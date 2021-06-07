من دبي.. سايسس الإسرائيلية الناشئة تستهدف تقييما بمليار دولار كتمويل جديد

قال الرئيس التنفيذي لشركة سايسس (Pcysys) الإسرائيلية للأمن السيبراني -وهي شركة غير مدرجة في سوق الأسهم- إن من الممكن تقييم الشركة بنحو مليار دولار في نهاية هذا العام، حيث من المرجح أن تبحث عن تمويل جديد لدفع النمو.

وقد جمعت الشركة الناشئة التي تأسست عام 2015 حتى الآن 40 مليون دولار، بما في ذلك من شركتي إنسايت بارتنرز (Insight Partners) وبلاكستون (Blackstone).

وقال الرئيس التنفيذي عميتاي راتزون إن مسار النمو الحالي يعني أن تقييم سايسس (Pcysys) قد يكون في حدود مليار دولار في نهاية العام، وقد رفض الإفصاح عن قيمة الشركة في الوقت الحالي.

وأضاف راتزون كذلك أن سايسس ستقرر بحلول الربع الأخير من العام، ما إذا كانت ستجمع تمويلا جديدا، والذي على الأرجح سيكون بعشرات الملايين من الدولارات.

وقال لرويترز الأسبوع الماضي على هامش معرض الأمن السيبراني التجاري في دبي "لسنا بالفعل في عملية جمع أموال للبقاء. إننا نجمع الأموال للنمو الكبير بطريقة لم يُسمع بها من قبل".

وقالت سايسس إنها طورت منصة لتجربة الاختراق معروفة باسم بينتيرا (Pentera)، تقلد القراصنة (الهاكرز) حتى يكون بإمكان الشركات تحديد العيوب الأمنية في أنظمتها.

يذكر أن تقييم شركات التكنولوجيا على مدى السنوات الماضية قد ارتفع بشكل ملحوظ، حيث يراهن المستثمرون على أن المزيد من النشاط الاقتصادي سيصبح رقميا، وسيتحول إلى الشبكة بسبب الجائحة.

وقد ساهم ذلك في التسهيل على شركات التكنولوجيا في جمع رؤوس الأموال، غير أن راتزون قال إن سايسس ستجمع فقط ما تحتاجه من خلال الديون أو الأسهم أو كليهما.

وحتى عندما تتدفق الأموال في قطاع التكنولوجيا، فلا تفكر سايسس في الإدراج بسوق الأسهم في المدى المنظور.

وقال راتزون "نحن لا نبحث عن خروج سريع ولا نبحث عن أموال سريعة، الأمر يتعلق ببناء عمل كبير".

وأضاف أن سايسس ستركز على نمو طبيعي خلال الـ18 شهرا المقبلة، وكانت بالفعل تنهي بعض الأرباع بالتدفق النقدي الإيجابي.

وقال راتزون إنه ابتداءً من 2023، سوف تفكر الشركة في عمليات استحواذ لامتلاك تقنيات جديدة لتدعيم القدرات الحالية.

نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة نت