في صفقة بقيمة 8.45 مليارات دولار.. أمازون تستحوذ على "جيمس بوند"

أعلنت مجموعة أمازون أمس الأربعاء توصلها إلى اتفاق لشراء شركة إنتاج الأفلام والتوزيع "مترو غولدوين ماير" (Metro Goldwyn Mayer) (إم جي إم) (MGM) في صفقة تبلغ قيمتها 8.45 مليارات دولار تمنح عملاق التجارة الإلكترونية مكتبة سينمائية ضخمة تعزز منصة البث الخاصة به.

وأوضحت أمازون أن الجانبين "توصلا إلى اتفاق نهائي على الاندماج تستحوذ بموجبه أمازون على (إم جي إم) بسعر شراء يبلغ 8.45 مليارات دولار".

وتمثّل قيمة هذه الصفقة عملية الاستحواذ الثانية غلاء في تاريخ أمازون بعد شرائها متاجر "هول فودز" (Whole Foods) الأميركية مقابل 13.7 مليار دولار عام 2017.

وقال مايك هوبكنز، النائب الأول لرئيس "برايم فيديو" (Prime Video) و"أمازون ستديو" (Amazon Studios)، إنّ "القيمة المالية الحقيقية لهذه الصفقة تتمثل في كنز الملكية الفكرية للائحة كاملة نتطلع إلى تجديدها وتطويرها برفقة فريق (إم جي إم) الموهوب".

وتحلّ الصفقة وسط تحقيق أمازون نموًّا سريعا في تجارة التجزئة الإلكترونية والحوسبة السحابية، وتعطي دفعة لعجلة الترفيه مع تحوّل المستهلكين إلى وسائط البث المباشر.

وستحصل أمازون فضلا عن امتياز سلسلة أفلام جيمس بوند، على العديد من الأفلام العالمية الأخرى مثل "روكي" (Rocky) و"ليغالي بلوند" (Legally Blonde) و"تومب رايدر" (Tomb Raider)، إضافة إلى برامج تلفزيونية مثل "ذي هاندميدس تايل" (The Handmaid’s Tale) و"ريل هاوس وايفز أوف بيفيرلي هيلز" (The Real Housewives of Beverly Hills).

وقال بيان أمازون إنّ "إم جي إم" تتمتع بنحو قرن من تاريخ صناعة الأفلام وتستكمل عمل استديوهات أمازون التي ركزت بصورة أساسية على إنتاج البرامج التلفزيونية".

وعانت "إم جي إم" كالكثير من استديوهات الإنتاج السينمائي الأميركية من جائحة "كوفيد-19" حيث الإغلاق الأطول لدور السينما في كل أنحاء العالم.

وكان من المتوقع أن تنطلق عروض أحدث أفلام جيمس بوند "نو تايم تو داي" (No Time to Die) في دور السينما في مارس/آذار 2020 لكنّ طرح الفيلم أرجئ مرات، وتقرر أخيرًا عرضه في الصالات بدءا من 30 سبتمبر/أيلول.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز "أمازون برايم فيديو" (Amazon Prime Video) التي تتنافس مع "نتفليكس" (Netflix) وغيرها في سوق البث الذي يشهد تحولات متسارعة، إذ باتت المنصة تمتلك نحو 4 آلاف فيلم، منها امتياز جيمس بوند، و17 ألف برنامج تلفزيوني.

وبلغ عدد المشتركين في "أمازون برايم" 200 مليون في منتصف أبريل/نيسان.