شركة نسخ إسرائيلية تجمع 157 مليون دولار استعدادا لإدراجها في 2022

تستخدم شركة فيربت الناشئة، التي تأسست قبل 4 أعوام، الذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات النسخ الآلي لجهات مثل الشركات الإعلامية والمحاكم والجامعات

قالت شركة النسخ الإملائي الإسرائيلية "فيربت" (Verbit)، ومقرها في تل أبيب، إنها جمعت 157 مليون دولار في أحدث جولة تمويل، ورفعت تقييمها إلى أكثر من مليار دولار قبل إدراجها المحتمل العام المقبل.

وتستخدم شركة فيربت الناشئة، التي تأسست قبل 4 أعوام، الذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات النسخ الآلي لجهات مثل الشركات الإعلامية والمحاكم والجامعات.

وقال الرئيس التنفيذي توم ليفني، إن "السلسلة دي" (Series D) من التمويل سوف تساعد في تمويل عمليات الاستحواذ على شركات نسخ إملائي وتطوير منتجات جديدة وتوظيف 200 شخص، بما في ذلك موظفون مهمتهم التجهيز لعملية الإدراج بالبورصة.

وأضاف عبر الهاتف لرويترز "لدينا إستراتيجيتنا الفريدة في الاستحواذ، وهي أننا نستحوذ على شركات النسخ التقليدية. وفي الواقع سنستمر في التنفيذ والمضاعفة".

وبالنسبة للشركات الناشئة مثل فيربت، فإن جولة "السلسلة دي" التمويلية تتعلق بتمويل وضع معين مثل الدمج أو الاستحواذ.

وقد أعلنت فيربت، التي تدر دخلا سنويا يقترب من 100 مليون دولار، في مايو/أيار أنها استحوذت على "فيتاك" (Vitac) والتي يقول موقعها الإلكتروني إنها أكبر مزود للنصوص المرافقة للفيديو في أميركا الشمالية.

وقال ليفني إنه بناءً على مسار النمو الحالي لشركة فيربت، فإن دخل الشركة السنوي قد يصل إلى 200 مليون دولار، بحلول وقت الإدراج في الربع الثاني من العام المقبل.

وقد ارتفعت تقييمات شركات التكنولوجيا العام الماضي، حيث يراهن المستثمرون على أن المزيد من النشاط الاقتصادي سيصبح رقميا وسيتحول إلى الإنترنت كنتيجة للجائحة.

وقال ليفني إن الشركة الناشئة ستتبع على الأرجح إدراجا تقليديا، لكنها تفكر أيضا في الاكتتاب العام من خلال شركة استحواذ لأغراض خاصة، وهي شركة شيكات على بياض تسعى للاندماج مع شركة ملكية خاصة.

وأضاف أنه قد يتم التراجع عن الإدراج لصالح جولة تمويل خاصة، مشيرا إلى أن الشركة قد تساوي 3 مليارات دولار بحلول منتصف 2022.

ومن بين المستثمرين في جولة التمويل الأخيرة "سفاير فنشرز" (Sapphire Ventures) و"ثيرد بوينت" (Third Point)، وكذلك "أوريزن كابيتال" (Oryzn Capital) و"فيولا فنشرز" (Viola Ventures).

وقالت "فيربت" إنها جمعت 250 مليون دولار كتمويل حتى الآن بما في ذلك الديون.

وتوضح الشركة أنها تتخصص في العديد من اللغات، ومن ضمنها اللغة العربية لكنها تعتمد فقط فيها على الأسلوب الآلي حتى الآن.

نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة نت