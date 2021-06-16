صرح رجيف ميسرا نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" (SOFT BANK) اليابانية -في مقابلة مع صحيفة- بأن أول استثمار لصندوق "فيجن فند" (Vision Fund)، الذي يموله سوفت بنك بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، سيستثمر في شركة مراسلات سعودية ناشئة.

وأكد رجيف ميسرا -الذي يشغل أيضا مدير صندوق "فيجن فند" التابع لسوفت بنك- في مقابلة مع "أراب نيوز" (Arab News) أن الشركة السعودية -التي وقع عليها الاستثمار- ستقوم بالإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن التفاصيل.

يذكر أنه في عام 2016، أعلنت السعودية ومجموعة "سوفت بنك غروب" اليابانية، التي مقرها طوكيو، عن شراكة بقيمة بدأت بـ45 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار قيمة الصندوق، وتم تأسيس محفظة مالية في العام التالي هي صندوق "فيجن فند" للاستثمار في مجال التكنولوجيا الطموحة، وفي الشركات الصاعدة في هذا القطاع. ويعد "فيجن فند" أكبر مستثمر في شركة أوبر (Uber) لتأجير السيارات بنسبة حوالي 16.3%، ويستثمر الصندوق كذلك في دوور داش (DoorDash)، ونيفيدا (Nvidia)، ووي ورك (We Work)، وأسماء معروفة أخرى. واستثمر الصندوق السعودي في الجولة الأولى من الاستثمارات ولم يتأكد بعد الدور السعودي في الجولة الثانية من الاستثمار.

وينتظر أن تكون شركة يونيفونيك (Unifonic) السعودية، ومقرها الرياض، مستقبل الاستثمار الجديد الذي لم تحدد قيمته بعد. ويونيفونيك هي مزود اتصالات سحابية إقليمي، وهي الشركة الوحيدة العاملة بالسعودية في هذا المجال.

وتأسست يونيفونيك عام 2006 على يد الأخوين أحمد وحسن حمدان، حيث أطلقت منصّة تويليو (Twilio) الخاصة بالشرق الأوسط، لتقديم خدمات الاتصال بالرسائل النصية القصيرة والتسجيلات الصوتيّة وعبر تطبيق واتساب (WhatsApp) للمؤسسات الكبيرة في جميع أنحاء المنطقة، وتتواجد الشركة في الأردن وباكستان والإمارات.

ووفقا لموقعها الإلكتروني، فإن يونيفونيك قدّمت خدماتها لأكثر من 5 آلاف شركة عبر واجهة برمجة تطبيقات الاتصالات السحابية الخاصة بها.

وتقول الشركة إنها تتيح تواصلًا سلسًا متعدد القنوات للعملاء، من خلال منصة "يونيفونيك يو سي" (Unifonic’s UC) المصممة خصيصا لاتصالات المؤسسات، مما يجعل من السهل تنفيذ وإدارة التواصل بين المطورين ومستخدمي الأعمال على حد سواء من خلال تطبيقات الرسائل النصية القصيرة والصوتية والمحادثة. ويدمج تطبيق "يو سي" (UC) تطبيقات متعددة لتبسيط الاتصالات عبر عدة قنوات.

ولن تكون هذه المرة التي تحصل فيها يونيفونيك على تمويل؛ فحسب تقارير صحفية فقد حصلت الشركة عام 2018 على تمويل بقيمة أكثر من 21 مليون دولار في الجولة الأولى بمشاركة "رائد فنتشرز" (Raed Ventures)، وهو صندوق رأس مالي مخاطر تأسس عام 2016 للاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و"صندوق رياض تقنية" (Riyad TAQNIA Fund) المعني بالاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة. ونجحت يونيفونيك حينها في أن تقوم بأكبر جولة تمويل على الإطلاق لشركة سعودية ناشئة.