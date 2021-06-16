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تقييم "أبوت يو" الألمانية الناشئة للأزياء يصل 4.75 مليارات دولار قبيل إدراج أسهمها

قيمة الأسهم الجديدة والموجودة بالفعل في الشركة الناشئة في هامبورغ ستكون 842 مليون يورو (الفرنسية)
قيمة الأسهم الجديدة والموجودة بالفعل في الشركة الناشئة في هامبورغ ستكون 842 مليون يورو (الفرنسية)
16/6/2021

فرانكفورت – سُعرت أسهم شركة التجزئة للأزياء عبر الإنترنت "أبوت يو" (About You) بقيمة 23 يورو للسهم الواحد، من أجل إدراجها المخطط في سوق الأسهم، لتصل قيمة مجموعة التجارة الألمانية إلى 3.9 مليارات يورو (4.75 مليارات دولار). والسعر المعروض أقل قليلاً من متوسط السعر الذي تم التوصل له قبل 10 أيام والمقدر من 21-26 يورو.

وتتنافس شركة "أبوت يو" التي تعمل في 23 سوقا أوروبية مع "زالاندو" (Zalando) في قطاع المستهلكين، بينما تضع منصتها للتعامل بين الشركات في مواجهة "شوبيفاي" (Shopify) و"ساب" (SAP) و"سيلزفورس" (Salesforce).

وحققت شركة "أبوت يو" نموا سنويا في الدخل بقيمة 57% بما يصل إلى 1.17 مليار يورو حتى فبراير/شباط الماضي، وقد حققت في الربع الماضي ربحها الأساسي الأول منذ إطلاقها عام 2014.

والشركة مدعومة من مجموعة الطلب عبر الإيميل "أوتو" (Otto) وقطب الأعمال الدانماركي "أندريس هولش بوفلسين" (Anders Holch Povlsen).

ويعد "دويتشه بانك" (Deutsche Bank) و"غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) و"جي بي مورغان" (J.P. Morgan) بمثابة مساهمين دوليين مشاركين ومديري اكتتاب، مع "نيوميس سيكيوريتيز" (Securities Numis) و"سوسيتيه جنرال" (Société Générale) وبنك "يو بي إس للاستثمار" (UBS Investment Bank) الذين يعملون أيضا كمديري اكتتاب.

وستكون قيمة الأسهم الجديدة والموجودة بالفعل في الشركة الناشئة، ومقرها هامبورغ 842 مليون يورو، ما سيؤدي إلى تعويم حر لـ21% منها.

وهذا يشمل من المعروض ما قيمته 657 مليون يورو في صورة أسهم جديدة، بيعت في الاكتتاب الخاص لمستثمرين تم اختيارهم مسبقا لتمويل سعي الشركة إلى إنشاء منصة تجارة إلكترونية عالمية للأزياء.

نقلتها للعربية بتصرف يسير صفحة "ريادة-الجزيرة.نت".

المصدر : رويترز
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