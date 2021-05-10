حلم سريالي.. شركة ناشئة رومانية تحقق نجاحا كبيرا في وول ستريت

وُلدت شركة البرمجيات "يويباث" (UiPath) في شقة صغيرة في بوخارست لكاتب كان طموحا في السابق، وتطورت لتصبح نجمة تكنولوجية بقيمة 40 مليار دولار، بعد أن أصبحت أول شركة من رومانيا مدرجة في وول ستريت.

رغم أن رومانيا توصف في كثير من الأحيان بأنها "وادي السيليكون" في أوروبا الشرقية، وأن مشهد الشركات الناشئة مزدهر، فلم تثبت أي شركة محلية وجودها على الساحة العالمية مثل هذه.

وكتبت "يويباث" على تويتر أن الإدراج الأول لشركة من أصل روماني في بورصة نيويورك كان تتويجا لـ"حلم سريالي".

ونشرت الشركة لقطة سريعة لموظفي الشركة الأوائل، "بدأ كل شيء في شقة ببوخارست، حيث كان 10 منا مجانين بما يكفي للاعتقاد بأنهم قادرون على تغيير مستقبل العمل. إنهم مجموعة غريبة".

يستبدل برنامج الشركة العمالة البشرية "بالعمليات الآلية"، وذلك في المهام المتكررة، مثل ملء النماذج إلى اكتشاف حالات "كوفيد-19" من صور الصدر بالأشعة السينية في ثوان.

وتقول الشركة إن روبوتاتها البرمجية يمكنها أيضا "إرسال رسائل بريد إلكتروني غنية وذات مظهر احترافي نيابة عنا".

ونظرا لأن جائحة كورونا تجبر الناس على العمل من المنزل، فإن "يويباث" تروج لروبوتاتها البرمجية كحل، قائلة "لم يكن هناك وقت أفضل لتطبيق للتشغيل الآلي للحفاظ على استمرارية الأعمال".

وقال مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي دانيال داينز في مؤتمر العام الماضي "منذ أن كنت طفلا لم أكن أحب فعل أشياء متكررة؛ لذلك اعتقدت أنه من الرائع أن يكون لديك مساعد لمساعدتك"، مضيفا "إذن، كانت هذه فكرة الروبوت لكل شخص".

وتابع داينز، الذي رفض طلب مقابلة مع وكالة فرانس برس، قائلًا إن امتلاك التكنولوجيا للقيام بالمهام المتكررة يحرر وقت الناس "ليكونوا مبدعين".

وظهرت الشركة لأول مرة في سوق الأسهم في 21 أبريل/نيسان المنصرم، مع طرح عام أولي بسعر 56 دولارا للسهم.

وأغلقت الأسهم على ارتفاع 23% في ذلك اليوم، عند 69 دولارا للسهم، واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين.

وقال داينز (49 عاما) -في مقابلة عام 2019- "لقد أصبحنا عالميين منذ اليوم الأول، وخلال 5 سنوات حققنا نموا يفوق نمو الشركات الأخرى في 10 سنوات".

وتوظف "يويباث" الآن ما يقرب من 3 آلاف شخص حول العالم، ولديها حوالي 8 آلاف شركة كعملاء، ونقلت مقرها الرئيسي إلى نيويورك عام 2017، لكنها تحتفظ بمكتب في بوخارست.

وأشار داينز لوسائل الإعلام عام 2019 إلى أنهم يعتبرون التواضع مبدأ أساسيا لثقافتهم.

وبثروة تقدر بنحو 7 مليارات دولار، أصبح داينز أغنى رجل أعمال في رومانيا.

ولد داينز -الذي كان يحلم أن يصبح كاتبا- في مدينة أونيستي (شرقي رومانيا)، التي شهدت تطورا صناعيا سريعا في ظل النظام الشيوعي السابق.

لكنه كان من بين آلاف الشباب المتمرسين في مجال الكمبيوتر الذين استقطبهم وادي السيليكون في أوائل العقد الأول من القرن 21.

وبعد العمل بضع سنوات في مايكروسوفت في سياتل، عاد إلى رومانيا عام 2005 "بفكرة مجنونة" بأن يصبح رائد أعمال.

وجنبا إلى جنب مع صديق روماني، هو ماريوس تيركا، الذي أصبح كبير المسؤولين التقنيين الآن في الشركة؛ أسس داينز شركة برمجيات تسمى "ديسك أوفر"، وأعاد تسميتها بعد 10 سنوات إلى "يويباث".

وفي عام 2015، حصلت الشركة على أول تمويل لها (1.9 مليون دولار) من حاضنة أعمال مقرها لندن.

توفر "يويباث" برنامج "التشغيل الألي " لبعض أكبر الأسماء في مجال الأعمال والحكومة، من ماكدونالدز إلى أوبر وناسا.

"وأوردت مجلة إيكونوميست الأسبوع الماضي في عنوان لها أن برنامج "يويباث" هو أنجح تصدير تقني في أوروبا منذ تطبيق بث الموسيقى السويدي "سبوتيفاي" (Spotify)، مشيرة إلى أن أداء الشركة كان أفضل في أول ظهور لها في سوق الأسهم من ذلك التطبيق.

ووصف أندريه أفاداني مؤسس شركة "بيت سينتينيال" (Bit Sentinel) الرومانية الناشئة في مجال الأمن الإلكتروني "يويباث" بأنها "نموذج" للاحتذاء.

وقال لوكالة فرانس برس "من الآن فصاعدا ليس لدينا عذر، ولا يمكننا القول إنه لا توجد شركة كبيرة ناجحة تبدأ من رومانيا أو من صنع روماني، مضيفا أن يويباث مرت بتجربة فريدة من نوعها".

وتابع "آمل أن يعود بعض الذين أسهموا في إنشائها إلى رومانيا ببعض رأس المال للاستثمار في الشركات الناشئة الجديدة وغيرها من الأعمال التجارية".