عندما تعرضت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز" (General Motors) لهجوم من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لإغلاقها مصنعًا في ولاية أوهايو، كان الحل هو شركة ناشئة اسمها "لوردستاون موتورز"(Lordstown Motors).

اشترت الشركة الناشئة مصنع جنرال موتورز المغلق في لوردستاون بأوهايو، والذي أراد ترامب رؤيته حيًا من جديد. ووعدت بإعادة وظائف التصنيع إلى الجزء المتعثر من ولاية متأرجحة بين الحزبين قبل الانتخابات الرئاسية. وستكون الشركة الوليدة تذكرة وصول للثروة بالنسبة لمؤسسها ستيف برنس الذي كان يصور نفسه على أنه إيلون ماسك التالي.

لكن الضجة المبكرة التي أحاطت بلوردستاون، والتي تهدف إلى صنع شاحنة كهربائية تسمى "إنديورانس"(Endurance)، انهارت وخلفت وراءها شركة بالكاد تستطيع التماسك. فلقد استقال بيرنز ومسؤول تنفيذي رفيع آخر، الاثنين الماضي، بعد تحقيق أجراه مجلس إدارة الشركة. ولا تملك لوردستاون ما يكفي من المال لبدء تصنيع شاحنتها، والتي احترق نموذجها الأولي في فبراير/شباط الماضي أثناء الاختبار، ولا تزال تخضع لمزيد من الاختبارات. ويقوم منظمو سوق الأوراق المالية بالتحقيق وراء الشركة وادعاءاتها بشأن إقبال العملاء على شراء شاحناتها.

الرئيس السابق دونالد ترامب يتحدث بجوار نموذج أولي لشاحنة بيك آب لوردستاون موتورز خلال حدث في البيت الأبيض يوم 28 سبتمبر/أيلول 2020 (نيويورك تايمز)

ويثير هذا كله تساؤلات حول متى ستبدأ الشركة في الإنتاج، إن حدث ذلك بالمرة، وهو ما كانت تأمل القيام به في سبتمبر/أيلول الماضي. كما أن الأمر يلقي بظلال من الشك على عدد من الشركات الناشئة، مثل لوردستاون، والتي تهدف إلى التنافس مع شركة تسلا Tesla الرائدة في مجال السيارات الكهربائية، واندمجت مع ما يسمى شركات الشيكات على بياض لإدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية دون الاضطرار إلى المرور بطرح عام أولي تقليدي، برغم ما تجلبه تلك العملية من تمحيص لاحق.

ففي مدينة لوردستاون، حيث كان الناس يأملون أن يساعد ترامب في إحياء المصنع من خلال التغلب على جنرال موتورز وبارا، أعرب العمدة أرنو هيل عن عدم تصديقه.

وقال العمدة في مقابلة عبر الهاتف "كنت مصدومًا إلى حد ما" وتابع "أعلم أنه تم تناول أخبار سلبية عنهم بوسائل الإعلام، الكثير من الادعاءات السلبية، والقضايا. والآن، لا أعلم فيم علي أن أفكر. نحن نأمل حدوث الأفضل، إذا نجحت لوردستاون، فسيكون ذلك عظيمًا، وإن لم تنجح، فنأمل بالتأكيد أن يأتي شخص ليحصل على المصنع".

وحققت لوردستاون ما وصلت إليه لأن الكثير من الأشخاص بالعاصمة واشنطن وفي وول ستريت كانوا حريصين على دعم الشركات التي تعد بجلب وظائف تصنيع وإنتاج سيارات كهربائية. ولبعض الوقت، كان يبدو أن القليل من الناس، بمن فيهم ترامب والمديرون التنفيذيون في جنرال موتورز والعديد من المستثمرين، قلقون من أنه ليس لدى بيرنز، الذي كان سابقًا يدير شركة صغيرة للسيارات الكهربائية، أي سجل حافل بتوظيف آلاف العمال أو إنتاج سيارات بكميات كبيرة في شركاته السابقة.

