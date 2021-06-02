في نقلة نوعية، "ويفوكس" الناشئة تحصد تمويلا يفوق التوقع في مجال تقنيات التأمين

جمعت شركة "ويفوكس" (WEFOX) الألمانية الناشئة في مجال التأمين 650 مليون دولار من مستثمرين.

وأعلنت الشركة الصاعدة في مقرها ببرلين أن هذه الجولة الثالثة من التمويل رفعت قيمة الشركة المؤسسة عام 2014 إلى 3 مليارات دولار.

وقال رئيس الشركة، يوليان تايكه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "هذه أكبر جولة تمويل في مجال تكنولوجيا التأمين، ونقلة نوعية كبيرة لويفوكس.. كنا نهدف في الأساس إلى جمع أموال أقل بكثير؛ لكن كان الطلب هائلا".

ويضع التقييم شركة "ويفوكس" في قائمة أكثر الشركات المالية الناشئة نجاحا في ألمانيا مع شركة "إن 26" (N 26) للعمليات المصرفية عبر الإنترنت وشركة "تريد ريبابليك" (TRADE REPUBLIC) لتداول الأوراق المالية عبر الإنترنت. وتقدر قيمة الشركتين بأكثر من ملياري دولار بعد جولاتهما التمويلية الأخيرة.

تريد الشركة في المستقبل أن تكون "أحد اللاعبين الكبار للغاية" في قطاع التأمين (ويفوكس)

وتتصدر مجموعة مستثمري "ويفوكس" شركة رأس المال الاستثماري "تارغت غلوبال" TARGET GLOBAL، التي تتخذ من برلين مقرا لها، والتي شاركت أيضا في تمويل شركات ناشئة مثل "دليفري هيرو" (Delivery Hero) و"أوتو-1″ (AUTO-1).

وأكد تايكه أن "ويفوكس" في وضع ممتاز لإعادة تعريف موضوع "التأمين" في أوروبا ثم على مستوى العالم. وتريد الشركة في المستقبل أن تكون "أحد اللاعبين الكبار للغاية" في قطاع التأمين، وقال تايكه "نريد أن نصبح أحد اللاعبين المهيمنين في مجال التأمين على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2030. هذا الاستثمار سيمكننا من اللعب في مستوى أعلى".

وذكر تايكه أن تركيز التوسع سيكون في البداية على الأسواق الأوروبية.

وحتى الآن تنشط "ويفوكس" في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبولندا. وقال تايكه "في العامين أو الثلاثة أعوام القادمة سنعمل عبر القارات".

وأضاف تايكه أن شركته ستخصص أيضا أموالا من جولة التمويل لتطوير تكنولوجيا المعلومات، حتى "تصبح حقا رائدة في مجال التكنولوجيا".