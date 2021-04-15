كيف تروج علامتك التجارية الناشئة على "تيك توك"؟

يحظى تطبيق "تيك توك" (TikTok) بشعبية هذه الأيام مع وصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 500 مليون حول العالم، لكن هذا التطبيق الذي ظهر في البداية كمنصة ترفيهية، لم يعد يُستخدم للتسلية فحسب، بل أصبح أداة مهمة للتسويق والدعاية والترويج.

في تقرير نشرته مجلة "كيوريوس مايند ماغازين" الأميركية، تقول الكاتبة إليزابيث ويليامز، إن العديد من المشاهير أصبحوا يستغلون منصة "تيك توك" للترويج لأعمالهم وعلاماتهم التجارية.

ونظرا لأن عدد مستخدمي تطبيق "تيك توك" في تزايد مستمر، يمكنك أنت أيضا الترويج لعلامتك التجارية خصوصا إذا كنت من رواد الاعمال المبتدئين أو من أصحاب الشركات الناشئة أو حتى على المستوى الشخصي من خلال هذه المنصة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين. وفيما يلي بعض النصائح لاستغلال "تيك توك" بالشكل الأمثل إذا كنت لا تعتبره مجرد تطبيق للتسلية.

دراسة المنصة

الخطوة الرئيسية الأولى التي يجب عليك اتخاذها هي فهم طبيعة التطبيق بشكل جيد ودراسة الجمهور المستهدَف، ومعرفة الأدوات المختلفة التي تمكنك من استخدامه بالشكل الأمثل.

تتميّز منصة "تيك توك" بمحتواها الممتع والتفاعلي، ولكن من أجل استخدامها للترويج والتسويق للأعمال الجديدة والحديثة، فإنك تحتاج إلى فهم ودراسة نوع المحتوى الذي يناسب عملك. وبعد أن تدرس كيفية التفاعل مع الجمهور المستهدف، يمكنك إنشاء محتويات سهلة الاستخدام.

وفقا لمؤسسة "غلوبال ويب إندكس" المتخصصة في بحوث استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن منصة "تيك توك" تستهدف الفئة العمرية بين 16 و24 عاما. بالتالي، تأكد من إنشاء محتوى مبدع يتماشى مع متطلبات هذه الفئة العمرية من أجل تحقيق النجاح.

وسوم التحدي

وسوم التحدي هي الطريقة الأكثر متعة وفعالية لتعزيز انتشار علامتك التجارية الناشئة عبر تطبيق تيك توك، حيث يمكنك أن تنشئ وسما مثيرا للاهتمام على المنصة، ثم تطلب من المستخدمين نشر المحتوى الخاص بهم على هذا الوسم. وسوف يقوم جمهورك بإنشاء ومشاركة المحتوى الخاص بهم باستخدام هذا الوسم، وهو ما سيسهم في الترويج لعلامتك.

وإذا كنت غير قادر على حصد الإعجابات بشكل تلقائي، يمكنك دائما شراء متابعين أو مشاهدات وتحقيق المزيد من الانتشار على الفور.

نشر محتوى إبداعي

قم بوضع إستراتيجية مفصلة وإعداد منشوراتك بعناية، إذ من شأن المنشورات الارتجالية التي تفتقر إلى الجودة والإتقان أن تضر بعلامتك التجارية أكثر مما تنفعها.

يمكن أن يساعدك إنشاء أجندة لمنشوراتك في الوصول إلى الجمهور بشكل أفضل، إذ يجب التخطيط جيدا لأوقات عرض المنشورات وموضوعاتها والوسوم التي ستستخدمها والروابط والمرفقات الأخرى. عليك أن تخطط لكل ذلك مسبقا حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة.

كما يجب أن يكون المحتوى الذي تنشره ممتعا وخلاقا وملائما للعصر وأذواق مستخدمي المنصة، ومعظمهم من الشباب، وقد يكون المحتوى الفكاهي على سبيل المثال مفيدا جدا.

التعاون مع المؤثرين

من شأن التعاون مع المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أن يساعدك في الترويج لعلامتك التجارية بشكل فعال لأنهم يملكون أعدادا كبيرة من المتابعين ويستطيعون التأثير على ملايين الناس. وتستعين أكبر العلامات التجارية في العالم مثل "نايكي" و"أديداس" و"دانيال ولينغتون" بانتظام بهؤلاء المؤثرين للترويج لعلاماتهم التجارية ومنتجاتهم.

ويستخدم المؤثرون صفحاتهم الخاصة للترويج للعديد من المنتجات بشكل مباشر أو غير مباشر، وعندما يمدحون علامة محددة، فإن ذلك يجعلها منتجا موثوقا به لدى أغلب متابعيهم.

مع ذلك، يتعيّن عليك اختيار الشخصية المناسبة لترويج علامتك أو منتجك الناشئ، لأنه إذا كان من مجال بعيد تماما، قد لا يساعدك بالشكل المطلوب.

إعلان مدفوع

في السابق، لم تكن منصة "تيك توك" تسمح بعرض إعلانات مدفوعة، لكنها أضافت مؤخرا هذه الميزة التي يستفيد منها رواد الأعمال بشكل كبير. وسيضمن لك الإعلان المدفوع نشر روابط مواقع الويب الخاصة بشركتك الصغيرة والوسوم وما إلى ذلك.

عندما يكون هناك تفاعل مع الإعلان، سيدخل عدد كبير المتابعين إلى صفحتك.