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وظائف شاغرة بلا موظفين.. الشركات الناشئة في العملات المشفرة لا تجد العمالة المدربة

رغم المشكلات التي تواجه سوق العملات الرقمية المشفرة فإن قيمتها زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 400% (غيتي)
رغم المشكلات التي تواجه سوق العملات الرقمية المشفرة فإن قيمتها زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 400% (غيتي)
25/6/2021-|آخر تحديث: 26/6/202101:35 AM (مكة المكرمة)

تقول شركات العملات الرقمية المشفرة إنها تعاني من أجل العثور على الموظفين المؤهلين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لديها، في ظل ازدهار قطاع العملات الرقمية وغيرها من الأصول الرقمية، ودخول المؤسسات المالية العالمية الكبرى هذه السوق.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أنه رغم كل المشكلات التي تواجه سوق العملات الرقمية المشفرة فإن قيمتها زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 400% إلى حوالي 1.4 تريليون دولار.

وبدأت البنوك التقليدية الكبرى مثل "غولدمان ساكس غروب" (Goldman Sachs Group) و"بنك "أوف نيويورك ميلون كورب" (Bank of New York Mellon Corp) و"دي بي إس غروب هولدنغز" (DBS Group Holdings) تقدم خدمات العملات الرقمية.

وقالت بلومبيرغ إن إقبال البنوك والشركات المالية التقليدية على العمل في سوق العملات المشفرة جعل من الصعب على الشركات الناشئة التي تعمل في هذه السوق العثور على العمالة المدربة التي تحتاج إليها.

وبحسب موقع التوظيف "لينكد إن" (LinkedIn)، فإن شركة "بينانس" (Binance) -وهي أكبر شركة لتداول العملات الرقمية في العالم- أعلنت عن حاجتها إلى حوالي 370 موظفا على مستوى العالم.

وتعتزم شركة "جيمني" (Jimny) -ومقرها في نيويورك- زيادة عدد موظفي مكتبها في سنغافورة من 30 إلى 50 موظفا بنهاية العام الحالي.

وأعلنت شركة "كريبتو. كوم" (Crypto.com) -ومقرها في هونغ كونغ- عن وجود أكثر من 200 وظيفة شاغرة لديها، حوالي نصفها في آسيا.

ويقول شانشبنج شاو الرئيس التنفيذي لشركة بينانس في رسالة عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبيرغ "نقوم بتوظيف موظفين جدد بوتيرة قوية.. نرى القطاع ينمو بقوة عاما بعد عام، ونحتاج إلى زيادة حجم فريقنا ليتناسب مع ذلك".

وأضاف "نقوم بالتوظيف بغض النظر على الانتماء الجغرافي، لا يهمنا أين يوجد الناس ما داموا سيحققون النتائج المطلوبة".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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