لست وحدك.. الكثيرون يراهنون على السفر الصيفي

في 11 مارس/آذار الماضي، وضع الرئيس جو بايدن للبلاد جدولا زمنيا أوليا للعودة إلى الحياة الطبيعية. وفي خطاب له أذيع في وقت الذروة، وجه بايدن الولايات بجعل جميع البالغين مؤهلين للتطعيم بحلول الأول من مايو/أيار المقبل.

وقال إن "الهدف هو أن تقضوا 4 يوليو/تموز (المقبل) مع أحبائكم".

اتضح أن الأميركيين وضعوا خطط سفر وفقًا لذلك، فارتفعت أسعار تذاكر الطيران للرحلات الصيفية في الأسبوع الذي تلا الخطاب، وفقا لبيانات من تطبيق حجز السفر "هوبر" (Hopper).

وكان الخطاب قد وقع بين حدثين آخرين ربما زادا من التفاؤل بشأن السفر، فقد حصل لقاح جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson) ذو الجرعة الواحدة على موافقة طارئة يوم 27 فبراير/شباط الماضي، ووصلت شريحة من شيكات التحفيز إلى الحسابات المصرفية يوم 17 مارس/آذار السابق.

وقال أديت داموداران، كبير الاقتصاديين في هوبر، "خلال ذلك التحول في منتصف مارس/آذار الماضي، لم يكن هناك تغيير في العرض، ولكن كان هناك تغيير كبير في المعنويات". وتابع "بدأ الكثير من الناس في التفكير بأنه ربما يمكنني البدء في التخطيط لتلك العطلة الصيفية".

ونظرًا لأن أسعار تذاكر الطيران عادة ما يتم شراؤها قبل أسابيع أو أشهر، فقد يكون ذلك مقياسًا لكيفية شعور الجمهور بشأن وتيرة التعافي. الأسعار في بيانات هوبر، والتي تشمل الأسعار المعروضة على مدى 3 سنوات من عمليات البحث والتي تمثل مليارات الاستفسارات عن رحلات الطيران، تشير إلى تعافي السفر الذي قد يصل أوجه في وقت مبكر من هذا الصيف.

وأسبوعًا بعد آخر، اقتربت أسعار الرحلات الصيفية من الأثمنة التي دفعها المسافرون قبل عامين، وهو مؤشر على التوقعات المتزايدة لصيف أكثر اعتيادية.

وقال الخبير الاقتصادي في جامعة ييل (Yale University) كيفين ويليامز، الذي راجع بيانات هوبر، "بدءًا من يوليو/تموز المقبل، تبدو أسعار صيف 2021 بشكل متزايد مثل أسعار صيف 2019". وأضاف "إذا كان هناك أي شيء، فإن العرض سيرتفع فقط مع اقترابنا من الصيف. وتشير الأسعار المرتفعة إلى أن الطائرات ستكون ممتلئة".

ويبدو أن شركات الطيران تعمل وفق جدول زمني مماثل لتوقعات المسافرين، كما تستشرف في هذا الصيف لحظة انتعاش. فشركة ساوث ويست إيرلاينز (Southwest Airlines) ستستدعي اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل جميع المضيفين من إجازة طوعية ممتدة. واعتبارا من أواخر مارس/آذار السابق، عادت شركة أميركان إيرلاينز (American Airlines) إلى 90% من حجوزات مستوى عام 2019.

عرض للارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الطيران خلال عام 2021 (نيويورك تايمز)

ويُعد الارتفاع في أسعار السفر في الصيف تغييرا كبيرًا عما كان عليه قبل بضعة أشهر، عندما كان طرح اللقاح بطيئًا وكان الطلب على السفر أضعف. في أوائل فبراير/شباط الماضي، كان متوسط سعر تذكرة السفر في يوليو/تموز السابق 278 دولارا. وبحلول أبريل/نيسان الماضي، نما متوسط سعر الرحلات لشهر يوليو/تموز المقبل بنسبة 5% إلى 293 دولارًا.

وتشير بيانات هوبر أيضًا إلى أن الأميركيين ما زالوا مترددين في السفر خلال هذا الربيع، مع زيادة حديثة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى القومي ومع عدم تطعيم معظم الناس بشكل كامل.

ولا تزال أسعار تذاكر السفر لشهري أبريل/نيسان الجاري ومايو/أيار المقبل (والتي هي عادةً ما تكون بطيئة السفر) منخفضة للغاية هذا العام مقارنة برحلات مماثلة في عام 2019. فرحلة مايو/أيار 2021 أرخص بحوالي 57 دولارًا من رحلة مايو/أيار 2019.

ويظهر تعافي أسعار تذاكر السفر الصيفية على كل أنواع خطوط الرحلات، بما في ذلك على تلك التي يسلكها عادةً مسافرو الأعمال (مثل رحلة بين بوسطن وواشنطن) وتلك التي يرتادها المستمتعون بالعطلة (الرحلات إلى أماكن مثل أورلاندو أو لاس فيغاس).

غير أن العرض يمكن أن يصبح قيدا يؤدي إلى رفع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، لا سيما إذا كان المسافرون الذين لديهم أيام عطلة إضافية لاستنفادها يريدون تعويض الرحلات الملغاة في العام الماضي.

وفي الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، يقول خبراء صناعة الطيران إن التغيير في الأسعار يعكس ارتفاعا في الطلب. ويشيرون إلى التغيرات السريعة في الأسعار من أسبوع إلى آخر، خاصة في مارس/آذار السابق بعد خطاب بايدن. فهذه فترات قصيرة تكون فيها أساطيل شركات الطيران مستقرة نسبيًا.

وقال فيكرانت فيز، الأستاذ المشارك للهندسة في كلية دارتموث (Dartmouth College) والذي يدرس صناعة الطيران، "هذه الأزمة تدور كلها حول الطلب". وتابع "الأمر ليس مثل أزمة أسعار النفط، حيث كان التحدي يتعلق بالتكاليف. لقد نشأت هذه الأزمة من جانب الطلب، والآن أنت ترى أن العرض والأسعار يستجيبان للطلب الجديد".

وقال فيز إن الطلب يتزايد بسبب ما يراه الناس يحدث من حولهم، إلى حد كبير وتيرة التطعيم الأسرع، فضلا عن رسائل الحكومة وغيرها من المصادر الموثوقة حول ما يمكن توقعه.

متوسط أسعار تذاكر الطيران في الصيف بعد خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن (نيويورك تايمز)

هذا ولم تثبت الرحلات الجوية أنها مصدر مهم لانتشار فيروس كورونا، ولقد حدد مقال في مجلة الجمعية الطبية الأميركية 42 حالة لذلك فقط في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما يساهم مسؤولو الصحة العامة في هذا الشعور بالأمان، ففي وقت مبكر من هذا الشهر، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يمكنهم السفر بأمان في الولايات المتحدة دون اختبار أو حجر صحي.

وقال "إنه لأمر مدهش حقًا كيف أن الحقيقة على الأرض وتوجيه الرسائل تعد مهمة في الوقت الحالي". وأضاف "يقرأ الناس الأخبار، ويفكر الناس في ذلك. إن توفر اللقاح لأمرٌ كبير، والرسائل لأمر آخر كبير".

مؤشر آخر على ارتفاع الطلب هو أن شركات الطيران وجدت أنها يمكن أن تفرض مرة أخرى رسوما إضافية على حجوزات اللحظة الأخيرة. فأسعار الطيران المحجوزة قبل أقل من أسبوع هي اتجاه لاحظه داموداران الخبير الاقتصادي من هوبر. فقبل بضعة أشهر فقط، لم يكن المسافرون مهتمين برحلات تقرر في التو واللحظة.

وقال "في بداية العام، لم تستطع شركات الطيران بالفعل زيادة الأسعار في رحلة اللحظة الأخيرة إلى فيغاس". وتابع "ثم ها أنت ذا تبدأ في رؤية هذا التغيير مع اقترابك من شهر مارس/آذار الماضي، وتظهر تلك الارتفاعات الهائلة في الأسعار على حجوزات اللحظة الأخيرة. هذا هو السفر الترفيهي الذي بدأ في العودة".

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