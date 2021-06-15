باعة صحف وغاسلو أطباق.. إليك الوظائف الأولى لأشهر رجال المال

من السهل الافتراض أن أصحاب المليارات اليوم كانوا يتمتعون دائما بنمط حياة مريح، لكن على العكس من ذلك فإن الوصول إلى مثل هذه المراتب العليا لا يأتي عادة دون نصيبه من العمل الجاد، حتى إن كان ذلك يعني توزيع الصحف للادخار للدراسة في الكلية أو العمل كغاسل أطباق لتمويل شركة ناشئة.

قالت الكاتبة كايتلن ماكينيس في تقريرها الذي نشره موقع "لادرز" The Ladders الأميركي إن الوظائف الأولى لبعض أشهر الرؤساء التنفيذيين تبدو مشابهة إلى حد كبير لأماكن العمل الأولى لدينا، وقد تتفاجأ حين تعرف أن معظم رجال ونساء الأعمال المليارديرات كانت بداياتهم متواضعة جدا ومشابهة لبداياتنا.

من أوبرا وينفري التي عملت في متجر بقالة إلى وارن بافيت الذي كسب أول دولار له على متن دراجته، وفي ما يلي وظائف أشهر الرؤساء التنفيذيين والمشاهير قبل أن يحصلوا على فرصتهم الكبيرة:

أوبرا وينفري.. البداية من محل بقالة

قد تتمتع أوبرا وينفري بأسلوب حياة ساحر الآن، لكن وظيفتها الأولى عندما كانت مراهقة كانت العمل في محل بقالة محلي، لكنها لم تمكث طويلا هناك، حيث إنها فازت بمسابقة ملكة جمال السود في ولاية تينيسي في سن الـ17، ودعيت في النهاية لتقديم أخبار إذاعية بدوام جزئي.

بداية أوبرا وينفري كانت في محل بقالة محلي (الفرنسية)

جاك دورسي مهندس برمجيات

حصل جاك دورسي مؤسس موقع تويتر وشركة "سكوير" (Square) على وظيفته الأولى كمهندس برمجيات عن طريق اختراق موقع الشركة.

ووفقا لشركة "فينتشر بيت" (VentureBeat)، أراد دورسي "حقا الدخول في مجال التكنولوجيا" لذلك وجد ثغرة في موقع الشركة الإلكتروني، ونبه رئيس مجلس الإدارة بشأنها، ثم حصل على وظيفته الأولى كمهندس برمجيات في عام 1991.

ترافيس كالانيك بائع السكاكين المتجول

ذكرت الكاتبة أن بداية ترافيس كالانيك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "أوبر" (Uber) في عالم الأعمال كانت كبائع متجول عندما كان مراهقا، فقد قام ببيع السكاكين لصالح شركة "كتكو" (Cutco) في التسعينيات حتى بلوغه سن الـ18، وبحلول ذلك الوقت كان قد أطلق بالفعل شركته الأولى التي تقدم دورات تحضير لاختبار السات (الاختبار المؤهل للالتحاق بالجامعة في التعليم الأميركي) وتدعى "نيو واي أكاديمي" (New Way Academy).

ستيف جوبز مطور ألعاب فيديو لشركة أتاري

إن شغف ستيف جوبز بالتكنولوجيا والاختراع ليس بالأمر المفاجئ، كان المؤسس الراحل لشركة آبل (Apple) حريصا على تعلم خصوصيات وعموميات التكنولوجيا الحديثة، لدرجة أنه ترك الكلية وأصبح مطورا لألعاب الفيديو في شركة "أتاري" (Atari)، ومع ذلك، لم يبق طويلا في هذا المنصب، حيث أسس هو وستيف وزنياك شركة آبل بعد بضعة أعوام عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما فقط.

ترك ستيف جوبز الكلية وأصبح مطورا لألعاب الفيديو في شركة أتاري (رويترز)

تيم كوك موزع صحف

كانت لتيم كوك الرئيس التنفيذي الحالي لشركة آبل بداية أكثر تواضعا إلى حد ما في مسيرته المهنية، فقد قام بتوزيع الصحف في مسقط رأسه في ألاباما، وعمل في مصنع الورق ثم في مصنع للألمنيوم في فرجينيا، قبل أن ينتقل أخيرا إلى عالم التكنولوجيا في أوائل الثمانينيات.

إيلون ماسك مطور ألعاب الفيديو

لم يقض إيلون ماسك مؤسس شركة "تسلا" (Tesla) وقته في تقليب البرغر أو تسليم الصحف كما فعل بعض معاصريه عندما كانوا أطفالا، بل كان يكتب أكواد ألعاب الفيديو عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما فقط، منذ نعومة أظافره كان إيلون ماسك مهووسا بعالم التكنولوجيا، وفي عام 1983 أكسبه شغفه 500 دولار لبرمجة لعبة فيديو عن الفضاء.

عمل جيف بيزوس كمدير مخيم صيفي

قد يكون من الصعب تخيل جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" (Amazon) وهو يعمل في مخيم صيفي، ولكن بهذه الوظيفة افتتح بيزوس مسيرته المهنية، ابتكر رجل الأعمال الملياردير أول وظيفة له مع صديقته السابقة عندما كانا في المدرسة الثانوية.

ووفقا لميامي هيرالد، كان اسم المخيم "معهد الأحلام"، وهو مخيم صيفي تعليمي لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس، وكانت الغاية من تنظيمه تعليم الطلاب جميع أنواع الاكتشافات العلمية والتقنية، بما في ذلك الثقوب السوداء في الفضاء والحرب النووية.

جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" (الجزيرة)

وارن بافيت عمل موزع صحف

كانت بدايات رجل الأعمال والمستثمر وارن بافيت متواضعة للغاية في عالم الأعمال، بدأ رجل الأعمال الملياردير مسيرته بتوزيع الصحيفة المحلية الأميركية "أوماها وورلد هيرالد" (Omaha World-Herald) على متن دراجته وهو في سن 13 عاما.

مايكل ديل ووظيفة غسل الأطباق

وفقا لموقع "بيوغرافي. كوم"، كان مايكل ديل الرئيس التنفيذي لشركة "ديل تكنولوجي" جامعا للطوابع عندما كان طفلا، وكانت حاجته للحصول على وظيفة أمرا ضروريا لتمويل مجموعته المتنامية، عندما كان ديل يبلغ من العمر 12 عاما فقط بدأ في غسل الأطباق في مطعم صيني محلي، وكان جيدا لدرجة أنه تمت ترقيته لاحقا.

دوغ ماكميلين عامل في مستودع

كانت أول وظيفة حصل عليها هي العمل في مستودع شركة "وول مارت" (Walmart) في أركنساس، ثم أصبح الرئيس التنفيذي للشركة.

بدأ تيري لاندغرين مسيرته في تقشير المحار

كان تيري لاندغرين الرئيس التنفيذي لشركة "مايسيز" (Macy’s) يريد في الأصل أن يكون طبيبا بيطريا ولكن درجاته لم تسعفه لتحقيق حلمه، الأمر الذي دفعه إلى التوجه نحو التخصص في مجال التجارة، وكان رد فعل أبيه أن توقف عن إعالته لكي لا يتمكن من التسجيل في الكلية، حصل على وظيفة في مطعم محلي وقام تحديدا بتنظيف المحار، وفي نهاية المطاف أصبح مديرا للمطعم، قبل أن ينال شهادة في اختصاص تجارة التجزئة.