حتى أن ترامب قد استضاف بيرنز ونموذجًا أوليًا لشاحنته بالبيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الماضي. وساعد مايك بنس نائب الرئيس السابق الشركة في تقديم شاحنتها في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت جنرال موتورز، التي رفضت التعليق، قد استثمرت في لوردستاون، وما زالت تمتلك نحو 7.5 ملايين سهم في الشركة. وقد أعطى ذلك مصداقية للشركة الناشئة، وشجع المستثمرين الآخرين على دعمها. وقد انخفضت أسهم لوردستاون، والتي قد تم تداولها فوق 25 دولارًا في فبراير/شباط الماضي، يوم الاثنين، بنسبة 19% تقريبًا، إلى حوالي 9.26 دولارات.

وفي أغسطس/آب، ساعد مصرف غولدمان ساكس Goldman Sachs لوردستاون في الوصول إلى صفقة اندماج مع دياموند بيك هولدنغز DiamondPeak Holdings، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، أو سباك SPAC، قد أنشأها مصرفي سابق في غولدمان ساكس كان متخصصًا في العقارات. واكتمل الاندماج في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما وضع لوردستاون في بورصة ناسداك Nasdaq.

غير أن مصرف غولدمان ساكس رفض التعليق كذلك.

وقالت أوشا رودريغيز، الأستاذة بكلية الحقوق بجامعة جورجيا، والتي أدلت بشهادتها مؤخرًا أمام لجنة بالكونغرس حول مخاطر شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة "أخذت جنرال موتورز حصة بها، وحلت بذلك مشكلة سياسية لها." وأضافت "كان الجميع لا يبدي اكتراثا ويأمل أن يمر الأمر بسلاسة وأن يكون كل شيء على ما يرام".

وذكرت أيضا أن الشركات التي تبيع الأسهم بالاكتتاب العام ومصارف وول ستريت التي تساعدها في طرح أسهمها للاكتتاب العام تخضع لمعايير رقابة صارمة. ولكن نظرًا لأن شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ليس لديها أعمال نشطة أثناء تقديم طلب الاكتتاب العام، فلا يكون لديها الكثير للكشف عنه. وبعد ذلك، عندما تندمج شركات مثل لوردستاون مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، تتجنب الصفقة معيار المراجعة الأكثر صرامة.

وفي الأسبوع المقبل، من المقرر أن تستضيف لوردستاون حدثًا بمصنعها لإطلاع المستثمرين والمحللين وغيرهم على شاحنتها. وقالت الشركة الاثنين الماضي إن الحدث سيتم القيام به كما كان مخططًا له.

لقد واجهت شركات السيارات الكهربائية الأخرى -التي أكملت أو اقترحت صفقات مع شركات استحواذ ذات الأغراض الخاصة- مشكلة في الوفاء بوعودها الكبيرة، واضطرت إلى استبدال كبار مسؤوليها التنفيذيين.

فقد استقال تريفور ميلتون في سبتمبر/أيلول عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة نيكولا Nikola، والتي تعمل على تطوير شاحنات ثقيلة تعمل بالبطاريات والهيدروجين، وذلك بعد فترة وجيزة من إصدار شركة هيندنبرغ Hindenburg للأبحاث تقريرا يتهمه بتقديم تأكيدات كاذبة بشأن الشركة. وقد دحضت نيكولا بعض مزاعم هيندنبرغ لكنها أقرت بأن بعض بياناتها السابقة كانت كاذبة.

وفي أبريل/نيسان، استقال أولريش كرانز، الرئيس التنفيذي لشركة كانو Canoo، التي تعمل على تطوير عربة نقل كهربائية وشاحنة نقل ومركبات أخرى. والشهر الماضي، قالت كانو، التي أكملت اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن لجنة البورصة والأوراق المالية قد فتحت تحقيقًا بجوانب مختلفة من أعمالها.

وقال توني أكيلا الرئيس التنفيذي لشركة كانو، في مقابلة، إنه لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا أن المنظمين يلقون نظرات فاحصة أكثر على شركات السيارات الكهربائية الناشئة والتي اندمجت مع شركات استحواذ ذات أغراض خاصة، وأن بعض الشركات اضطرت لاستبدال كبار مديريها التنفيذيين، فهذه الشركات قد انضمت لسوق الأوراق المالية في وقت مبكر من وجودها، أكثر من نظيراتها التي سعت إلى الاكتتابات الأولية، والآن تعاني من آلام النمو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كانو "هذه هي قوة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أليس كذلك؟" وأردف "يمكنك الوصول إلى الأسواق العامة في وقت أسرع، لكن ذلك يعني أن عليك أن تنمو أمام أعين الجمهور".

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نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة نت