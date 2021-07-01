من ناشئة الى مساهمة.. بازفيد الإعلامية تقيّم بـ 1.5 مليار دولار

تتجه "بازفيد" (Buzzfeed) -المتخصصة في وسائل الإعلام الرقمية- إلى التحول لشركة عامة، في خضم موجة من تحول الشركات الناشئة إلى الاكتتاب العام ضمن عملية جديدة بمساعدة ما تسمى شركات الاستحواذ الخاص.

وتقول إنها بهذا تضع النمو المالي نصب عينيها. ووفق وسائل إعلام أميركية فإن بازفيد تخطط لأن تصبح ذات مساهمة عامة بقيمة ضمنية تبلغ 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.

وتأمل بازفيد أن تضعها هذه الخطوة في وضع أفضل، من أجل جني المزيد من الأرباح من الإعلانات الرقمية ضد منافسيها مثل "غوغل" (Google) و"فيسبوك" (Facebook) و"أمازون" (Amazon).

وهذه الشركة، التي أسسها جوناه بيريتي عام 2006 وكانت معروفة في البداية بقوائم ومسابقات عبر الإنترنت، أثبتت نفسها كمنافس جاد في مجال الأعمال الإخبارية، حيث فازت هذا العام بجائزة بوليتزر للتقارير الدولية. وتشمل علاماتها التجارية الأخرى "تيستي" (Tasty) وهي أكبر شبكة طعام اجتماعية في العالم.

وقد قامت بازفيد بشراء منافسين لها، بما في ذلك "هافبوست" (Huffpost) وهي وسيلة إعلامية تأسست عام 2005 باسم "هافينغتون بوست" (Huffington Post) وقد اشترتها من شركة "فيريزون" (Verizon) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إنها تخطط لشراء شبكات "كومبلكس" Complex) (Networks أيضا من فيريزون، و"هيرست" (Hearst) بمبلغ 300 مليون دولار.

يشار إلى أن كومبلكس شبكة شبابية عالمية تتعامل مع جيل الألفية أو ما يسمى في الولايات المتحدة "جيل زد" (Generation Z).

ويُعد "الإعلان الرقمي" مساحة صعبة للنجاح، وقد تم دمج غرف الأخبار الرقمية، بما في ذلك شراء "فوكس" (Fox) لمجلة نيويورك وأذرعها الرقمية.

يذكر أن فيسبوك وغوغل يحصلان على غالبية أموال الإعلانات الرقمية. وكان بيريتي قد قال في بيان إن الاستحواذ على كومبلكس "سيفتح الباب أمام المزيد من فرص الإيرادات".

أسس جوناه بيريتي بازفيد عام 2006 كموقع ترفيهي لكنه تحول إلى مشروع رائد في صناعة الأخبار (بازفيد)

وقد اختارت شركات عدة هذا العام مسارا غير تقليدي لطرح أسهمها بالسوق العام، حيث اختارت تخطي الشراكات مع المؤسسات المالية التقليدية، وبدلا من ذلك فضلت الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أو ما يعرف بالاختصار الإنجليزي "سباكس" (SPACs)

وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يستخدمها مستثمرو "وول ستريت" لضخ الاستثمار في المشاريع الناشئة الساعية للحصول على التمويل.

ويمكن أن تقطع شركات الاستحواذ الخاصة ما يصل إلى 75% من الوقت الذي تستغرقه الشركة عادة للوصول إلى مرحلة تداول أسهمها بالبورصة، وذلك مقابل العملية التقليدية للاكتتاب العام الأولي.

ويمكن أن تجعل هذه الشركات أيضا من السهل الحصول على مشترين محتملين. وغالبا فإن الشركات التي تسير على طريق شركات الاستحواذ الخاصة تشعر بالراحة مع الأرقام حيث تشعر بالحرية في الترويج لأرقامها المستقبلية.

في حين أن الشركة تقتصر، في الاكتتاب العام التقليدي، على تسليط الضوء على أدائها السابق الذي قد لا يكون نقطة قوة جذابة للشركات الناشئة الشابة التي تفشل عادة في تحقيق أرباح أو إيرادات كبيرة.

وتُعرف شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أيضًا باسم شركات الشيكات على بياض، لأنها تسمح للشركات الناشئة التي تستحوذ عليها بجمع رأس المال، غالبًا من دون الكشف عن خطط مفصلة عن كيفية إنفاقه. ولقد خفت حدة الاندفاع لبدء مثل هذه العمليات الأشهر الأخيرة بسبب التدقيق المتزايد من قبل مراقبي تداول الأوراق المالية.

ويمكن أن تقود الأموال التي جمعتها هذه الشركات حتى الآن إلى نشاط استحواذ على مدار العامين المقبلين بقيمة 900 مليار دولار بالولايات المتحدة. لكن مع تولي غاري غينسلر، الرئيس الجديد لهيئة التداول والأوراق المالية، بدأ تباطؤ تدفق رعاة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تلك.

وتندمج بازفيد، ومقرها مدينة نيويورك، مع شركة استحواذ خاصة تسمى "890 فيفث افنيو بارتنرز" (890 Fifth Avenue Partners Inc).