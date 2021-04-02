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"إبيك غيمز" تتقدم بشكوى ضد "آبل" لدى هيئة المنافسة البريطانية

حاولت إبيك غيمز الالتفاف على نظام آبل، لكن الشركة أزالت لعبة فورتنايت من متجرها (الأناضول)
حاولت إبيك غيمز الالتفاف على نظام آبل، لكن الشركة أزالت لعبة فورتنايت من متجرها (الأناضول)
2/4/2021

تقدمت "إبيك غيمز" (Epic Games)، ناشرة لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت" (Fortnite)، بشكوى ضد شركة "آبل" (Apple) لدى هيئة المنافسة البريطانية، متهمةً شركة الحاسوب الأميركية العملاقة بالسلوك "الاحتكاري".

واعتبرت إبيك غيمز -في بيان أصدرته هذا الأسبوع- أن "سلوك آبل المخالف للمنافسة وقواعدها التقييدية بشأن توزيع التطبيقات ومعالجة الدفع، يشكل انتهاكا واضحا" للقانون البريطاني.

واستنكرت الشكوى كذلك "ممارسات الاحتكار" من مجموعة آبل التي "تمنع المستخدمين والمطورين من الحصول على التطبيقات وتوزيعها من خلال منصات أخرى غير متجرها للتطبيقات"، مع دفع عمولات يمكن أن تصل إلى 30% من الإيرادات.

وتكمل هذه الشكوى الإجراءات القانونية الأخرى التي أطلقتها الشركة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وبريطانيا ضد آبل، وكذلك ضد "غوغل" (google).

وأكدت إبيك غيمز أنها "لا تسعى للحصول على تعويض نقدي"، وإنما على قرارات تنظيمية من السلطات لإجبار آبل على تغيير ممارساتها.

وحاولت إبيك غيمز في أغسطس/آب الماضي، الالتفاف على تقنية الدفع لنظام آبل التشغيلي "آي أو إس" (IOS). وسارعت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" الذكية إلى إزالة "فورتنايت" من متجرها للتطبيقات، معللة ذلك بانتهاك قواعد العقد بين الشركتين.

وترى "فيسبوك" (Facebook) و"سبوتيفاي" (Spotify) أيضا أن آبل تتصرف بطريقة مخالفة للمنافسة، من خلال فرض قواعد على المطورين الخارجيين لا تنطبق على نفسها. وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقات عدة تستهدف الشركة الأميركية العملاقة.

المصدر : الفرنسية
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