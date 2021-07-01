فلوارد الناشئة في الخليج تحصل على 27.5 مليون دولار لما بعد التأسيس

جمعت "فلوارد" (Floward)، وهي وجهة لتسليم الزهور والهدايا عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دورة تمويل بقيمة 27.5 مليون دولار من الفئة "بي" -أي مرحلة ما بعد التأسيس- بقيادة "إس تي في" (STV)، وبمشاركة من شركة "تأثير المالية" (Impact46)، وهي شركة إدارة أصول مقرها السعودية وتركز على فرص الاستثمارات البديلة.

تأسست فلوارد عام 2017، على يد المؤسس والرئيس التنفيذي عبد العزيز باسم اللوغاني، لتقدم حلولا متكاملة للتجارة الإلكترونية خصوصا في مجال الزهور؛ حيث تقدم منتجاتها من الأزهار الطبيعية إلى جانب الهدايا والمنتجات الأخرى ذات العلامات التجارية المحلية والعالمية، مع خدمة التوصيل في نفس اليوم.

يذكر أن المتاجر التقليدية قد هيمنت على هذا القطاع إلى حد كبير مع عدم أي وجود له تقريبا على شبكة الإنترنت، مما أتاح الفرصة لشركة فلوارد الكويتية لتصبح رائدة السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلق اللوغاني في بيان صحفي قائلا "منذ انطلاقنا قبل 4 سنوات، كنا على مسار نمو واضح وسريع، سرّعته جائحة كورونا؛ حيث شهد انتشار التجارة الإلكترونية طفرة هائلة خلال العام الماضي".

وقال إن الظروف الحالية "قدمت فرصًا واضحة، وسرعت من خطط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وتحديداً في لندن، والمملكة المتحدة"، وهو أول توسع للشركة خارج المنطقة.

وبحسب اللوغاني، فقد شهدت فلوارد في الأيام الـ100 الأولى من عام 2021 نموًا يزيد عن 10 أضعاف معدل عام 2020، حيث تجاوزت عائداتها كل ما حققته في عام 2020 بأكمله.

وكانت "إس تي في" السعودية قد أعلنت الخبر في تدوينة على موقعها حيث أفادت أنها تقود "جولة استثمارية بقيمة 103 ملايين ريال سعودي (27.5 مليون دولار) في فلوارد -متجر إلكتروني إقليمي لتبادل الورود والهدايا- التي تقدم عبر تطبيقها تنسيقات ورود طبيعية، وأنواع أخرى مختلفة من الهدايا والإكسسوارات. وتغطي فلوارد جميع دول منطقة الخليج، وتوسعت مؤخرا إلى المملكة المتحدة في خططها للدخول إلى أسواق جديدة".

ويقدر حجم السوق المحلي للزهور بـ3 مليارات دولار سنويا في منطقة الخليج، الذي بدوره يتميز بنمو أعلى من النمو العالمي.

وقالت "إس تي في" إنه "مع هذا النمو نرى أهمية وجود شركة محلية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية لتبادل الورود والهدايا بالإضافة إلى التواصل الاجتماعي".

تستفيد الشركة الناشئة في نموذجها للأعمال من اتجاهين لدى المستهلكين في منطقة الخليج: الأول، تبادل الهدايا كونه ظاهرة اجتماعية، والثاني، دمج التجارة الإلكترونية مع شبكات التواصل الاجتماعي، بإيجاد آلية تمكّن رواد هذه الشبكات من طرح منتجات باسمهم على منصة فلوارد، موفرة لهم بذلك مصدر دخل إضافي ومنافع أخرى.

وقالت "إس تي في" تعليقا على ذلك، إنها ترى آفاقًا كبيرة لفلوارد لتكون اللاعب الأبرز في هذا المجال على مستوى العالم.

وأضاف عبد العزيز اللوغاني "لدينا إستراتيجية توسع واضحة، تتبع قواعد العمل الخاصة بنا مما يسمح لنا بالتوسع بسرعة وبسلاسة في أسواق جديدة، بهدف أن نصبح جهة رئيسية فعالة عالميًا في صناعة الزهور والهدايا، مع مسار واضح لاقتصاديات العمل الإيجابية والربحية".

واختتم اللوغاني حديثه بقوله نحن فخورون بالإعلان عن شراكتنا مع "إس تي في" التي انضمت إلى "تأثير"، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة جنبًا إلى جنب فريق فلوارد ستساعد في تمييز أنفسنا لنكون جهة عالمية فعالة في صناعة الزهور والهدايا.

وقال الشريك في "إس تي في" أحمد النعيمي "نحن متحمسون للانضمام إلى فلوارد في مهمتهم لإتقان تقديم الهدايا للمستهلكين. لقد أظهروا فهمًا رائعًا لاتجاهات المستهلكين، إلى جانب التنفيذ المثالي لتجربة العملاء وسلسلة التوريد."

جدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية كانت قد أعلنت عام 2017 عن تأسيس صندوق الاستثمار المخاطر "إس تي في" الذي يستهدف الأعمال التكنولوجية، بقيمة 500 مليون دولار.