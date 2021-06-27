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فولفو تتعاون مع شركة ناشئة لإنتاج ضخم من البطاريات الكهربائية

سيسمح هذا لشركة فولفو، المملوكة لشركة صناعة السيارات الصينية جيلي، بتجهيز حوالي 800 ألف سيارة سنويا

خط تجميع سيارات فولفو في الصين (وكالة الأنباء الأوروبية)
خط تجميع سيارات فولفو في الصين (وكالة الأنباء الأوروبية)
27/6/2021-|آخر تحديث: 28/6/202105:58 AM (مكة المكرمة)

قالت شركة "فولفو" (Volvo) السويدية إنها مع شركة "نورثفولت" (Northvolt) قد تتعاونان لبناء مصنع جديد للبطاريات في أوروبا، حيث تهدف شركة صناعة السيارات إلى بيع السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.

وأوضحت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات وشركة البطاريات الناشئة أنهما معا ستبنيان، من خلال مشروع مشترك، مصنعًا ضخمًا بسعة محتملة تبلغ 50 غيغاوات سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

وسيسمح هذا لشركة فولفو، المملوكة لشركة صناعة السيارات الصينية جيلي، بتجهيز حوالي 800 ألف سيارة سنويا.

وتكثف أوروبا جهودها لتصبح أكثر استقلالية في قطاع البطاريات، حيث ما تزال تعتمد بشدة على الإنتاج من آسيا.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة النقل والبيئة، وهي منظمة غير حكومية، فإن أوروبا تمتلك مشاريع لبناء ما يقرب من 40 مصنعًا بإنتاج سنوي يبلغ إجماله ألف غيغاوات ساعة وتكلفة تقديرية 40 مليار يورو (48 مليار دولار).

كما تخطط فولفو ونورثفولت لافتتاح مركز بحث وتطوير في السويد العام المقبل، من شأنه تطوير "الجيل التالي من خلايا البطاريات الحديثة وتقنيات تكامل المركبات"، وذلك وفقًا لبيانهما المشترك.

" أقامت نورثفولت، التي تريد أن تصبح أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا، شراكات مع فولكس فاجن وبي إم دبليو وسكانيا"

وقال مدير العمليات الصناعية في شركة فولفو، خافيير فاريلا، "تعد البطاريات من أهم الأجزاء في السيارة الكهربائية بالكامل، ومن خلال الشراكة مع شركة نورثفولت، فإننا نضمن سلسلة توريد تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة من البطاريات عالية الجودة والمستدامة".

ومن المقرر أن تشتري فولفو خلايا بطارية سعة 15 غيغاوات ساعة من مصنع نورثفولت السويدي في سكيلفتيا اعتبارا من عام 2024.

وستسهم هذه الشراكة في جهود فولفو لجعل نصف سياراتها كهربائية بالكامل بحلول منتصف العقد وجميعها كهربائية بالكامل بنسبة 100% بحلول عام 2030.

ولم يتم بعد توقيع الصفقة والموافقة عليها من قبل مجالس إدارة فولفو ونورثفولت.

كما أقامت نورثفولت، التي تريد أن تصبح أكبر منتج لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا، شراكات مع فولكس فاجن وبي إم دبليو وسكانيا.

وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة نورثفولت، بيتر كارلسون، صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) أن شركته تبحث الآن في "الولايات المتحدة على وجه التحديد، وربما في آسيا أيضًا للتوسع"، بعد أن قال سابقًا إن شركة تصنيع البطاريات لديها ما يكفي للقيام به في أوروبا.

المصدر : الفرنسية

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