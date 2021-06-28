فرنسا: ممارسات آبل تعيق الشركات الناشئة

ستنظر محكمة بباريس في سبتمبر/أيلول القادم في دعوى قضائية تدعمها الحكومة الفرنسية ضد شركة آبل (Apple) تزعم أن عملاق التكنولوجيا الأميركي يستخدم ممارسات تجارية مسيئة ضد الشركات الناشئة.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية إن الدعوى التي رفعتها هيئة المنافسة ومكافحة الاحتيال الفرنسية عام 2018 باسم وزير المالية برونو لومير، تسعى إلى وقف هذه الممارسات وفرض غرامة قدرها مليونا يورو (2.4 مليون دولار)، مؤكدا بذلك تقريرا سابقا نشرته صحيفة "ليزيكو" (les echos) الفرنسية.

وتأتي الدعوى بعد 3 سنوات من التحقيق من قبل وكالة المنافسة ومكافحة الاحتيال، وبعد شكوى قدمتها مؤخرا "فرانس ديجيتال"، وهي اتحاد للشركات التكنولوجية الفرنسية الناشئة.

وقال المصدر إن محكمة الأعمال في باريس حددت موعد المحاكمة في 17 سبتمبر/أيلول القادم.

واكتفت وكالة المنافسة ومكافحة الاحتيال التي اتصلت بها وكالة الأنباء الفرنسية، بتأكيد أن الإجراءات القانونية جارية.

واشتكى لومير في عام 2018 من أن الشركات الفرنسية الناشئة التي تبيع تطبيقاتها إلى آبل وغوغل (Goolge) كانت تفرض عليها الأسعار من قبل عمالقة التكنولوجيا، وأنها كانت تقوم بتعديل العقود من جانب واحد.

وقال نيكولاس برين رئيس شبكة الشركات الناشئة الأوروبية، التي تضم اتحادات وطنية من 24 دولة أوروبية، "قبل 3 أشهر من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، ستكون نتيجة هذه الدعوى تاريخية".

وقال برين لوكالة الأنباء الفرنسية: "إما أن آبل مدانة بانتهاك القانون الحالي، أو أن آبل تتسلل من الثغرات ولدينا دليل على أن القوانين الحالية لا تسمح لنا بتنظيم المنصات العامة".

مثل هذا الحكم من شأنه أن يوفر دفعة كبيرة للجهود المبذولة لوضع حجر أساس في قانون الأسواق الرقمية.

ويعيد الاتحاد الأوروبي حاليا كتابة قواعد اللعبة لعمالقة التكنولوجيا، من خلال قانون الأسواق الرقمية وقانون آخر مرافق اسمه قانون الخدمات الرقمية.

والهدف من كل ذلك هو وضع قواعد خاصة للمنصات العامة، أو "حراس البوابة"، من أجل حماية المستهلكين والشركات والمنافسين المحتملين من "قوة ساحقة في السوق".

وقال برين إن الشروط التعاقدية التي تفرضها آبل على مطوري التطبيقات للوصول إلى العملاء من خلال "آب ستور" (App Store) تميل لصالح آبل.

وقال إنه يأمل أن تجبر المحكمة شركة آبل على إعادة كتابة الشروط التعاقدية لناشري التطبيقات.

وقال برين: "حان الوقت لكسر القيود".

المصدر: الفرنسية

نقلها للعربية ريادة-الجزيرة