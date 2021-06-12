وفقا للشريعة الإسلامية.. المركزي السعودي يدرس طلبين لترخيص بنكين رقميين محليين

أعلن البنك المركزي السعودي استكمال إجراءات دراسة طلبين لترخيص بنكين رقميين محليين لتقديم أنشطة مصرفية إلكترونية في المملكة، بالإضافة إلى الإرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإنه استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك سيقوم البنك المركزي بالرفع للجهات العليا حسب النظام لطلب الموافقة على الترخيص، وبعد صدور الموافقة سيقوم المركزي باستكمال الإشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما في المملكة.

وأوضح بيان المركزي السعودي أنه "بعد إصدار الموافقة سيشرف البنك على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل أن يباشر البنكان أعمالهما في المملكة".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، فضلا عن فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم خدمات مالية".

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وحتى الآن رخص البنك المركزي 16 شركة مالية لتقديم خدمات الدفع والتمويل الاستهلاكي والوساطة في التأمين الإلكتروني.

ولم يحدد بيان البنك المركزي السعودي أسماء البنوك، لكن شركة "المعمر" لأنظمة المعلومات قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي إنها ستصبح مساهما مؤسسا مع كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة العربية السعودية وفقا للشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة في بيان إنها ستساهم بمبلغ 25 مليون ريال سعودي (6.66 ملايين دولار) في رأس مال البنك.

في المقابل، صرح البنك المركزي لـ32 شركة تقنية مالية بالعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وأكد البنك المركزي استمرار تلقي طلبات جديدة للترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي، ويسهم في دعم ونمو الاقتصاد السعودي وخدمة المواطنين والشركات.

ودعا البنك الراغبين في تقديم طلبات الترخيص إلى الاطلاع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية التي تأتي تكملة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة والمنشورة على موقعه.

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت شركة "ياب" (YAP) -وهي شركة تكنولوجيا مالية تأسست بموجب قوانين دولة الإمارات- تقديم خدمات رقمية من خلال الترخيص المصرفي لبنك رأس الخيمة، وفي الشهر التالي أعلن بنك "زاند" (Zand) عن استعداده لإطلاق أول بنك رقمي مستقل تماما في الإمارات العربية المتحدة.

وفي الشأن نفسه، أطلق بنك "إيه بي سي" (ABC) البحريني بنك "إيلا" الرقمي عبر الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.