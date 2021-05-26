من القاهرة.. انطلاقة جديدة لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

انطلقت في القاهرة، أمس الثلاثاء، فعاليات تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، في إطار الإسراع بجهود عملية التحول الرقمي.

وقد بدأت فعاليات التحدي في مصر وكينيا والمغرب وتونس وأوغندا، تليها نيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا في الربع الأخير من العام الجاري.

إنترنت الأشياء

إنترنت الأشياء المعروف اختصارا بـ(IoT)، يعد أحد أهم علوم المستقبل والتكنولوجيا الحديثة، وما يزال يمثل تحديا كبيرا للعديد من الدول تحديدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإنترنت الأشياء هو عبارة عن اتصال مختلف الأجهزة المادية بشبكة الإنترنت، بحيث تستطيع الأجهزة أن تتواصل وتتبادل البيانات فيما بينها لاحقا، وتشمل هذه الأجهزة، على سبيل المثال، كل ما هو مصنف ضمن الإلكترونيات والبرمجيات وأجهزة الاستشعار وكافة أنواع المحركات.

بداية التحدي

وقد بدأ التحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي قبل عامين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم الإعلان في المؤتمر عن الإطلاق الرسمي لتحدي أفريقيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

ويتألف التحدي من برنامج لبناء قدرات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وهو ما يعرف بـ(IoT & Ai Challenge)، ويسعى هذا التحدي إلى بناء الكوادر المؤهلة في المجالات الفنية، ويقدم البرنامج تدريبات وورش عمل للمشاركين ويوفر لهم كل الدعم اللازم.

بعد التدريب، سيتنافس المشاركون في النهائيات المحلية، ومن ثم يتأهل الفائزون من كل دولة إلى النهائيات الإقليمية التي ستقام سنويا ضمن أنشطة مؤتمر "آي تريبل إي" (IEEE) العالمي حول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (GCAIoT) في دبي بالإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وقالت آندي تشين، رئيسة مجتمع إدارة الهندسة والتكنولوجيا بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، والتي تعرف اختصارا بـ(IEEE TEMS)، "إننا نحتاج إلى مواهب استثنائية للابتكار وريادة الأعمال إلى جانب التكنولوجيا، وهو أمر مهم لإنشاء منتجات وخدمات ذات تأثير اجتماعي".

وأضافت أن تحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي سيشجع المواهب الشابة على مواجهة التحديات التي يمكن أن تحدث تأثيرًا للبشرية، مشيرة إلى أن دورهم لا يقتصر على تنظيم التحدي فقط، بل توفير جميع المعارف والأفكار الملهمة حول صناعة التكنولوجيا.

وتابعت "نحن نوفر أيضًا للشباب جميع المعارف والأفكار الضرورية حول صناعة التكنولوجيا التي تحدث من خلال برنامج (IoT & Ai Knowledge Hub)".

وتم إطلاق التحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي من قبل جمعية (IEEE TEMS) بالشراكة مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل أكاديمية البحث العلمي في مصر وسلطنة عمان، وأقسام (IEEE) في المغرب ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، ووزارات الاتصالات في تونس ومصر وفلسطين وعمان والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى بعض شركات الدعم الابتكاري والتقني الأخرى مثل "آيديا سبيس" (Ideaspace) والابتكار العالمي وريادة الأعمال و"إنتل" (Intel)، وكذلك "أمازون" (Amazon) و"هير" (Here).