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سبوتيفاي تخوض غمار المنتديات الصوتية بعد نجاح كلوب هاوس

نهاية فبراير/شباط الماضي، أكدت سبوتيفاي طموحها في مجال الصوتيات غير الموسيقية (الأناضول)
نهاية فبراير/شباط الماضي، أكدت سبوتيفاي طموحها في مجال الصوتيات غير الموسيقية (الأناضول)
1/4/2021

أعلنت شركة "سبوتيفاي" (Spotify) أنها استحوذت على شركة "بيتي لابز" (Betty Labs) المتخصصة في المنتديات الصوتية؛ مما سيوفر لها أداة للنمو في هذا القطاع، الذي يشهد طفرة كبيرة، بفضل الشعبية القوية لمنصة "كلوب هاوس" (Clubhouse) أخيرا.

وفي حمأة مدونات "بودكاست" الصوتية، حققت منتديات البث الصوتي المباشر للبرامج والمحادثات عبر الإنترنت (لايف أوديو) شعبية كبيرة منذ عام تقريبا، بدافع من انتشار تطبيق كلوب هاوس تحديدا.

ويتيح التطبيق تفاعلات غير متوافرة من خلال مدونات البودكاست المسجلة مسبقا.

وأعلنت سبوتيفاي -في بيان- أنها ستطور منصة "لوكر روم" (Locker Room)، لتجعل منها منصة مفتوحة على "قاعدة أوسع من صانعي المحتوى والمتابعين".

كذلك ستنفتح المنصة على المواضيع المتصلة بالموسيقى، وبشكل أوسع على الثقافة، وأيضا لصانعي المحتوى من مختلف المشارب.

ومن بين المستثمرين الأوائل في "بيتي لابز" كانت "جي في" (GV)، الذراع المالية لـ"ألفابت" (Alphabet)، وهي المجموعة الأم لغوغل.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، أكدت سبوتيفاي طموحها في مجال الصوتيات غير الموسيقية، وأنفقت مئات ملايين الدولارات لتكوين مجموعة واسعة من المدونات الصوتية، مع تكنولوجيا متقدمة وبرامج ومنتجات حصرية.

وذكرت وسائل إعلام عدة أن شركة فيسبوك تعمل حاليا على عرض مشابه لما تقدمه كلوب هاوس، كما أن المستثمر مارك كوبان يحضّر نسخته الخاصة باسم "فايرسايد" (Fireside).

المصدر : الفرنسية
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