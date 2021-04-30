5 سيارات كهربائية رائعة.. إحداها ناشئة تنافس الهامر ذات الألف حصان

لدى المقبلين على شراء السيارات الكهربائية عدد متزايد من الطرازات المختلفة للاختيار من بينها هذا العام. حيث يوجد ما يقرب من 20 سيارة كهربائية في السوق اليوم، وسيزداد هذا الاختيار خلال الأشهر الثمانية القادمة فقط.

فيما يلي 5 سيارات كهربائية قادمة، مرتبة حسب السعر، يقول الخبراء في إدموندز (Edmunds) -وهي إحدى كبرى الشركات المتخصصة في المعلومات عن السيارات في الولايات المتحدة- إنهم سيسعدون برؤيتها في عام 2021.

شيفروليه "بولت إي يو في"- 2022

كما يوحي الاسم، فإن "بولت إي يو في" (Bolt EUV) مرتبطة بشيفروليه بولت (Chevrolet Bolt) الحالية ذات الباب الخلفي. وبالمقارنة مع بولت، فالسيارة الكهربائية الجديدة تتمتع بشكل أطول يشبه سيارات الدفع الرباعي وتوفر مساحة أكبر للساقين في الخلف. ويمكن أيضًا تزويدها بميزات غير متوفرة في بولت العادية، مثل فتحة سقف تعطي منظرا شاملا ومقاعد أمامية جيدة التهوية.

ولك أن تتوقع أن يبلغ مدى بطارية "بولت إي يو في" حوالي 250 ميلا. ومثل بولت العادية، فهي ذات جر أمامي فقط، ولا يوجد خيار للدفع الرباعي. لكنها ستوفر النظام المسمى "سوبر كروز" (Super Cruise) من جنرال موتورز (General Motors) وهو نظام للقيادة غير اليدوية يسمح للسيارة بالتسارع والفرملة وتوجيه نفسها على أكثر من 200 ألف ميل من الطرق السريعة. و"بولت إي يو في" هي أول سيارة غير سيارات كاديلاك (cadillac) تحصل على هذا النظام.

توقع تاريخ الإصدار: صيف 2021

السعر: يبدأ من 33 ألفا و995 دولارا

السيارة الكهربائية الجديدة تتمتع بشكل أطول يشبه سيارات الدفع الرباعي (أسوشيتد برس)

هيونداي أيونك 5- 2022

تمثل هيونداي (Hyundai) "أيونك الكهربائية" نقطة البداية في عروض هيونداي الكهربائية، لكن الشركة ستطلق هذا الاسم قريبًا على مجموعة أخرى من السيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي الصغيرة المبنية على منصة كهربائية مخصصة لذلك. وأول ما سيتوفر منها هي سيارة هيونداي "أيونك 5" طراز 2022.

وتشبه "أيونك 5" في الحجم سيارة هوندا (Honda) طراز "سي آر-في" لكنها لعدم وجود محرك بها فمقدمتها ومؤخرتها أقصر. والزيادة في الطول تأتي في المسافة بين الإطارين، مما سيعني زيادة في المساحة المتوفرة للساقين. ومن سماتها الأخرى توفر مزايا تقنية كثيرة وأجهزة جر مزدوجة بقدرة 300 حصان ومدى بطارية يصل إلى 250 ميلا.

توقعات تاريخ الإصدار: خريف 2021

السعر: يبدأ من 38 ألف دولار

ريفيان "آر 1 تي"- 2021

بدأت ريفيان عملها كشركة ناشئة في ديترويت، واليوم تنافس على عرش الشاحنات الكهربائية (رويترز)

لن تحل أول شاحنة كهربائية في السوق من فورد (Ford) أو شيفروليه أو تسلا (Tesla)، بل من شركة ناشئة في ديترويت. ومن حيث الحجم، يقع موديل "آر 1 تي" لعام 2021 بين الشاحنات متوسطة الحجم وكاملة الحجم، لكن قدراتها أقرب إلى ما ستجده في الأخيرة. وتقول ريفيان إن سيارة "آر 1 تي" (Rivian R1T) يمكنها سحب ما يصل إلى 11 ألف رطل، أو أقل بقليل من سيارة "رام 1500" التي بها مقصورة ركاب.

كما أن مواصفات "آر 1 تي" كسيارة كهربائية جديرة بالملاحظة، حيث سيتم تحميل الإطلاق الأول بكامل المزايا والخصائص، مثل أنها تتميز بمحرك كهربائي عند كل عجلة.

