البث الحي
ريادة

الاتحاد الأوروبي يمول حاضنات مصرية للمشاريع الناشئة بقيمة 20 مليون يورو

الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مصر (الجزيرة)
الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة في مصر (الجزيرة)
5/5/2021

تشهد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر غدا الخميس إطلاق 4 مشاريع إقليمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال وتقديم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة.

وقال إسماعيل عبد الغفار فرج رئيس الأكاديمية (وهي منظمة إقليمية تديرها جامعة الدول العربية) -في بيان صحفي- إن هذا الحدث سيتم تنظيمه بطريقة مزدوجة؛ فعليا في مقر الأكاديمية بالقرية الذكية، وافتراضيا عبر تطبيق "زوم" لتعظيم المشاركة لشركاء المشاريع من مختلف دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن إطلاق المشاريع سيكون بحضور وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة نفين جامع، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ومدير عام برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود آنا كاتي، وشركاء المشاريع وهم أكثر من 42 هيئة متخصصة و300 مشارك من قيادات حاضنات الأعمال والمنظمات المتخصصة الأورومتوسطية.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية علاء عز أن تلك المشاريع ستستمر 3 سنوات بموازنة إجمالية تبلغ نحو 20 مليون يورو، مشيرا إلى أنها تتضمن مشروع "أبسوميد" الإقليمي الذي يهدف إلى رفع كفاءة منظمات دعم الأعمال الخاصة والعامة، وخلق آليات مستحدثة للتعاون بين شطري البحر الأبيض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و3 مشاريع أخرى في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود.

وصرح رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض (ASCAME) أحمد الوكيل بأن تلك المشاريع ستتكامل مع المشاريع الإقليمية ومشاريع الاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود، الجاري تنفيذها لدعم قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والسياحة والصناعة.

ولفت إلى أنها تأتي استكمالا لأكثر من 12 مشروعا تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية؛ بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية صادراتها إلى جانب جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنمائية.

المصدر : الألمانية
المزيد من ريادة

"فيرتي" الناشئة تتيح لدارسي الطب التعلم عن طريق الواقع الافتراضي

تتيح تكنولوجيا الواقع الافتراضي تعلم كيفية إجراء التشخيص وتخطيط العلاج (فيرتي)

أوبر تعقد شراكة مع شركة بريطانية ناشئة لتصنيع سيارة كهربائية

تعهدت &#34;أوبر&#34; بالاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية في مركباتها في لندن بحلول 2025. (رويترز)

"تويتر" تستحوذ على "سكرول" الناشئة قبل إتاحة الاشتراك بها بدون إعلانات

تواجه تويتر صعوبة في إيجاد وسائل لتحقيق مداخيل بدون الإضرار بسلاسة استخدام منصتها للرسائل (الأوروبية)

"نحن نعاني".. كيف قتل العمل عن بعد المحلات ذات الواجهات في مانهاتن

إنيسا زيلكسون في متجرها بمحطة نيويورك المركزية الكبرى (نيويورك تايمز)
الأكثر قراءة

وسم سليمان خاطر يتصدر عقب فيديو لمجندات إسرائيليات يرقصن على الحدود

سليمان خاطر (مواقع التواصل الاجتماعي)

3 أسباب دفعته لذلك.. المغرب يستدعي سفيرته بألمانيا للتشاور

الخارجية المغربية: ألمانيا مستمرة في محاربة الدور الإقليمي الذي يقوم به المغرب خصوصا في الملف الليبي (مواقع التواصل)

رئيس بلادها أمر بإرسالها إلى المغرب للولادة.. امرأة من مالي تُنجب 9 أطفال

المالية حليمة سيسي أنجبت 5 بنات و4 ذكور بمستشفى مغربي (تعبيرية- غيتي)

في الهند المنكوبة بكوفيد.. طبيب عشريني يقرر من يموت ومن يعيش

الطبيب روهان أجراوال لن يكمل تدريبه الطبي قبل العام المقبل (رويترز)