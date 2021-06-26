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فيزا توافق على شراء تينك الناشئة بـ2.15 مليار دولار

شركة فيزا، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، أعلنت أنها سوف تدفع إجمالي 1.8 مليار يورو (2.15 مليار دولار) -بما في ذلك الحوافز النقدية والسماح بالاحتفاظ بالعاملين- للاستحواذ على شركة التكنولوجيا المالية.

تستخدم البنوك والشركات الناشئة تينك للوصول إلى البيانات المالية للمستهلكين (الأوروبية)
تستخدم البنوك والشركات الناشئة تينك للوصول إلى البيانات المالية للمستهلكين (الأوروبية)
26/6/2021

وافقت شركة "فيزا" (Visa) العالمية لأنظمة الدفع الإلكتروني وإصدار بطاقات الائتمان على شراء منصة الخدمات المصرفية  المفتوحة السويدية "تينك إيه بي" (Tink AB)، حيث تتطلع فيزا للتوسع خارج شبكة البطاقات الخاصة بها.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء أن شركة فيزا، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، أعلنت أنها سوف تدفع إجمالي 1.8 مليار يورو (2.15 مليار دولار) -بما في ذلك الحوافز النقدية والسماح بالاحتفاظ بالعاملين- للاستحواذ على شركة التكنولوجيا المالية.

وتستخدم البنوك والشركات الناشئة تينك للوصول إلى البيانات المالية للمستهلكين. وتأسست الشركة الناشئة في ستوكهولم عام 2012، ولديها نحو 400 موظف، مع تكنولوجيا الربط بأكثر من 3400 بنك، تصل إلى أكثر من 250 مليون عميل مصرفي في جميع أنحاء أوروبا.

وقالت شارلوت هوج، الرئيسة التنفيذية لشركة فيزا أوروبا، في البيان "هذا الاستحواذ هو علامة على التزامنا تجاه أوروبا.. لقد وجدنا في تينك شريكا قويا يمكننا معه تسريع الابتكار في الخدمات المصرفية المفتوحة".

المصدر : بلومبيرغ

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