جولة تمويل ناجحة لشركتين مصريتين ناشئتين في التجارة والتعليم

تلقت شركتان مصريتان ناشئتان تمويلا جديدا يُنتظر أن يستخدم لتوسعة أنشطتهما في مصر وباقي الشرق الأوسط في مجالي التعليم والتجارة الإلكترونية، وذلك في تطور يعكس النشاط المتصاعد في مجال ريادة الأعمال الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات صحفية، فقد أعلنت شركة "أوبنر" (Openner) -وهي شركة رأس مال مخاطر مقرها في الولايات المتحدة- عن تقديم تمويل تأسيسي من رقم مكون من 6 خانات بالدولار لمنصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في بيع الإلكترونيات "تجارة. كوم" (tejarra.com).

يذكر أن الشركات الصاعدة عادة ما تشير إلى حصولها على تمويل بذكر عدد خانات قيمة التمويل، في إشارة عامة إلى حجم الاهتمام دون الحاجة للإعلان عن الرقم تحديدا.

وقالت الشركة الأميركية -التي مقرها في واشنطن العاصمة والتي من أعضائها الاستشاريين رئيس شركة اتصالات مصر جمال السادات، وسعود النويس من سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن- في بيان صحفي اطلعت عليه صفحة "ريادة" أن "أوبنر" ستقدم رأس المال للمنصة التجارية، بالإضافة إلى الدعم التقني العملي، والخبرة العلمية، والموارد الإضافية لعمليات التسويق والمبيعات التي تقوم بها المنصة.

وقال إسلام عرفان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"تجارة. كوم" "يسعى المستهلكون وتجار التجزئة في جميع أنحاء المنطقة إلى إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للتسوق والتسويق في عالم سريع التغير، وبعد قيام فريق عمل "تجارة. كوم" برصد اتجاهات السوقين المحلي والإقليمي نجح في تحديد شريحة من السوق لم تتم تلبية حاجاتها على منصات التجارة الإلكترونية لتكون مدخلا لهم".

وقال عرفان إن الشراكة مع "أوبنر" ستمكننا من "فتح آفاق جديدة لتطوير أعمالنا".

وتقول المنصة التجارية الناشئة إنها تستهدف تحقيق مبيعات قيمتها 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، حيث تركز على إستراتيجيات الأعمال الموجهة للبائعين، لبيع الأجهزة والإلكترونيات والأدوات في سوق مخصصة من خلال إستراتيجيات موجهة للمستهلك، وتقول المنصة إن "التركيز على هذا التخصص يخدم بشكل أفضل المشترين والباعة على حد سواء".

وبحسب بيانات الشركة الناشئة، فإنها قد انطلقت في يناير/كانون الثاني 2021، ولديها الآن أكثر من 50 بائعا يقدمون أكثر من 18 ألف منتج، حيث يقوم تجار الجملة والموردون والبائعون ببيع السلع الاستهلاكية الإلكترونية التي تتراوح بين الثلاجات والهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة اللياقة البدنية والطابعات وألعاب الفيديو والحواسيب والأقراص ومعدات الرعاية الشخصية.

وأعرب آش روفائيل المؤسس والشريك العام لشركة أوبنر عن تفاؤله في الاستثمار في "تجارة. كوم"، وعن ثقته في العائدات الكبيرة من هذه الجولة من الاستثمار التي حققتها "أوبنر".

وأضاف "تتخصص منصة تجارة. كوم في فئة الإلكترونيات التي تكتسب شعبية كبيرة في مجال الإنترنت، وتجتذب المزيد من المتسوقين الإلكترونيين".

وتقول "أوبنر" إنها تعمل على تقديم نموذج واعد في مجال ريادة الأعمال الجديد نسبيا في مصر والشرق الأوسط يطلق عليه "نموذج بناة الشركات" من خلال 3 مسارات هي بناء مشاريع جديدة، والاستثمار في مشاريع قائمة، والشراكة مع الشركات لإطلاق نماذج جديدة للأعمال.

يذكر أن "أوبنر" قد مولت حتى الآن 100 شركة صاعدة أو صغيرة بقيمة حوالي 25 مليون دولار لها تقييم إجمالي يصل إلى 3 مليارات دولار تقريبا.

وقال روفائيل "لدينا ثقة هائلة وإيمان بإمكانات وقدرات السوق المصري والشباب المصريين وأفكارهم الواعدة والرائدة، وقد حفزنا ذلك على اتخاذ خطواتنا الأولى في الشرق الأوسط من خلال مصر مدفوعين بالنمو السريع للنظام البيئي لريادة الأعمال بها".

وفي سياق مشابه يعكس تحركات قطاع ريادة الأعمال في مصر، أعلنت شركة "آي سكول" (iSchool) الناشئة في مجال التعليم على الشبكة عن تلقيها تمويلا بقيمة 160 ألف دولار من "إدفنتشرز" (EdVentures)، وهي ذراع رأس المال الاستثماري لمجموعة نهضة مصر للنشر.

وقال إبراهيم يوسف المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة "آي سكول" الناشئة في صفحته المهنية على منصة "لينكد إن" "الحمد لله تمت شراكة مهمة بين آي سكول ومؤسسة نهضة مصر أعرق المؤسسات التعليمية بخبرة أكثر من 80 سنة متمثلة في إدفنتشرز عن طريق جولة استثمار مرحلة "سيد راوند" (SEED Round)، للتوسع في تقديم خدمات تعليم البرمجة والروبوتكس والتصاميم للأطفال من سن 6 إلى 18 سنة في مصر والشرق الأوسط".

وبحسب موقع الشركة الناشئة، فإنها ستدشن أعمالها خلال 3 أسابيع تقريبا.

ووفق تعريف الشركة، فإنها قد تأسست في 2018 من قبل رواد أعمال شباب هم محمد الجاويش، ومصطفى عبد المنعم، وإبراهيم يوسف، ومحمد نبيل، وتقدم "آي سكول" تجارب تعليمية تعتمد على علوم الرياضيات والتكنولوجيا والفن المعروفة باسم "ستيم" (STEAM) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما.

وكان الجاويش قد عرف شركته سابقا بأنها "نظام تعليم مواز".

وتقول الشركة الناشئة إنها "تخطط لاستخدام الاستثمار لتطوير منصة على الإنترنت، وتوسيع عروضها والتوسع في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

أما داليا إبراهيم الرئيسة التنفيذية ومؤسسة إدفنتشرز فقالت في البيان "في عالمنا المتغير باستمرار من المهم وجود مكان يزود شبابنا بالمهارات والمعارف المختلفة التي تمكنهم من أن يصبحوا مبتكرين".

وأضافت "تكتسب هذه المهارات من خلال نظام ستيم التعليمي، ستساعدنا آي سكول في تمكين المزيد من الطلاب من خلال تطوير مهارات التفكير النقدي وإعدادهم لتحقيق النجاح في المستقبل".

وبحسب موقع مؤسسة نهضة مصر للنشر (الشركة الأم لإدفنتشرز)، فإنها تستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في التعليم والثقافة وحلول التعلم المبتكرة في الجولات التأسيسية وما قبل الأولى، خاصة في مصر وأفريقيا والعالم العربي، وتم إطلاق رأس المال للشركة في عام 2017 من قبل دار نهضة مصر للنشر التي توفر الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة لضمان الاستمرارية في السوق وتوفير الاستثمار حسب احتياجات ومستوى نضج كل شركة.

وتقول الشركة إن "نهضة مصر" قامت بالشراكة مع مشروع "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومشروع تعزيز ريادة الأعمال "سيد" التابع لهيئة المعونة الأميركية.