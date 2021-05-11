إليك 4 طرق لتمويل شركتك الناشئة

هل تمتلك فكرة رائعة ولديك ثقة كبيرة بأنها ستكون ناجحة؟ كثيرون يفكرون في بعث شركات ناشئة لتنفيذ ابتكاراتهم وتحقيق النجاح، ولكن كل مشروع جديد يحتاج إلى المال من أجل التأسيس وانطلاق النشاط.

تقول الكاتبة إليزابيث وليامز في هذا التقرير الذي نشرته مجلة "كيوريوس مايند" (Curious Mind) الأميركية، إن الخيارات المالية التي تتخذ في هذه المراحل الأولى في تأسيس المشروعات قد يكون لها تأثير بعيد المدى، كذلك قد تحدد حظوظ الشركة في النجاح أو الإخفاق. ولهذا فمن المهم جدا الحصول على التمويل اللازم منذ اليوم الأول، وهنالك مجموعة من الخيارات والنصائح ينبغي التفكير فيها لاتخاذ القرار المناسب.

تحديد ما تحتاج إليه

أول خطوة لتمويل شركتك الناشئة هي تحديد المبلغ الذي تحتاج إليه، وسيرتبط هذا الرقم بنوعية النشاط، والتوقعات المالية، والمال الذي تمتلكه. كذلك يجب الانتباه إلى المصاريف الإضافية التي قد تظهر فجأة أو تتضخم عند كل مرحلة، وذلك قد يتضمن مصروفات إنشاء موقع إلكتروني، وعمليات التسويق، وتسديد فواتير المزودين.

وينبغي أن تكون لديك فكرة واضحة بشأن كيفية إدارتك لمشروعك، فعليك أن تضع خطة عمل تتضمن تحليل حالة السوق والتوقعات المالية. فكر أيضا في أهداف الشركة وما الذي تطمح إليه بعد 5 سنوات، وهذه النقطة بالذات قد تكون مفيدة لك عند التخطيط للحصول على قرض بنكي.

الاعتماد على النفس

إذا كنت ترغب أن تخوص هذه المغامرة بمفردك، فيمكنك تمويل مشروعك بنفسك، وهذا يعني أن تدفع من جيبك المصروفات اللازمة لتأسيس نشاط شركتك الناشئة وإطلاقه. هذا الخيار مناسب إذا كنت بصدد بناء مشروعك خطوة بخطوة، بالتوازي مع مواصلة العمل في وظيفتك القديمة من أجل الحصول على دخل ثابت. وكذلك هذا الخيار مناسب إذا كنت قد ادّخرت مبلغا جيدا من أجل المشروع.

بيع بوليصة التأمين على الحياة

وإذا كنت تدفع بصورة دورية مبلغا للتأمين على الحياة، يمكنك سحب كامل المدّخرات والحصول على مبلغ كبير. وهذا يرتبط بنوعية عقد التأمين الذي لديك، إذ إن بعض المؤسسات تمكنك من الحصول على مال مقابل التخلي عن التأمين، أو اقتراض مبلغ بضمانه. هذا الأمر يعني الحصول على مبلغ جيد لإطلاق مشروعك، والتوقف أيضا عن تسديد الدفوع دورية من أجل التأمين.

التمويل الجماعي

أما إذا كنت غير قادر على تمويل مشروعك بنفسك، فإن فكرة التمويل الجماعي باتت رائجة في العالم. وهذا النوع من التمويل يعني جذب الناس المهتمين بفكرتك، ليدفع كل واحد منهم حصة صغيرة. وفي المقابل يمكن أن تقدم لهم منتجات وخدمات مجانية، أو يصبحوا شركاء في المشروع. وتفضل أغلب الشركات الناشئة تقديم الهدايا للمموّلين عوضا عن الأسهم. ومن المواقع المعروفة الخاصة بالتمويل الجماعي هنالك منصة "كيكستارتر" (Kickstarter).

الحصول على قرض الشركات الصغيرة

هنالك برامج تمويل خاصة بالشركات الصغيرة تقدم لها فرصة الانطلاق في نشاطها وتحقيق أهدافها. وهي توفر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل، ويمكن الاطلاع عليها على شبكة الإنترنت لفهم شروطها وجميع تفاصيلها. كذلك هناك برامج مرافقة تدعم المشروعات الصغيرة وتوفر موارد مجانية وخدمات أخرى متعلقة بالدراسة والاستشارة.