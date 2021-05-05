أوبر تعقد شراكة مع شركة بريطانية ناشئة لتصنيع سيارة كهربائية

َأعلنت "أوبر" (Uber) عن شراكة مع شركة "أرَّيفل" (Arrival) البريطانية الناشئة لتصنيع سيارة كهربائية لحساب المجموعة الأميركية العملاقة في مجال خدمات الأجرة من شأنها المساعدة في خفض الانبعاثات.

وأشارت الشركتان في بيان مشترك إلى أنه من المتوقع البدء بإنتاج المركبة في الربع الثالث من 2023، لافتتين إلى أنهما "ستستكشفان علاقة إستراتيجية في أسواق رئيسة منها بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

ويأتي ذلك بُعيد دخول "أريفل"، التي انطلقت قبل 6 سنوات، والمصنعة لمركبات كهربائية عدة بينها فانات وحافلات، في مؤشر "ناسداك" (NASDAQ) ببورصة "وول ستريت" (Wall Street) في مارس/آذار.

وأشار البيان إلى أن "أريفل" شركة التكنولوجيا العالمية، التي تطور سيارات كهربائية تستخدم تقنياتها الثورية، تتشارك مع أوبر لتطوير مركبة كهربائية بكلفة يسيرة" للسائقين المتعاقدين مع الخدمة.

ولفتت الشركتان إلى أن السيارة الجديدة "ستلبي حاجة عالمية لتغيير خدمات الأجرة وتشارك المركبات إلى الطاقة الكهربائية؛ لتقليص الانبعاثات، وتحسين جودة الهواء في المدن".

وقد تعهدت "أوبر" بالاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية في مركباتها في لندن بحلول 2025، وبحلول 2030 في أميركا الشمالية وسائر أوروبا، وفق البيان.