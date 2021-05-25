إدموندز: نقص الرقائق يرفع أسعار السيارات الحديثة

يبدو أن الوباء ينحسر في الولايات المتحدة وأن الاقتصاد يتعافى، ومع ذلك فإن متسوقي السيارات الذين يلجؤون إلى وكلاء السيارات ينتظرون مفاجأة: هناك عدد أقل من السيارات للاختيار من بينها، وهناك ارتفاع في الأسعار نتيجة لذلك.

فلقد انخفض مخزون السيارات الجديدة بنسبة 48% عن العام الماضي، وكانت الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي هي الأشد تضرراً. بالإضافة لارتفاع النسبة المئوية للذين يدفعون أعلى سعر وبدون خصم من 8.1% في أبريل/نيسان 2020 إلى 12.7% الشهر نفسه العام الجاري، وذلك وفقًا لبيانات شركة إدموندز Edmunds الأميركية المعنية بمراقبة صناعة السيارات. وهذه أعلى نسبة مسجلة منذ عام 2002:

والسبب في ذلك هو النقص العالمي في أشباه الموصلات أو الرقائق الدقيقة، كما يُطلق عليها عادةً، وهي مكونات مهمة لها مميزات ضخمة مثل أنظمة المعلومات والترفيه في السيارات، وبرامج مساعدة السائق والكثير. وقد تسبب الوباء في إبطاء العديد من مصنعي السيارات من الإنتاج وتقليل الطلب على هذه الرقائق التي اشترتها شركات الإلكترونيات نتيجة لذلك.

ويعد تصنيع رقائق جديدة عملية معقدة، وسوف يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يتم تصنيع المزيد منها لتلبية الطلب. وفي غضون ذلك، قام صانعو السيارات ببناء الآلاف من المركبات الجديدة ولكن لا يمكنهم شحنها إلى الوكلاء لأنهم يفتقدون إلى الرقائق التي يعتمدون عليها. وأدى هذا التأخر إلى وجود عدد أقل من المركبات في مكان بيع المركبات وخصومات أقل.

وقال إيفان دروري، كبير مديري التوقعات في إدموندز "بالمعدل الذي نسير فيه، سيكون من الصعب جدًا على متسوقي السيارات أن يجدوا ما يريدون بالضبط هذا الصيف".

وأدى نقص الرقائق أيضًا لزيادة طلب المستهلكين بشكل غير مباشر على السيارات المستعملة، إما كبديل أقل تكلفة أو لأن الناس ببساطة لا يمكنهم العثور على السيارة الجديدة بعينها التي يبحثون عنها. ولن يكون الوكلاء على استعداد لعمل خصم للسيارات مادام الطلب تجاوز العرض في جميع المجالات.

ومع وضع مناخ التسوق الصعب هذا في الاعتبار، توصل خبراء إدموندز إلى نصائح للتبضع في ظروف السوق الحالية. وهي:

أعد تقييم توقعاتك بشأن الخصومات

تلك الصفقة الرائعة التي حصلت عليها قبل بضع سنوات لن تكون هي نفسها اليوم. لا تتفاجأ إذا قام متجر المركبات بخصم بضع مئات من الدولارات فقط، أو تمسك بالسعر بدون خصومات، أو حتى حدد سعرًا أعلى من سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة.

عليك البحث عن مركبات مماثلة في منطقتك للمساعدة في تحديد سعر معقول. ونوصي أيضًا بمراجعة أسعارك مع دليل جهة خارجية مثل إدموندز لمعرفة ما يدفعه الآخرون.

قم بتوسيع نطاق البحث

ألق نظرة على الوكلاء في المدينة أو المقاطعة التالية لك. يمكن أن تزيد هذه الإستراتيجية من فرصك في الحصول على السيارة التي تريدها أو العثور على فرصة أفضل.

هل أنت مغرم بالسفر عبر حدود الولايات لشراء سيارة؟ تأكد من البحث عن قوانين ضريبة المبيعات المحلية ومتطلبات الانبعاثات، وتحقق من إدارة المرور والمركبات حول كيفية التعامل مع التسجيل المؤقت للسيارة.

أعط نفسك خيارات

احصل على نسخ احتياطية من الألوان، وحتى مجموعة من الطرازات المختلفة، لتعطي نفسك أكبر قدر من المرونة. إذا كنت تواجه مشكلة في تحديد موقع نموذج معين، ففكر فيما يماثله في علامة تجارية أخرى.

قد لا تكون تلك العلامة مألوفة لديك، لذا تأكد من البحث عنها جيدًا، ولكن قد ينتهي بك الأمر إلى الإعجاب بها بشكل أفضل.

امنح سيارات سيدان فرصة

تعد الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الأكثر شعبية اليوم، مما يعني أنها ستكون أغلى ثمناً ويصعب العثور عليها. وتوفر سيارات سيدان الحديثة مساحة أكبر من أي وقت مضى. ومن الناحية النظرية، يجب أن يكون العثور عليها أسهل في أماكن عرض السيارات لدى الوكيل.

تبضع الجديد والمستعمل

في سوق اليوم، من الأفضل ألا تدخر أي جهد. قد تكون هناك حالات فيها السيارة الجديدة ذات قيمة أفضل من المستعملة، أو العكس بالعكس. وتأكد من استكشاف جميع خيارات سيارتك الجديدة أو المستعملة.

في سوق اليوم، من الأفضل عدم ترك ادخار أي جهد. قد تكون هناك مواقف فيها السيارة الجديدة ذات قيمة أفضل من المستعملة، أو بالعكس أيضا. وتأكد من استكشاف جميع خيارات سيارتك الجديدة أو المستعملة.

استفد من مميزات مقايضة المستعملة

إحدى النقاط المضيئة لأولئك الذين يمتلكون سيارة بالولايات المتحدة أنها سوق البائع. وهذا يمكن أن يساعد على تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار. وعليك أن تتأكد من تقييم سيارتك، في أماكن متعددة، لمساعدتك في الحصول على أقصى قيمة لها قبل بيعها.

استأجر سيارة يسهل العثور عليها

هل عندك ولاء للعلامة التجارية ولكن لا يمكنك العثور على سيارة جيدة من صانع السيارات الذي تختاره؟ فكر إذن في تأجير علامة تجارية لسيارة أخرى قد يكون لديها اختيارات أفضل. نحن لا نطلب منك تغيير تفضيلاتك بشكل دائم، وهذا سبب نجاح التأجير في هذا الموقف. فالتأجير يمنحك سهولة -في غضون سنتين إلى 3 سنوات- في العودة إلى علامتك التجارية المفضلة.

انتظر حتى يهدأ السوق

يقدر محللو إدموندز أن نقص المركبات قد يستمر حوالي 6 أشهر. إذا لم تكن في عجلة من أمرك لشراء سيارة، كأن يكون عملك من المنزل، فيمكنك المحاولة مرة أخرى قرب نهاية العام.

وتقول إدموندز المتخصصة في معلومات السيارات: رغم أن التسوق لشراء سيارة نادرًا ما كان صعبًا كما هو الحال الآن، فإن هناك عددًا من الإستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتحقيق أقصى استفادة.

نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة.نت