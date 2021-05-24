أفضل 5 صناعات لبدء عمل تجاري في عام 2021

يقول تقرير لموقع "إنك" (Inc) الأميركي إن ريادة الأعمال تزدهر في فترات التغيير الجذري. فعندما غيّرت جائحة "كوفيد-19" العديد من جوانب حياتنا، أدى ذلك أيضا إلى تسريع نمو بعض الصناعات الناشئة، وفتح مجالات جديدة يمكن من خلالها لمن يفكرون بسرعة بدء وتنمية أعمال ناجحة.

ويشير التقرير إلى أنه وبعد التمشيط من خلال أحدث البيانات والتحدث إلى الخبراء، قام معدو التقرير بتجميع تلك القطاعات الواعدة لتقرير "أفضل الصناعات" السنوي لشركة "إنك".

القائمة تضم بعض الصناعات التي ستؤدي إلى ظهور الجيل الجديد من الشركات الناشئة سريعة النمو.

التدريب على الواقع الافتراضي في مكان العمل

كانت أدوات الواقع الافتراضي والواقع المعزز في طريقها بالفعل للاندماج في مكان العمل عندما أدت جائحة "كوفيد-19" إلى تسريع اعتمادها. وتعمل الشركات الناشئة الآن على تطوير عمليات محاكاة لتدريب العمال على مجموعة من المهارات المادية والبرامجية، من تركيب الألواح الشمسية وتقديم شكاوى خدمة العملاء إلى تحديد التحيز في مكان العمل والقيادة بتعاطف.

وما يزال اهتمام رأس المال الاستثماري في هذا القطاع قويا.

وبلغ الاستثمار العالمي لرأس المال المغامر في الشركات الناشئة بالواقع المعزز والواقع الافتراضي 8.5 مليارات دولار عبر 600 صفقة في عام 2019، وفقا لشركة الأبحاث "بتش بوك" (PitchBook).

وتعد شركة "في آر" (VR) بتدريب المزيد من الأشخاص في وقت أقل من التدريب الشخصي أو عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، تتيح عمليات المحاكاة للمتعلمين ممارسة سيناريوهات من الصعب أو من الخطورة تكرارها في الحياة الواقعية، ويمكن للبيانات التي يجمعونها أن تمنح أصحاب العمل رؤية أوضح لتقدم العمال.

أدوات تحسين المنزل.. إلى المستهلك مباشرة

إذا كانت شركات السلع المنزلية الأصلية في "دي تي سي" (DTC) تستهدف سكان المناطق الحضرية، وتبيع المراتب والأثاث والنباتات المنزلية، فإن الموجة التالية ستنتقل إلى الضواحي. ويتجه الأميركيون للسكن خارج المدن ويتبنون علامات "دي تي سي" التجارية لمشاريع تحسين منازلهم بدلا من التسوق في عمالقة البيع بالتجزئة مثل "هوم ديبو" (Home Depot) و"لويس" (Lowe’s).

ينجذب المستهلكون الأصغر سنا على وجه الخصوص نحو علامات تجارية أكثر تخصيصا بجماليات وراحة اعتادوا عليها.

وتشمل الشركات الناشئة التي تركز على تحسين المنزل والتي تبيع مباشرة للمستهلكين، (Clare) للطلاء و(Block) لإعادة تشكيل الحمام، و(Inside) للمفروشات المخصصة، وهي تجني الملايين من رأس المال الاستثماري.

أدوات مراقبة المرضى

كان الطلب على خدمات الرعاية الصحية عن بُعد أثناء الوباء بمثابة دليل يثبت مستقبل صناعة الرعاية الصحية عن بُعد. وتعد أجهزة وبرامج مراقبة المريض عن بُعد مكونا حاسما في الرعاية الصحية عن بُعد، حيث كانت القدرة على تتبع صحة المريض عن بُعد أمرا بالغ الأهمية لتزايد عدد المرضى الأكبر سنا والذين يعانون من حالات مزمنة.

وتشير الاستثمارات الأخيرة في الصناعة إلى مستقبل مشرق للشركات التي تتمتع بأفضل التقنيات، فقد جمعت شركة "بريفينتس سوليوشنز" (Preventice Solutions)، وهي شركة حلول لأمراض القلب عن بُعد، مبلغ 137 مليون دولار من الجولة الثانية في يوليو/تموز الماضي، وجمعت شركة "بايوفورميس" (Biofourmis)، التي تصنع الأجهزة القابلة للارتداء وبرامج المراقبة عن بعد للمرضى المصابين بالسرطان والحالات المزمنة الأخرى، 100 مليون دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي إيرادات صناعة الخدمات الصحية عن بُعد بمعدل سنوي قدره 8.3%، إلى 4.8 مليارات دولار بحلول عام 2025، وفقا لشركة أبحاث السوق "إيبيس ورلد" (IBISWorld).

وصلات الشعر النباتية

الضفائر البلاستيكية، أو تجديل الشعر، شائعة بين النساء السود، لكنها من الممكن أن تسبب حكة مؤلمة وتهيجا. وتقدم وصلات الشعر النباتية، وهي تطور جديد يعتمد على مواد مثل ألياف الموز، حلا محتملا لهذه المشكلة وتأتي في وقت يبحث فيه المستهلكون بشكل متزايد عن المنتجات النباتية.

وتعتبر فرصة السوق لوصلات الشعر النباتية كبيرة، حيث أنفق الأميركيون السود 473 مليون دولار على العناية بالشعر في عام 2017. ووفقا لشركة أبحاث السوق نيلسن "Nielsen" من المتوقع أن يصل سوق الشعر المستعار والشعر الأميركي، الذي تبلغ قيمته 391 مليون دولار في عام 2020، 410 ملايين دولار بحلول عام 2025، وفقا لإيبيس ورلد.

خدمات الوصول الرقمي

عندما انتقلت قطاعات كبيرة من التجارة العالمية عبر الإنترنت، قامت العديد من الشركات بإنشاء مواقع الويب والتطبيقات بسرعة، دون إيلاء الكثير من الاهتمام لإمكانية الوصول. وكانت النتيجة مشكلات ملاءمة كبيرة حيث شهد العام الماضي 3550 دعوى قضائية تزعم وجود انتهاكات رقمية لقانون الأميركيين ذوي الإعاقة، بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2019، وفقا لدراسة أجرتها شركة "يوزابل نت" (UsableNet) للوصول الرقمي.

وتشير إضافة ميزات مثل التسميات التوضيحية المغلقة على مقاطع الفيديو للمستخدمين الصم وضعاف السمع، والنص البديل على الصور للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر الذين يستخدمون قارئات الشاشة إلى أن مؤسستك تهتم بحوالي 61 مليون أميركي من ذوي الإعاقة، سواء كانوا من عملائك أم كانوا موظفين محتملين.

وهناك الكثير من الحلول الآلية لمراجعة موقع الويب الخاص بك للتأكد من ملاءمة "ADA"، ولكن يُقدر أن هذه الخدمات تفقد ما يصل إلى 80% من المشكلات التي تواجه المستخدمين المعاقين.

الشركات الناشئة التي يمكن أن تساعد مهندسي البرمجيات ويمكنها العثور على مشكلات إمكانية الوصول وإصلاحها على مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بهم، لديها فرصة نادرة لحل مشكلة منتشرة.