5 طرق لمساعدة الشركات الصاعدة على التعافي من الوباء

عندما ضربت جائحة كورونا المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة تمت مساعدة الشركات الصغيرة والناشئة عبر إطلاق مبادرات "التسوق المحلي"، وشراء بطاقات الهدايا، وبدء حملات لجمع التبرعات.

الآن بعد أن بدأت الولايات التراجع عن قيود التباعد الاجتماعي، واستمرت معدلات التطعيم في الارتفاع، لا تزال الشركات الصغيرة بحاجة إلى دعم مستمر.

وتقول آش سينتاس مؤسسة "سيتي شوبي" (City Shoppe) -وهي منصة للتجارة الإلكترونية تخدم تجار التجزئة المحليين والمنتجات في مدن متعددة- "عندما نتسوق محليًا أظهرت لنا الإحصاءات أنه يتم استثمار المزيد من الأموال في مجتمعك، والتي ستستفيد منها بعد ذلك".

وتقول إن كل دولار يتم إنفاقه محليًا يساعد الشركات على تجاوز هذا الوقت الصعب حتى نحافظ على مجتمعاتنا وطابع مدننا.

تحدثنا إلى أصحاب الأعمال الصغيرة لمعرفة أفضل السبل التي يمكن للمستهلكين من خلالها دعمهم أثناء انتقالهم ببطء من فترة الوباء، وفي ما يلي 5 من نصائحهم:

قم بتغيير طريقة التفكير الخاصة بك

قال باتريك كونيلي -المؤسس المشارك بشركة "ستيلر فيلا" في رسالة بالبريد الإلكتروني- "ضع الشركات المحلية الصغيرة في طليعة تفكيرك، وقائمة التسوق الخاصة بك. على الرغم من أن كبار تجار التجزئة مثل أمازون (Amazon) أو وول مارت (Walmart) يقدمون السرعة والراحة، اسأل نفسك: "هل يمكنني شراء هذا من شركة صغيرة بدلاً من ذلك؟"

وقال كونيلي -الذي تبيع شركته الأعمال الفنية في بروكلين بنيويورك- "من المهم أن نتذكر أن الخيار الأرخص ليس دائمًا هو الأفضل". وأضاف "في كثير من الأحيان، يمكن للشركات الصغيرة أن تقدم منتجات فريدة (على عكس المنتجة على نطاق واسع)، وخبرة شخصية أكثر، وخدمة عملاء فائقة عند مقارنتها بالشركات الضخمة".

قم بالبحث اللازم

استكشف منطقتك المحلية، وابحث عن الشركات الصغيرة عبر الإنترنت، وإذا كنت مسافرا تفقد الأنشطة التجارية في تلك المناطق أيضًا.

وفقًا للمكان الذي تعيش فيه، تمتلك معظم المجتمعات أسواقًا منبثقة وأسواقًا للسلع الرخيصة والمستعملة، وبالطبع متاجر محلية. وتقول كارا لوك -مالكة شركة "هوب استريت كانديل كو" (Hope Street Candle Co) في بروفيدنس برود آيلاند- "(إنهم) يحتاجون حقًا إلى الناس ليأتوا ويتسوقوا، وعلى الأقل حيث أعيش في رود آيلاند ما زالوا يتخذون الكثير من الاحتياطات للتأكد من أن المستهلكين يشعرون بالأمان".

وتوصي لوك بالبحث في مطبوعات المجتمع المحلي أو عبر الإنترنت لمعرفة إذا كان هناك فهرس للأعمال التجارية في منطقتك يسلط الضوء على الشركات الصغيرة لدعمها. وقد يحتوي موقع الغرفة التجارية في المدينة على قائمة بالشركات الصغيرة، أو يمكنك تفقد مواقع مثل "تريب أدفايزر" (Tripadvisor) أو "ييلب" (Yelp).

أخبر صديقا

لا تقلل من شأن قوة التسويق الشفهي؛ أخبر أصدقاءك وأفراد عائلتك وزملاءك في العمل عن الشركات الصغيرة والمحلية والناشئة المفضلة لديك، واقترح عليهم أن يفعلوا الشيء نفسه.

قال جي بي مانينغ -مالك شركة "ويمبرلي بزيل" (Wimberley Puzzle Company) في ويمبرلي بتكساس، في رسالة بالبريد الإلكتروني- "إخبار أصدقائنا وجيراننا وعالم وسائل التواصل الاجتماعي بالمنتجات الرائعة مع الخدمة الممتازة لن يكون فقط مفتاح النجاح لاستعادة الأعمال الصغيرة، بل أيضًا للنمو المستقبلي".

تحول إلى العالم الرقمي

بدلاً من مجرد متابعة الأعمال الصغيرة المفضلة لديك عبر الإنترنت شاركها مع متابعيك، وإذا كانت لديك زيارة أو مشتريات ممتعة بشكل خاص فقم بإنشاء منشور وتأكد من وضع شارة على النشاط التجاري.

واشترك في النشرات الإخبارية، وشارك الأحداث أو ورش العمل الفعالة، وأضف المنتجات المحلية إلى سجلات الهدايا وسجل التقييمات.

وقال جيسون كويبرز -الرئيس التنفيذي لشركة "زوكس" (Zox) عبر البريد الإلكتروني- "إذا كنت تحب ما نصنعه، أو كانت لديك تجربة رائعة مع فريقنا، فشاركها". وكويبرز وإخوته يبيعون الأساور النادرة في لوس أنجلوس منذ عام 2011.

وأضاف "في الوقت الذي يكلف فيه كثير من الناس عناء ترك تعليق فقط إذا كانوا مستائين، فإن السماح للآخرين بمعرفة متى وجدت شركة تتجاوز حدود النجاح يساعد أكثر مما يمكن أن تدركه، إنها الطريقة التي ينتهي بها الأمر حتى مع العلامات التجارية الصغيرة بعدد كبير من المتابعين".

فكر بشكل إبداعي

إذا كان أحد المتاجر القريبة منك يعاني، ففكر في إطلاق حملة لجمع التبرعات، أو التطوع لإنشاء طاولة لبيع السلع عليها، أو بيع سلع مستعملة، أو البيع بسوق المزارعين، أو التبرع بمهاراتك المهنية، أو المساعدة في تنظيم فاعلية لدعم الأعمال الصغيرة في منطقتك.

وتوصي أفاني مودي ساركار -المؤسسة المشاركة لشركة "ألعاب مودي" (Modi Toys) في أديسون بنيوجيرسي- بدعم الشركات المحلية والصغيرة في مسابقات منح الشركات الصغيرة.

وقالت ساركار عبر البريد الإلكتروني "دخلت في مسابقتين للحصول على منح، حيث تم اختيار المرشحين النهائيين بناء على عدد الأصوات التي حصلوا عليها من مؤيديهم. هذه أسهل طريقة لدعم الأعمال التجارية الصغيرة لأنها لا تكلف 10 سنتات".

وعندما تكون في شك، تحدث إلى أصحاب الأعمال الصغيرة المحليين حول ما يحتاجون إليه وأين يمكنك المساعدة، وتذكر أن الوباء كان وقتًا عصيبًا للشركات الصغيرة والمستهلكين على حد سواء؛ لذا فإن القليل من اللطف والرحمة يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا.