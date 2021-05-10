رائد الأعمال دانيال إك يدرس الاستثمار في كرة القدم

نجح دانيال إك الآتي من ضاحية سويدية يقطنها أفراد من الطبقة العمالية، في دخول نادي أصحاب المليارات بفضل مشاريعه الريادية، على رأسها "سبوتيفاي" (Spotify) التي أحدثت ثورة في مجال الموسيقى بالبث التدفقي. ويطمح حاليا لنقل خبرته التجارية إلى عالم كرة القدم، مع خطته لشراء نادي أرسنال الإنجليزي.

فقد أبدى المستثمر السويدي العصامي البالغ من العمر 38 عاما والمعروف بأسلوبه الصريح والمباشر، اهتمامه بشراء نادي أرسنال المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما عبّر جمهور النادي عن غضبه من أداء مالكه الأميركي ستان كرونكي.

وقد شارك إك في تأسيس سبوتيفاي مع مارتن لورنتزون في 2006، وباتت رسملة السوق للشركة المدرجة ضمن بورصة نيويورك منذ عام 2018، تبلغ 56 مليار دولار.

ويُعرف إك، الأصلع ذو اللحية الخفيفة والذي غالبا ما يظهر بملابس بسيطة وقمصان "تي شيرت" عادية، بطبعه الخجول ونمط تفكيره البراغماتي. وتُنسب إليه قدرات لافتة في اجتراح حلول للمشكلات الإدارية، مع تغليب العمل الجماعي على الفردي.

وظهر اهتمام إك ببرمجة المعلوماتية منذ الصغر، وبات مليونيرا منذ سن 23، بعدما باع شركته الإعلانية "أدفرتايغو" (Advertigo) سنة 2006 مقابل 1.25 مليون دولار.

ويصف سفن كارلسون -وهو أحد مؤلفَي كتاب "لعبة سبوتيفاي"- إك بأنه شخص صاحب رؤية ثاقبة، قائلا لوكالة فرانس برس "هو رجل أعمال أكثر من كونه مهووسا بالتكنولوجيا".

ويضيف "هو دائما يفكر للأشهر الستة المقبلة. ليس من الذين يخوضون في التفاصيل. هو معروف بأهدافه الطموحة السامية من دون إدراك لمدى عدم واقعيتها".

وقد تربى إك في منطقة راغسفيد التي يقطنها أفراد الطبقة العمّالية في ضاحية ستوكهولم، وترك والده العائلة حين كان دانيال لا يزال يافعا.

ويقول كارلسون إن إك "لطالما أراد إثبات جدارته… وقد شكّل تخلي والده عنه تجربة صقلت شخصيته".

أما بيل سنيكارس المشارك في كتابة كتاب "الحصان السويدي أحادي القرن: قصة سبوتيفاي"، فيصف إك بأنه "شخص سويدي للغاية عندما يتعلق الأمر بالقيم".

ويوضح سنيكارس لوكالة فرانس برس "لا نراه على أغلفة المجلات إلى جانب المشاهير، هو لا يتبع أسلوبا هرميا، ولا يتوانى عن تسليط الضوء على زملائه".

ويستحوذ إك على حوالي 9% من رأس مال "سبوتيفاي" و37 % من حقوق التصويت فيها. وقدّرت "فوربس" (Forbes) ثروته بـ4.8 مليارات دولار في أبريل/نيسان 2021.

النجاح "لا يأتي من العدم"

في 2006، راودت إك ولورنتزون فكرة إنشاء منصة لتوزيع الأعمال الموسيقية عبر الإنترنت بصورة قانونية، في فترة كانت تهيمن فيها خدمات تبادل الملفات غير القانونية.

وأجرى المستثمران الشابان تجربة على تشارك ملفات موسيقية من نسق "إم بي 3" (MP3) بين محركات الأقراص الصلبة على أجهزة الحاسوب الخاصة بهما. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008، كانت انطلاقة "سبوتيفاي" الفعلية، بعدما أقنع إك شركات الإنتاج الموسيقي بطرح أعمالها على المنصة الناشئة حينها.

وقال إك للمعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم خلال زيارة سنة 2013 "الابتكارات لا تأتي من العدم".

وأضاف "النجاح يأتي من جمع أمور كانت موجودة أصلا ومحاولة حل مشكلة يواجهها الشخص حقا".

وتفيد تقارير بأن إك ترك برنامجا جامعيا في مجال الهندسة ليخوض غمار تكنولوجيا المعلومات، غير أن تسجيله في الكلية لم يُثبت يوما، وفق كارلسون.

وأشار كارلسون إلى أن زملاء إك السابقين كانوا يسمّونه "سبايس" (بهار)، لأنهم كانوا يرون لديه "ميلا دائما إلى زيادة تفاصيل إضافية على القصص التي يرويها لجعلها مثيرة أكثر للاهتمام".

كرة القدم ملعب إك المقبل؟

وبينما أعلى إك بمثابرته شأن "سبوتيفاي" لتصبح في موقعها الريادي على صعيد خدمات الموسيقى بالبث التدفقي، كان الفنانون على مر السنوات يشتكون من الإيرادات الضعيفة التي يتقاضونها من الخدمة التي يتهمونها بالاستئثار بمبيعات ألبوماتهم.

غير أن إك يؤكد على الدوام أن البث التدفقي حل أفضل للفنانين، كما أن "القرصنة لا تدرّ عليهم فلسا واحدا".

ويشكك سنيكارس وشريكه في الكتابة راسموس فليشر بأن يكون إك أطلق "سبوتيفاي" من أجل إنهاء القرصنة وإرغام المستهلكين على الدفع في مقابل الاستماع للموسيقى.

ويقول الكاتبان إن كلّا من إك ولورنتزون "لم تكن لديهما أي خبرة في العمل المهني في قطاع الموسيقى"، بل يتشاركان خلفية واحدة هي العمل في مجال الإعلان الرقمي.

ويوضح سنيكارس لوكالة فرانس برس "لم يكونا مهتمين بصورة خاصة بالموسيقى.. كان يمكن لهما عوضا عن ذلك أن يعملا على مستحضرات العناية بالبشرة".

أما الآن، فقد بات إك يضع نصب عينيه الغوص في عالم كرة القدم.

وكتب إك عبر تويتر في 23 أبريل/نيسان "شجّعت أرسنال في طفولتي بحسب ما أتذكر. إذا كانت كيه إس إي (KSE) (شركة كرونكي) راغبة في بيع النادي فسأكون سعيدا بالترشّح".

غير أن كرونكي شدد على أن "أرسنال" ليس للبيع رغم الاستياء المتعاظم من المشجعين إزاء ملكية الملياردير الأميركي للنادي الذي يعود آخر فوز له بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى موسم 2003-2004.

جدير بالذكر أن إك هو أب لولدين، وقد تزوج شريكته منذ وقت طويل صوفيا ليفاندر سنة 2016 على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا، بحضور مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والممثل كريس روك والمغني برونو مارس.