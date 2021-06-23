فوربس: 3 نصائح لرواد الأعمال لإطلاق مشروعك الخاص بعد انتهاء الجائحة

شهدت المملكة المتحدة طفرة في تسجيل الشركات الجديدة عام 2020، خصوصًا في الربع الثاني والثالث والرابع، واقترن ذلك بانخفاض عدد الموظفين المسجلين خلال شهر أبريل/نيسان 2020، وارتفاع معدلات البطالة بما يقرب من مليون شخص بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ففي تقرير نشرته مجلة "فوربس" (Forbes) الأميركية، يقول خبير ريادة الأعمال ومؤسس موقع "ستارت ماي بيزنس" (StartmBybusiness)، شعيب أسلم، إن هذه الأرقام تدفعنا لاستنتاج مهم، هو أن حركة المد والجزر التي شهدتها عمليات التوظيف أجبرت كثيرين على دخول عالم ريادة الأعمال وتحويل أعمالهم الصغيرة إلى مشروعات كبيرة.

ويشير الكاتب إلى أنه بوصفه رائد أعمال سبق له إطلاق مشروعات متعددة، نجح عدد منها وأخفق بعضها، يدرك أهمية الدعم الذي يحتاج إليه أي شخص لبدء مشروع جديد. ويقدم الكاتب في ما يأتي بعض النصائح للنجاح في ريادة الأعمال خلال الأوقات الصعبة، مثل الوقت الذي نعيشه حاليا في ظل أزمة كورونا.

آمن بقدرتك على النجاح

إحدى نتائج عمليات الإغلاق الطويلة بسبب الجائحة هي أن كثيرا من الناس أصبح لديهم أموال إضافية بسبب إلغاء خطط الإجازات، وانخفاض تكاليف التنقل، ونتيجة عوامل أخرى أدّت إلى توفير كثير من المال.

فإذا كنت تخطط لبدء مشروع جديد، من المهم أن تنطلق دون أي أفكار سلبية سابقة بسبب الجائحة لأن درجة إيمانك بقدراتك لها تأثير في نجاحك.

ويؤكد الكاتب أنه عاش هذه التجربة عندما بدأ نشاطه التجاري، إذ قضى بضعة أشهر في البحث عن عملاء ولكنه لم يفقد الأمل بتاتا.

اغتنام الفرص الجديدة

كانت كثير من العوامل خلال جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 ملائمة جدا لبدء مشروعات تجارية جديدة، في ظل زيادة معدلات الاستهلاك وانتشار التقنيات الجديدة، وارتفاع الأسهم في سوق الأوراق المالية.

وفتحت جائحة كورونا الباب أمام طفرة في الصناعات الجديدة التي تتطلب إستراتيجيات مختلفة، مثل العمل عن بعد والتعلم عن بعد والترفيه عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية، والروبوتات، وهذا ما دفع إلى ازدهار التكنولوجيا الصحية.

يحتوي كل قطاع من هذه القطاعات على فرص تنتظر من يستغلها لا سيما بعد تزايد الطلب.

ومن الأفضل لأصحاب الأعمال الجدد تبنّي خيارات التنمية المستدامة والصناعات الصديقة للبيئة والاستفادة من التحولات لزيادة فرص نجاحهم.

التحول الرقمي

وأشار الكاتب إلى أنه منذ بداياته في عالم الأعمال، وصلت إحدى شركاته إلى المرحلة النهائية من المنافسة على جائزة "شركة المستقبل" الدولية التي تُمنح للشركات التي توظف التكنولوجيا بنجاح لتسهيل أعمالها.

وعندما تفشّت جائحة كورونا كان الموظفون العاملون في شركته جاهزين تماما للعمل عن بُعد بعد السماح لهم بحمل أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المنزل حتى قبل إعلان الإغلاق رسميًا. وبغض النظر عن الاتجاه الذي يتخذه العالم، فإن التحول إلى الفضاء الرقمي باق وسيستمر وينبغي الاستفادة منه.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تبيع الهامبرغر حاول إيجاد طريقة لبيعها وتوزيعها عبر الإنترنت، وإذا كنت تعلن في الصحف المحلية فاطلب منهم نشر إعلاناتك في مواقعهم الإلكترونية، بالطبع مع الحفاظ على باقي عناصر النجاح مثل خدمة العملاء الممتازة والتسويق المبدع.