كيف تحوّل إنستغرام لمصدر للدخل دون أن تصبح مشهورًا؟

كتبت الممثلة هيرانماي سرينيفاسان مقالا بموقع "ريل سيمبل" Real Simple الأميركي حول كيفية استخدم إنستغرام ليكون مصدر دخل لك دون أن تكون مؤثرا.

وتستهل سرينيفاسان مقالها بالتساؤل حول إن كنت قد حصلت على حرفة رائعة تستمتع بصنعها؟ أو هل تحب التصوير؟ وتقول "خلافا للاعتقاد الشائع، ليس عليك أن تكون مؤثرا مع ملايين المتابعين لكسب المال على إنستغرام، مضيفة أنه ورغم أنك ستحتاج إلى منشور لرعاية علامة تجارية وتدفع مباشرة من إنستغرام، إلا أن هناك الكثير من الطرق الإبداعية لكسب المال هناك والتي لا تتضمن إعلانات.

وفيما يلي، تقدم لك سرينيفاسان بعض النصائح حول كيفية استخدام إنستغرام لنقل هوايتك أو فكرتك إلى المستوى التالي:

حدد علامتك التجارية وأسلوبك

تنقل الكاتبة عن كينيدي روبرتس مؤسس "كار كرييتف أستديوس" KAR Creative Studios وقائده الإبداعي، وهو فريق يساعد في وسائل التواصل الاجتماعي ومحتوى الويب والتصوير من أجل العلامات التجارية الناشئة، قوله إنه قد تبدو محاولة اكتشاف شخصية إنستغرام الخاصة بك مهمة صعبة، لكن يجب ألا تكون كذلك. فالتفكير فيما أنت شغوف به وكيف تريد التحدث عنه هو المفتاح لإبقاء انتباه الناس على صفحتك.

وتضيف سيرينفاسان أن المصممة لورينا كورتيز التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها تستخدم شغفها بالتصوير الفوتوغرافي والأفلام والتصميم للترويج لمتجرها على الإنترنت "روب راي كوثينغ" Ruby Rae Clothing على إنستغرام. وتقول "كنت أقصد أن يكون المحتوى الذي أضعه ليس فقط ممتعا للعين من الناحية الجمالية ولكن أيضا للترويج لعلامتي التجارية. ووسيلتي المفضلة للترويج لنفسي هي من خلال مقاطع الفيديو، بتقنية بارالاكس parallax، التي أقوم بتصويرها وتحريرها بنفسي. لذلك قبل أن تبدأ عملك على إنستغرام، خذ بعض الوقت لمعرفة الأشياء التي تهتم بها وكيف تريد عرضها".

قم ببيع منتجك أو خدمتك مباشرة

وتشير الكاتبة إلى أنه وعند الحديث عن الأعمال التجارية، لا يتعين عليك في الواقع أن يكون لديك موقع ويب أو متجر على الإنترنت لكسب المال من إنستغرام. يمكنك إنشاء محتوى يوجه الأشخاص إلى دورة تدريبية أو تنزيل، أو بيع أي نوع من الفن أو الحرف التي تستمتع بصنعها. وتنسب إلى روبرتس القول "أي هواية لديك، من المحتمل أن تستخدم إنستغرام لبيع هذه الأشياء. حتى إذا كنت لا تعمل عملا تجاريا مع موقع ويب، يمكنك بسهولة إنشاء صفحة إنستغرام ومشاركة صور لمنتجك وبيع بعضها".

احصل على عملك هناك

وتقول الكاتبة: تابع الحسابات التي تنشر أشياء مشابهة لحسابك وتفاعل مع محتواها من خلال الإعجابات والتعليقات لزيادة ظهورك على إنستغرام. ويقدم روبرتس نصيحة أخرى هي أن تكون متسقا مع النشر "كل يوم، إن أمكن،". أيضا، لا تخف من التواصل مع الناس للتعاون. اطلب من زميل منتج محتوى أن يقبل استضافتك له على صفحتك، أو اقتراح إجراء عملية استحواذ على صفحته. ويضيف روبرت "أحب أن أقول إن استخدام إنستغرام هو هاتف وليس ميكروفونا. الشيء الأكثر أهمية هو إجراء اتصالات مع الناس".

جالين، وهي مؤسسة شركة "ميلكويد" Milkweed، بدأت نشاطها التجاري في بيع مواد لترطيب الجسم في شكل شموع منذ حوالي شهر. وبيعت من أول دفعة لها في غضون 10 أيام من إطلاقها. تأتي كل شمعة في برطمان مرسوم يدويا. يتم تقديم جميع الطلبات عبر "دي إم" DM ودفع الثمن عبر تطبيق "فينمو" Vinmo أو تطبيق دفع آخر. وتقول "في النهاية، أعتقد أنني سأقوم بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت. ولكن في الوقت الحالي، إنستغرام يخدم جميع الأغراض من التسويق، إلى خدمة العملاء، إلى بيع الشموع بأنفسهم. لقد سهلت "آي جي" IG الأمر بالنسبة لي".

تعامل مع إنستغرام مثل العالم الحقيقي

بينما يقول كثيرون إن وسائل التواصل الاجتماعي بعيدة كل البعد عن الواقع، يعتقد روبرتس أنها يجب ألا تكون دائما بهذه الطريقة. في الواقع، قد يكون استخدام إنستغرام للتواصل في وضع عدم الاتصال هو الشيء الوحيد المناسب لعملك. ويقترح روبرتس "بدلا من التفكير في إنستغرام مثل هذا الواقع البديل الغريب، فقط فكر في الأمر وكأنك في الحياة الواقعية وكنت تقوم بتسويق عملك عن طريق الكلام الشفهي".

تدير الفنانة جاكي ألفاريز شركتين تجاريتين على إنستغرام إحداهما لبيع لوحاتها والأخرى لبيع الأقراط المصنوعة يدويا من الصلصال والأسلاك مع صديقتها ماديسون، وتقول إن أحد أكثر الأجزاء المفيدة في وجود أعمالها على إنستغرام هو الوصول إلى الأشخاص "أعتقد أن ما يساعد المبدعين هو إجراء محادثة مع الأشخاص الذين يدعمونهم حقا. لم أكن لأتمكن من إجراء مثل هذا الاتصال السريع إذا كان لدي فقط موقع الويب الخاص بي. لن أجد مكانا لإخبار الناس بما يجري والحصول على آراء منهم".

وتضيف أيضا أن هناك منحنى تعليميا مع إنستغرام، خاصة مع معرفة علامات التصنيف التي يجب استخدامها ومتى يتم النشر، لأن المنشورات لا تظهر بالترتيب الزمني. وعندما تقوم بإعداد ملف التعريف الخاص بك كحساب تجاري، يتيح لك إنستغرام التحقق من الرؤى حول المحتوى الخاص بك. سيُظهر لك قسم الرؤى متى يكون متابعوك أكثر نشاطا، وعدد الأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى الخاص بك، وعدد الحسابات التي وصلت إليها.