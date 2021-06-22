6 نصائح لتحافظ على لياقتك المالية أثناء الدراسة وبعد التخرج مع الاستمتاع بالحياة

حتى تحافظ على لياقتك المادية، وتستمع بحياتك في الوقت نفسه وأنت طالب، عليك أن تعرف كيفية قول "لا"، وأن تتعلم تحديد الأولويات.

هناك فكرة لدى الكثيرين حول حياة الطالب البسيط، الذي يعيش على المكرونة سريعة التحضير والحساء المعد سلفا. صحيح أن الدراسة بدوام كامل وقضاء وقت قصير بالعمل، إلى جانب تكاليف الدراسة، قد يكون أمرا صعبا.

وحسب تقرير نشرته مجلة "غلامور" (Glamour)، فإن مجابهة الصعاب من أجل المال أثناء الدراسة، تُعتبر أمرا مقبولا اجتماعيا، أكثر بكثير مما هو عليه عندما تكون شخصا بالغا يعمل بكامل طاقته؛ لكن هذا لا يعني أنه ليس من المرهق محاولة تغطية نفقاتك أثناء الدراسة. ومن الممكن أن يشغل القلق بشأن جني المال مساحة كبيرة من تفكيرك، كان من الممكن استخدامها بشكل أفضل في الامتحانات أو المذاكرة طوال الليل في المكتبة.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على لياقتك المالية كطالب، بدون التخلي عن الاستمتاع بالحياة في الوقت نفسه.

ادفع لنفسك شهريا

تتمثل إحدى المراوغات المالية للطلاب في أن قروض الدعم تُدفع مرة واحدة لكل فصل دراسي؛ لكن الفواتير ما تزال شهرية. بالطبع قد يسبب لك هذا مشكلة.

هناك طريقة رائعة لإدارة هذا الأمر، وهي أن يكون لديك حساب بنكي أساسي منفصل لسداد قرض الدراسة، وإعداد جدولة دائمة لدفع مبلغ محدد شهريا لتغطية نفقات طعامك وفواتيرك الشهرية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قدر من الحياة الاجتماعية.

لن يؤدي ذلك إلى تسهيل الأمور على المدى القصير فحسب؛ بل سيعوّدك أيضا على الإيقاع المالي عندما تصبح موظفا براتب ثابت شهريا.

ضع ميزانية أساسية

لا داعي للمبالغة في تعقيد الأمور؛ لكن تحديد ميزانية بسيطة لنفقات معيشتك فكرة تبدو رائعة. لن تساعدك فقط على إدارة حياتك أثناء فترة الدراسة، حتى تتمكن من الاستغلال الأمثل لمواردك المالية المحدودة لأطول فترة؛ بل إنها أيضا عادة رائعة يجب أن تمارسها في حياتك كلها بعد ذلك.

حاول ألا تنظر لميزانيتك المحدودة على أنها إجراء مقيّد؛ لأن الميزانية لا تعني فقط قدرتك على قول "لا" لكل شيء ممتع لا تستطيع امتلاكه، بل تتعلق باكتشاف ما يجب أن تقول له "نعم" أيضا، أي تعلم تحديد الأولويات.

تعلم الطبخ

لست مضطرا لأن تصبح طاهيا ماهرا؛ لكن معرفة كيفية صنع بعض الأطباق الشهية والبسيطة في الوقت ذاته، ويمكن أن توفر الكثير من المال.

على سبيل المثال، ستوفر لك الأطباق التي يمكن طهيها على دفعات وتجميدها الوقت، وتمنعك من اللجوء إلى استخدام خدمة توصيل الطعام بعد محاضرة متأخرة أو جلسة مكتبة، وهو ما سيجنبك نفاد ميزانيتك. ويمكنك قراءة بعض الكتب المعروفة للحصول على وصفات بسيطة ومذهلة ورخيصة، أو متابعة قنوات الطهي السريع على منصات التواصل الاجتماعي.

شارك مواردك

إذا كنت تشارك مجموعة من الأصدقاء السكن الجامعي، فحاولوا معا أن يكون بينكم صيغة مشتركة لمشاركة أشياء مثل التوابل والبهارات والأجهزة الإلكترونية قبل التفكير في شراء شيء جديد من تلك الأشياء.

الاقتراض أرخص وأفضل من شراء واستهلاك المزيد من السلع.

ابحث عن الدعم المناسب

لطالما كانت هناك حاجة إلى الدعم المالي الجيد للطلاب وتقديم النصيحة.

تعتبر فترة الدراسة وقتا حاسما للتعود على الإدارة الجيدة للأموال؛ لكن غالبا ما يتم تجاهل هذه الحاجة، ويُتوقع من الطلاب التحمل والصمت عندما يتعلق الأمر بمخاوف الحصول على المال.

ولذلك يجب على الطلاب استخدام كل المنصات التعليمية والتعامل مع الخبراء، ليكون لديهم علاقة صحية ومرضية مع المال في حياتهم بعد التخرج.

احذر السحب على المكشوف والدفع المؤجل

نعلم جميعا أن ديون بطاقات الائتمان هي ديون حقيقية؛ لكن السحب على المكشوف والدفع المؤجل، أو "اشتر الآن وادفع لاحقا" (BNPL) يمكن أن يبدو كأنه نسخة أكثر ليونة من الديون، والتي يمكن أن تكون منحدرا زلقا وخطرا للطلاب.

وبالمثل، مع الدفع المؤجل، تذكر ذلك الجزء الثاني، عليك حقا سداده لاحقا، ويمكن تطبيق الرسوم والتكاليف إذا لم تتمكن من سداد الدفعات.

إذا كنت بحاجة إلى توزيع تكلفة شيء ما، فتأكد دائما من إدراجه في ميزانيتك ووضع خطة واقعية وبأسعار معقولة لسدادها مستقبلا.