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3 خصال أساسية يتمتع بها الناجحون

هناك 3 خصال أساسية يتمتع بها الناجحون، وهي النظرة المتوازنة للآخر، وتجنب الإيذاء، والحرص على العزلة. (غيتي إيميجز)
هناك 3 خصال أساسية يتمتع بها الناجحون، وهي النظرة المتوازنة للآخر، وتجنب الإيذاء، والحرص على العزلة. (غيتي إيميجز)
7/4/2021

في تقرير نشره موقع "ذا لادرز" (The Ladders) الأميركي، تقول الكاتبة ليا نجوكي إن هناك سمة تميّز الأشخاص الناجحين، وهي الطموح. وكلما كان الطموح أكبر، كانت درجة النجاح أعلى في الدراسة أو العمل أو الحياة الاجتماعية.

ويذكر المقال أن الكاتب ديفيد جاي شوارتز يرى في كتابه "سحر التفكير بصورة أكبر" الذي نُشر عام 1959، أن النجاح في تحقيق أهدافنا في الحياة يرتبط أساسا بقدرتنا على التفكير بشكل أوسع، ورؤية الصورة الكاملة للأشياء؛ لكن هل يكفي ذلك لتحقيق النجاح؟

ترى الكاتبة أن هناك 3 خصال أساسية يتمتع بها الناجحون، وهي النظرة المتوازنة للآخر، وتجنب الأفعال المؤذية، والحرص على العزلة من أجل بلورة الأفكار الخلاقة.

عدم إيذاء الآخرين

يحرض الأشخاص الناجحون على عدم إيذاء الآخرين بشكل متعمد؛ لأنهم يدركون أن تلك الأفعال تؤثر على الاستقرار النفسي وتعيق النجاح.

في الواقع، عندما يرتكب أي إنسان أمرا سيّئا، فإن الإحساس بالذنب يلاحقه، ويؤثر على ثقته بنفسه، ويشوّش أفكاره، ويجعله غير قادر على اتخاذ القرارات المناسبة. وفي المقابل، يحرص الإنسان الناجح على مساعدة الآخرين وإعطاء الكثير من الوقت والجهد لإفادة المجتمع، وترك إرث جيد للأجيال القادمة.

العزلة

قبل وفاته عن عمر يناهز 39 عاما، نطق الفيزيائي والفيلسوف الفرنسي، بليز باسكال، بكلمات في منتهى الحكمة "تنبع جميع مشاكل البشرية من عدم قدرة الإنسان على الجلوس بهدوء في غرفة بمفرده".

ووفق الكاتبة، فقد أدرك باسكال الذي عاش في القرن الـ17، أن العزلة والتفكير بعمق بعيدا عن التأثيرات الخارجية من أهم أدوات النجاح.

من المعروف أن أغلب المبدعين يقضون ساعات طويلة بمفردهم، ويعرفون قيمة العزلة، وعندما تتبادر إلى أذهانهم أفكار خلاقة، لا يكشفون عنها للآخرين حتى تتبلور وتنضج تماما.

وفقا لديريك سيفرز، رجل الأعمال ومؤسس شركة "سي دي بيبي" (CD Baby)، فإن كشف الأفكار للآخرين هو العامل الذي يمنع معظم الناس من تحقيق أهدافهم؛ لأن العقل ينخدع ويعتقد أن المهمة تمت بنجاح، وحينها يتلاشى الحافز ولا يكتمل المشروع.

نظرة متوازنة للآخر

يتقن الأشخاص المتفائلون والناجحون فن التعامل مع الآخرين، وإعطاءهم حقهم من التقدير بغض النظر عمن يتعاملون معه، فهم يدركون أن كلّ الأشخاص مهمّون، من البواب إلى الرئيس التنفيذي، ويعتقدون أن كل شخص قادر على تعليمهم شيئا ما. كما يُعرف الأشخاص الطموحون بأنهم فضوليون، لذلك يحرصون باستمرار على فتح النقاش والاستفادة من الآخرين كلما كان ذلك متاحا.

وتشير الدراسات إلى أن "احترام الذات الإيجابي" من أبرز ميزات الأشخاص الطموحين، حيث يعتقدون أنهم لا يقلون أهمية عن أي شخص آخر، مما يفسّر سبب تعبيرهم عن آرائهم بثقة في جميع المناسبات.

المصدر : مواقع إلكترونية
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