وتقول ريفيان إن العجلات تولد مجتمعة قوة هائلة تبلغ 753 حصانا، مما يسمح بوقت تسارع من 0-60 ميلا في الساعة في 3 ثوانٍ فقط، وفق ما أعلنت الشركة. ويوجد تحت هيكل السيارة بطارية كبيرة يمكن أن توفر ما يصل إلى 300 ميل من المدى.

توقعات تاريخ الإصدار: صيف 2021

السعر: يبدأ من 75 ألف دولار

أودي "إي- ترون جي تي"- 2022

تقول أودي إن السيارة سيكون لديها ما يصل 238 ميلا من مدى البطارية (موقع أودي)

سيارة السيدان الفاخرة الأنيقة هذه هي أحدث سيارة كهربائية من أودي (Audi). إنها تتبع سيارة "إي – ترون إس يو في" التي ظهرت لأول مرة منذ بضع سنوات. وتنتج المحركات الكهربائية المزدوجة في "جي تي" ما بين 469 حصانا و637 حصانًا إجمالاً، وعلى حسب طراز السيارة واختيار طريقة القيادة، مما يسمح لها بالركض من التوقف إلى سرعة 60 ميلا في الساعة في أقل من 3.2 ثوان. وتقول أودي إن السيارة سيكون لديها ما يبلغ 238 ميلاً من مدى البطارية وسيكون لها منفذ لتلقي شحن على كل جانب من السيارة لمزيد من السهولة في التوصيل.

وفي الداخل، تضفي شاشات العرض المتعددة وأسطح حادة الزوايا في "إي- ترون" على السيارة انطباعا بأنها سيارة تأتي من المستقبل. هناك أيضًا لمسات صديقة للبيئة، بما في ذلك المواد المعاد تدويرها المستخدمة في نوع قماش المقعد والكسوة الداخلية. والنتيجة هي كابينة (مقصورة) تفرق بين "إي-ترون جي تي" (e-tron GT) وبين السيارة التي اعتمدت عليها في التصميم الأساسي وهي سيارة "بورش تيكان" (Porsche Taycan).

توقعات تاريخ الإصدار: صيف 2021

السعر: يبدأ من 100 ألف و945 دولارا

جي إم سي هامر "إي في"- 2022

عندما يتم إطلاق "جي إم سي هامر إي في" طراز 2022، ستكون مليئة بالمميزات بما في ذلك إطارات تناسب جميع التضاريس (موقع جي إم سي)

تتطلع جنرال موتورز للتخلص من صورة علامة هامر (Hummer) التجارية التي تستهلك الكثير من الوقود من خلال إعادة إطلاقها كشاحنة كهربائية. لكن الشركة مترددة أيضًا في التخلي عن مصداقية هامر وسمعتها على الطرق الوعرة، لذلك عندما يتم إطلاق "جي إم سي هامر إي في" طراز 2022 في وقت لاحق من هذا العام، ستكون مليئة بالمميزات بما في ذلك تعليق هوائي لرفع الجسم، وإطارات تناسب جميع التضاريس ووضع ما يسمى بـ"كراب ووك" أو "مشية سرطان البحر"، مما يسمح للسيارة بالتحرك قطريا من عند نقطة التوقف.

النموذج الأولي منها ذو المواصفات الأعلى يسمى "إديشن 1" هو طراز "هامر إي في"، وهو الوحيد الكهربائي الذي سنراه هذا العام، والحجوزات ممتلئة بالفعل. وأولئك الذين حصلوا على مكان سيحظون بشاحنة ذات 3 محركات (واحد في المقدمة واثنان في الخلف) تنتج قوة فعلا تبلغ ألف حصان وتسريع هذه الشاحنة من صفر إلى 60 ميلا في الساعة في 3.5 ثوان. وتقدر "جي إم سي" أن "هامر إي في" ستوفر 350 ميلا من المدى.

توقعات تاريخ الإصدار: خريف 2021

السعر: 112 ألفا و595 دولارا

وتقول شركة إدموندز "لمتسوقي السيارات الكهربائية مجموعة متنوعة معتبرة من السيارات الكهربائية للاختيار من بينها. لكن الانتظار حتى الصيف أو الخريف سيجعل هناك تشكيلة أكثر تنوعًا".