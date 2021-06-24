7 أخطاء على رواد الأعمال تجنبها في بداية مشاريعهم الناشئة

في تقرير نشره موقع "ماديسون" (Madison) الأميركي، تستعرض الكاتبة سيلينا مارانجيان 7 أخطاء استثمارية يجب أن يتجنبها رواد الأعمال في الثلاثينيات من العمر أو في بداية مشاريعهم الناشئة من أجل التمتع بالاستقرار المالي على المدى الطويل.

1. تراكم ديون بطاقات الائتمان

تقول الكاتبة إن تراكم ديون بطاقات الائتمان مشكلة كبيرة لأي عمل استثماري لا يزال في بدايته، لأن اقتراض عشرات آلاف الدولارات بواسطة البطاقة الائتمانية وتحمّل معدلات الفائدة العالية يشكّل أعباء لا يمكن تحمّلها في الكثير من الحالات ويعيقك عن تحقيق أي تقدم آخر في حياتك المالية، مثل الادخار والاستثمار.

ضع في اعتبارك أن اقتراض 30 ألف دولار بمعدل فائدة 20% يعني أنك تدفع أكثر من 6 آلاف دولار سنويا في الفائدة وحدها.

حاول أن تبدأ شركتك الناشئة بدون ديون، وتخلص منها قدر الإمكان، ولا تقترض إلا للأمور المهمة، وإذا كنت مدينا بالكثير من المال، قم بسداده في أقرب وقت.

2. إنفاق كل الدخل

ترى الكاتبة أنه في الثلاثينيات من العمر، يصبح الوقت مثاليا لأن تعيش بنفقات تقل عن إمكانياتك المالية إذا لم تكن قد بدأت ذلك بالفعل. احتفظ بصندوق طوارئ تضع فيه أموالا كافية لتغطية نفقات المعيشة الضرورية لبضعة أشهر على الأقل، ثم أنفق أقل مما تكسبه.

قد يكون من المفيد أن تحدد ميزانية عائلية تشمل الدخل والمصروفات، لأن ذلك قد يساعدك على تقليل الإنفاق في الأمور الأقل أهمية.

3. عدم المشاركة في خطة للتقاعد

يجب أن يضع رواد الأعمال خطة للتقاعد، فإن لم تكن مشتركا في إحداها بالفعل فقد حان الوقت للقيام بذلك. وإذا كنت مشاركا في خطة تقاعدية فانظر في إمكانية زيادة مساهماتك.

4. عدم الادخار بما يكفي للاستثمار

تؤكد الكاتبة أنه في الثلاثينيات من العمر، يكون الموظف عادة في أفضل سنوات الربح المالي، لذلك ينبغي محاولة ادخار أكبر قدر ممكن من المال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة.

كلما بكّرت بالاستثمار كان ذلك أفضل على المدى الطويل وزادت قدرتك على جني المال وتحقيق الاستقرار.

5. الاستثمار المتحفظ

الاستثمار المتحفظ لرواد الأعمال خطأ كبير يرتكبه الكثيرون من غير المرجح أن يؤدي الاستثمار في السندات الحكومية -أو حسابات التوفير البنكية أو حتى في العقارات- إلى زيادة ثروتك بنفس القدر الذي يسمح به الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل.

قد يرغب شخص ما على أبواب التقاعد في التنويع بين السندات والاستثمارات الأخرى منخفضة المخاطر أو الأقل تقلبا، ولكن إذا كان أمامك 20 أو 30 عاما حتى التقاعد، فمن الأفضل التمسك بالأسهم.

6. عدم التحدث عن خططك المالية مع شريك حياتك

كثير من الناس يتزوجون في الثلاثينيات من العمر، وإذا فعلت ذلك، فتأكد من التحدث عن خططك المالية مع شريكك. يجب أن تكونا متفقين بشأن أهدافكما المالية وكيف تعتزمان تحقيقها.

7. عدم الادخار لتعليم الأبناء

إذا كنت تخطط لإنجاب أطفال، فلا تؤجل التوفير من أجل نفقاتهم التعليمية، لأن الدراسة الجامعية تكلف الكثير هذه الأيام. يمكنك الادخار في حساب وساطة منتظم خاضع للضريبة أو غيره من الحسابات التي تقدم مزايا ضريبية جيدة للنفقات التعليمية.