إن أولئك الذين لديهم الإرادة لتنفيذ أفكار رائعة يصبحون رواد أعمال ناجحين. ليس من السهل إنشاء نشاط تجاري من الصفر والاهتمام به، والشغف هو الذي يدفعهم إلى القيام بذلك.

قالت مجلة "إنسبيريشن فيد" (Inspiration Feed) الأميركية إنه غالبا ما يفشل رواد الأعمال الجدد في إنجاح مشاريعهم ويضطرون إلى الإغلاق، وذلك لأنهم يرتكبون أخطاء جسيمة دون قصد ولا يتعلمون من أخطائهم.

إن البقاء صامدا في عصر المنافسة الشرسة ليس بالأمر السهل. وحتى لو كنت تعمل في مجال معين لبضعة أعوام، فإن خطأ واحدًا قد يؤدي إلى سقوطك. لتجنب الوقوع في مثل هذا الموقف من الضروري أن تكون على دراية ببعض الأخطاء الريادية المميتة:

1. أن تتوقع أن يكون العملاء على دراية بعلامتك التجارية

يعيش الكثير من رواد الأعمال في وهم عندما يتعلق الأمر بالوعي بالعلامة التجارية. فمجرد كونك موجودا في السوق لا يعني أن الناس سيجدونك بطريقة سحرية. أنت بحاجة إلى العثور على جمهورك المستهدف، وخلق الوعي بمنتجاتك وخدماتك من خلال إستراتيجيات التسويق عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى ضياعك في بحر من الأعمال التجارية المماثلة.

2. غياب خطة عمل خاصة بك

يفشل المئات من رواد الأعمال كل أسبوع لمجرد أنهم بدؤوا دون خطة عمل. إن وجود خطة عمل يمنحك اتجاها واضحا ويسمح لك بقياس نجاحك. أنت لا تحتاج إلى خطة مفصلة للغاية، فقط ابدأ بشيء أساسي مثل تحديد أهدافك. يمكنك تحديد إطار زمني لمساعدتك على اتخاذ قرار بشأن وضع إستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف.

3. عدم الاستثمار في تعليم الموظف

أوضحت المجلة أن الخطأ الفادح الذي يرتكبه معظم رواد الأعمال هو الاعتقاد بأن تعليم الموظف أمر لا يعنيهم. يمكن للقوى العاملة الماهرة مساعدتك في تحقيق أهدافك وتقديم خدمة عملاء ممتازة. إذا كنت تشعر بأن تدريب الموظفين مكلف، فيمكنك اختيار منصة تدريب ميسورة التكلفة مثل "ثوت إندستريز". من خلال ميزة التقارير الآلية، يمكنك بسهولة تتبع مدى تقدم تعلم الموظفين.

4. إدارة دقيقة لموظفيك

أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها كرائد أعمال جديد هو الإدارة الدقيقة لموظفيك. قد تشعر كما لو أنه يمكنك التدخل في جميع جوانب العمل ومحاولة التحكم في كل شيء، لكن هذا نادرا ما يكون مفيدا. غالبا ما يكون الموظفون الذين يعملون مع رئيس متحكم محبطين وغير قادرين على العمل بأفضل قدراتهم. هذا يؤثر على أدائهم ويمنعك من الحصول على نتائج ناجحة.

5. عدم الاستفادة من قوة الأتمتة

الأتمتة، أو إتمام المهام بطريقة آلية (أوتوماتيكية) عبر الحاسوب، نعمة يمكن أن تقلل الجهد اليدوي وتزيد من إنتاجية عملك. يخشى رواد الأعمال الجدد الاستثمار في التكنولوجيا أو البرامج التي يمكنها أتمتة المهام البسيطة بسبب تكاليفها. في الواقع، توفر لك الأنظمة الآلية الكثير من الوقت وتقلل من تكاليف التشغيل. هناك دائما إصدارات برامج مجانية متاحة لك لتبدأ بها حتى تشعر أنه يمكنك شراء الإصدارات المدفوعة.

6. تعيين موظفين فقط لملء الوظائف الشاغرة

يعد عدم توظيف المرشحين المؤهلين خطأ فادحا يرتكبه الكثير من رواد الأعمال الجدد. إن توظيف أشخاص فقط لملء منصب شاغر لن يكون مفيدا على المدى الطويل. بدلا من ذلك، انتظر المرشح المناسب واستثمر في تزويده بتجربة تأهيل جيدة. سيساعد هذا في الاحتفاظ بالموظف على المدى الطويل ويوفر عليك مجهود التعامل مع موظف غير كفء.