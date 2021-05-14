البث الحي
ريادة

ألمانيا تخصص ملياري يورو لتطوير تكنولوجيا الكم الرائدة

من شأن تكنولوجيا الكم أن تسمح بتطوير حواسيب تتمتع بقدرات تفوق -بما لا يُقاس- تلك الموجودة في أقوى المعالجات الحالية (غيتي)
من شأن تكنولوجيا الكم أن تسمح بتطوير حواسيب تتمتع بقدرات تفوق -بما لا يُقاس- تلك الموجودة في أقوى المعالجات الحالية (غيتي)
14/5/2021

أعلنت ألمانيا تخصيص ملياري يورو لصنع جهاز حاسوب "كمبيوتر" كمي أي للتعامل مع تكنولوجيا صاعدة جديدة تسمى "تكنولوجيا الكم" بحلول عام 2025، في ظل طموحها لأن تصبح من البلدان الرائدة في هذه التكنولوجيا التي من شأنها إدخال تحويلات جذرية على المعلوماتية والصناعة.

وتستغل تكنولوجيا الكم القدرات المذهلة الموجودة في المادة على المستويات الفائقة الصغر، كالذرّة والأيون والفوتون والإلكترون. ومن شأنها على المدى الطويل السماح بتطوير حواسيب تتمتع بقدرات حسابية تفوق -بما لا يُقاس- تلك الموجودة في أقوى المعالجات الحسابية الموجودة حاليا.

وسيوزَّع هذا المبلغ المستقى بالكامل من الخزينة العامة، بين وزارة البحث التي ستحصل على 1.1 مليار يورو، ووزارة الاقتصاد التي ستنال 878 مليون يورو، على ما أفاد بيانان منفصلان.

وقالت وزيرة البحث الألمانية أنيا كارليتشك "هدفنا تطوير حاسوب كمي تنافسي في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة وإنشاء منظومة مرتبطة به من المستخدمين المحتملين".

وأوضح وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في "إنشاء قاعدة صناعية بسرعة كبيرة لاستخدام الحواسيب الكمية والإفادة من قدراتها".

وفي التفاصيل، ستحصل وكالة الفضاء الألمانية على 740 مليون يورو، مع خريطة طريق تقضي بإقامة شراكات في القطاع، تشمل شركات صغيرة ومتوسطة وتطوير البحوث.

وتندرج الميزانيات المرصودة في إطار رزمة للإنعاش الاقتصادي بقيمة 130 مليار يورو قررتها حكومة الائتلاف بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في يونيو/حزيران 2020، لتطويق التبعات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وتشمل الخطة الألمانية 50 مليار دولار لتطوير مجالات عدة، بينها الطاقة الهيدروجينية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية، في بلد تستحوذ الصناعة على نحو ربع إجمالي ناتجه المحلي سنويا.

وترغب المفوضية الأوروبية في أن يطور الاتحاد الأوروبي أول حاسوب كمي قبل نهاية العقد الجاري، لتعزيز السيادة التكنولوجية الأوروبية في مواجهة الصين والولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، تلوح بوادر منافسة بين ألمانيا وفرنسا التي أعلنت في يناير/كانون الثاني خطة استثمارية وطنية بقيمة 1.8 مليار يورو على 5 سنوات في مجال التكنولوجيا الكمية، مع طموح في جعل فرنسا بين القوى "الثلاث الأولى عالميا" على هذا الصعيد.

المصدر : الفرنسية
المزيد من ريادة

اطرح على نفسك هذه الأسئلة قبل الاستثمار في العملات الرقمية

إذا كنت من المستثمرين الذين لا يخشون المخاطرة، يمكنك أن تراهن على العملات المشفرة، ولكنه رهان يحتمل الربح والخسارة (شترستوك)

3 عناصر تدفع شركتك للانطلاق بقوة الصاروخ

هناك العديد من المسارات لنمو إيرادات الشركات؛ لكن يظل الاكتتاب العام في أسواق المال بمثابة رأس الحربة وأهم فرص النمو الاقتصادي (وكالة الأنباء الأوروبية)

إليك 4 طرق لتمويل شركتك الناشئة

الخيارات المالية في المراحل الأولى من تأسيس المشروعات قد يكون لها تأثير بعيد المدى وقد تحدد حظوظ الشركة في النجاح أو الإخفاق (شترستوك)

حلم سريالي.. شركة ناشئة رومانية تحقق نجاحا كبيرا في وول ستريت

يقول داينز إن امتلاك التكنولوجيا للقيام بالمهام المتكررة يحرر وقت الناس &#34;ليكونوا مبدعين&#34; (غيتي)
الأكثر قراءة

مجزرة جديدة في قصف الاحتلال لغزة وصواريخ المقاومة تضرب مدنا وقاعدتين إسرائيليتين

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر منذ أيام (رويترز)

لحظة بلحظة.. تابع آخر مستجدات الوضع في فلسطين (صور وفيديو)

logo

ميدان يحاور بسام جرّار.. هل ستزول إسرائيل عام 2022؟

طار في الهواء أكثر من 10 أمتار.. مراسل تلفزيوني ينطق الشهادة على المباشر في تغطية للعدوان على غزة

(الأناضول)