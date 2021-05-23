من أجل إنتاجية أفضل.. أخطاء عليك تجنبها عند تصميم المكتب

سواء كنت مسؤول موارد بشرية أو مديرا تنفيذيا أو صاحب مشروع، فإنك تحتاج بالتأكيد إلى تصميم مكتب عملي ومريح يساعد شركتك على تحقيق النجاح، وعليك تجنب بعض الأخطاء التي تعيق الموظفين عن القيام بمهامهم على أفضل وجه.

في تقرير نشرته مجلة "يور كوفي بريك" Your Coffee Break البريطانية، تستعرض الكاتبة بريندا بيرغ بعض النصائح من أجل تصميم مكتب عمل مناسب يساهم في تطوير الإنتاجية وتوفير أفضل ظروف العمل للموظفين.

الرسوم الإضافيّة على الفواتير

قد لا يتبادر إلى ذهنك عند تجهيز المكتب تكلفة الفواتير التي سيكون عليك دفعها شهريا، وتجد نفسك بالتالي أمام معضلة تسديد الرسوم الإضافيّة التي قد تُفرض عليك بسبب التأخر في الدفع.

ينطبق ذلك بشكل خاص على فواتير المياه، والتي يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة شهريا، لذلك ينبغي ترشيد الاستهلاك في المكتب حتى لا تشكّل الفواتير عبئا ماليا يصعب تحمّله.

مخاطر القرصنة الإلكترونية

تمثّل الهجمات الإلكترونيّة خطرا كبيرا على الشركات، بغض النظر عن حجمها، لذلك يجب التأكد من تثبيت برامج حماية متطورة للحد من قدرة القراصنة على اختراق أجهزتك والإضرار بأعمالك.

ورغم أن تثبيت برنامج حماية متطور قد يكلّفك مبلغا كبيرا، فإن ذلك لا يقارن بالمبالغ التي من الممكن أن تخسرها إذا قام أحد القراصنة باختراق حواسيب الشركة.

سلبيات المكتب المفتوح

قد يبدو ظاهريا أن المكتب المفتوح هو الطريقة الأفضل لتعزيز التعاون والانفتاح في بيئة العمل، إلا أن دراسات حديثة أظهرت أن هذا النوع من المكاتب قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

قد تكون المساحة المفتوحة فوضوية إلى حد كبير، كما أنها تولد شعورا لدى الموظفين بأنهم غير جديرين بالثقة، مما يحد من إنتاجيتهم. لذلك من الأفضل أن تناقش الأمر مع الموظفين قبل اختيار التصميم المناسب للمكتب.

الإضاءة الضعيفة

من الضروري توفير الإضاءة الجيدة ليكون المكتب مساحة عمل ملائمة تسمح لك بالتركيز وإنجاز المهام على أفضل وجه. حاول أن تتجنب الإضاءة الخافتة أو الساطعة جدا، حيث إن كلتيهما قد تؤديان إلى تشتيت التركيز ونقص الإنتاجية.

والخيار الأفضل هو الأضواء الناعمة والجذابة التي تجعل الموظفين يشعرون بالراحة، وتحفزهم على تقديم وتحسين إنتاجيّتهم.

الضجيج

يعمل بعض الموظّفين بشكل أفضل في بيئة صاخبة، بينما البعض يجدون أن هذه البيئة تحدّ من إنتاجيّتهم. عند إعداد المكتب، حاول أن تتأكد من أنه معزول بما يكفي عن الضوضاء الخارجية وأن الموظّفين داخله قادرون على العمل دون مؤثرات تشتت تركيزهم، وستلاحظ أن ذلك يمنحهم قدرا أكبر من الراحة والأمان، ويساعدهم على القيام بمهامهم بشكل أفضل.