرعاية والتسويق.

حاول الاستفادة من التوجهات الجديدة

26. تجارة الأطعمة النباتية والعضوية

مع تزايد عدد المستهلكين المهتمين بحماية الحيوانات أو حماية البيئة، ظهرت بعض الشركات الناشئة التي حققت صعودا سريعا من خلال تصنيع أو بيع اللحم النباتي ومنتجات أخرى، تحافظ على الحيوانات والبيئة.

ازداد عدد المسنين في المجتمع وباتوا يشكلون سوقا مربحة لها العديد من الاحتياجات (الجزيرة)

27. رعاية المسنين

مع تزايد أمل الحياة عند الولادة، وظاهرة الشيخوخة السكانية، ازداد عدد المسنين في المجتمع وباتوا يشكلون سوقا مربحة لها العديد من الاحتياجات، مثل السكن والرعاية الشخصية وغيرها.

28. حلول للاحتباس الحراري

من المتوقع أن تجبر أزمة المناخ سكان كوكب الأرض على تبنّي قوانين أكثر صرامة لمحاربة هذه الظاهرة. وإذا كنت تمتلك أفكارا خلاقة تسمح بتجنب الانبعاثات الكربونية، يمكنك تكوين شركة ناشئة.

29. سوق المنتجات الصحية

حتى قبل تفشي وباء كورونا، كان معروفا أن سوق المنتجات الصحية ستشهد انتعاشا متزايدا في المستقبل. ولذلك يمكن للشبان الحالمين ببعث مشاريعهم الخاصة إنشاء شركات تبيع العلاجات والخدمات الصحية للمسنّين والمرضى.