زيتا الناشئة تتلقى 250 مليون دولار من سوفت بنك اليابانية

واشنطن – أعلنت شركة زيتا الناشئة لتكنولوجيا الخدمات المصرفية حصولها على استثمار بقيمة 250 مليون دولار من شركة الاتصالات اليابانية العملاقة "سوفت بنك" (Soft Bank) عبر صندوق الاستثمار "سوفت بنك فيجن 2" (Soft Bank Vision 2).

تعطي الأموال الجديدة للشركة الناشئة مكانة مميزة مع وصول قيمتها السوقية حاليا إلى 45.1 مليار دولار. وتعتزم زيتا استخدام هذه الأموال للتوسع في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتضم قائمة الجهات التي تستثمر في زيتا حاليا شركة "سوديكسو" (Sodexo) التي بدأت الاستثمار فيها عام 2019، حيث ما زالت هذه الجهات صاحبة حصص صغيرة في الشركة وفي الوقت نفسه عملاء لديها.

كان بهافين توراخيا المولود في مدينة مومباي الهندية قد أسس شركة زيتا عام 2015 بهدف توفير تكنولوجيا التنفيذ الآلي للعمليات المصرفية التي تستهلك وقتا كبيرا مثل إصدار بطاقات الائتمان والقروض والخدمات المصرفية الأساسية. وتستخدم شركات عديدة مثل "سوديكسو" و"إتش دي إف سي" (HDFC) حلول زيتا لتقليل وقت معالجة العمليات المصرفية.

ويستهدف توراخيا مالك ورئيس زيتا التنفيذي جذب أكبر 300 بنك في العالم لتكون ضمن قائمة عملاء شركته التي تخدم حاليا 10 بنوك و25 شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية في 8 دول.

يذكر أن "زيتا" طوّرت حزم تكنولوجيا تساعدها على التفاعل مع المصارف والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى منصات استهلاكية أخرى عبر الإنترنت.

ونظرية عملها هي أن البنوك -التي تعمل إلى حد كبير على التكنولوجيات العتيقة- لا تملك اليوم الوقت والخبرة لتقديم أفضل تجربة لمئات الملايين من العملاء وشركات التكنولوجيا المالية التي تخدمها.

وقال توراخيا في بيان اطلعت عليه صفحة ريادة-الجزيرة، "المصارف ما تزال عالقة في حقبة الثمانينيات. العديد منها ما تزال تستخدم لغة البرمجة القديمة كوبول COBOL. إنهم يقدمون تجربة سيئة للمستخدم".

وأضاف أنه للتعويض عن ذلك، ينتهي الأمر بالمصارف إلى العمل مع العشرات من البائعين وشركاء التكنولوجيا. وقال "لم يفكر أحد في بناء حزمة مصرفية من الألف إلى الياء حتى الآن".

تستخدم البنوك، التي لديها تراخيص لتقديم الخدمات المالية للعملاء، واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بزيتا لإطلاق بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي والقروض وتقديم تجربة أفضل للعملاء، وكذلك العمل مع التكنولوجيا المالية الحديثة.

وقال توراخيا "أي خدمة مالية يمكنك التفكير فيها، زيتا تقدمها اليوم".

يذكر أن الشركة الناشئة تخدم اليوم 10 مصارف و25 شركة للتقنية المالية، وتخطط للاستفادة من رأس المال الجديد للوصول إلى المزيد من العملاء وزيادة عدد موظفيها.