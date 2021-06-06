شركة صاعدة تدشن أول مصرف رقمي في باكستان

أعلن مصرف "تي إيه جي إنوفيشن" (TAG Innovation) عن استعداده لبدء نشاطه في باكستان خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، ليصبح أول مصرف رقمي في خامس أكبر دولة بالعالم من حيث عدد السكان.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء عن طلال جوندال -الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية الصاعدة "تي إيه جي إنفويشن"- القول إن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها المصرفية الرقمية لعدد محدود من العملاء خلال الشهر الجاري على أن تبدأ نشاطها في نطاق تجاري خلال شهرين أو 3، حيث تستهدف جذب ملايين العملاء في السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب بلومبيرغ، فقد نجحت الشركة الناشئة في جمع تمويل مسبق بقيمة 5.5 ملايين دولار خلال العام الجاري، لتصبح بذلك واحدة من أكثر الشركات الصاعدة جمعا للتمويل بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، خلال العام الجاري.

وشارك في ضخ هذا التمويل شركتا "كوايت كابيتال مانجمنت" (Quiet Capital Management) و"ليبرتي سيتي فينشرز" (Liberty City Ventures)، كما تلقت الشركة استثمارات إستراتيجية من شركات "أندرسن هوروفيتز" (Andreessen Horowitz) و"خوسلا فينتشرز إل إل سي" (Khosla Ventures LLC)، و"كانان بارتنرز" (Canaan Partners) و"مركيوريز إمّاد أخوند" (Mercury’s Immad Akhund)، وذلك وفقا لبيانات من "كرانش بايس" (Crunchbase).

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن شركة "تي إيه جي" انضمت إلى موجة الشركات الصاعدة بمجال خدمات الدفع الرقمي، في ظل انتعاش نشاط البنوك الرقمية في الأسواق الصاعدة التي تعاني من قلة عدد فروع البنوك التقليدية وبالتالي من محدودية توفر الخدمات المصرفية لأعداد كبيرة من السكان.

ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن 70% من تعداد السكان البالغين (ما يقرب من 100 مليون مواطن) لا يملكون حسابات مصرفية.

في المقابل، أكد رضا جفري -رئيس الأسهم في "إنترماركت سيكيورتيز" (Intermarket Securities Ltd) أن العملاء المحتملون يشتكون من عملية التسجيل المطولة وزيارات الفروع المتعددة اللازمة لفتح حساب.

بينما يخطط مصرف "تي إيه جي إنوفيشن" لتبسيط العملية مع العملاء المحتملين الذين يحتاجون فقط إلى نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهم وصورة شخصية، ليتم فتح الحسابات في غضون 3 دقائق، بحسب بلومبيرغ.

ووفق الموقع الرسمي لمصرف "تي إيه جي إنوفيشن"؛ فإنه يستهدف جذب العملاء من خلال مجموعة من الامتيازات، مثل إلغاء رسم التحويل واستلام الأموال لأي شخص لديه حساب على نفس المصرف، كما يُمكِّن المصرف عملاءه من تحويل الأموال إلى أي حساب مصرفي داخل باكستان عبر رمز الباركود (QR).

وقد حصلت شركة "تي إيه جي" على الموافقة الرئيسية لترخيص معهد الأموال الإلكترونية (EMI) من قبل بنك الدولة الباكستاني (SBP). ويقوم المصرف الإلكتروني حاليا بتشغيل خدماته في الوضع التجريبي قبل إطلاقه للجمهور.

وللتيسير على عملائه، يوفر تطبيق المصرف خدمة مراقبة جميع المعاملات الخاصة بالحساب البنكي، مع إمكانية تتبع جميع المدفوعات السابقة والمستقبلية، إلى جانب توفير أعلى مستوى من معايير الأمان، حسب موقع "تي إيه جي".

ويضمن المصرف للعملاء عدم خصم أي رسوم خفية أو شهرية، إلى جانب عدم المطالبة بحد أدنى للسداد، وإمكانية السحب من ماكينات صرف الأموال المتوفرة في العديد من الأماكن، كما يوفر المصرف خدمة دفع فواتير الخدمات العامة عبر التطبيق خلال خطوات بسيطة لا تحتاج سوى دقائق معدودة، من دون المطالبة برسوم أو عمولات.