غيم ستوب تتجه للتحول الرقمي مع تعيين تنفيذيين جدد

نيويورك (إيه بي والجزيرة)- خطت شركة "غيم ستوب" (GameStop) لألعاب الفيديو خطوة للأمام باتجاه مستقبل رقمي يوم الاثنين بعد أن أعلن عن اسم مستثمر وناشط لقيادة جهود الشركة باتجاه تغيير أعمالها لتصبح رقمية على الإنترنت. ومع افتتاح البورصة يوم الاثنين قفز السهم بنسبة 6%، وهو السهم الذي أصبح محط نظر المنظمين الفدراليين بعد أن قام المتداولون عبر الإنترنت بتحدي مستثمري المؤسسات ورفعوا السهم بشكل خيالي.

وسوف يترأس رايان كوهين، المؤسس المشارك في شركة توريدات مستلزمات الحيوانات الأليفة "تشيوي"، لجنة التخطيط الإستراتيجي وتخصيص رأس المال. وقد ساهم كوهين بشكل كبير في غيم ستوب قبل الفترة المحمومة لسهم الشركة في يناير/كانون الثاني الماضي. وينظر إليه على أنه من عوامل التغيير وبوصفه واحدا من الناس الذين يمكنهم تحويل مجال أعمال تقليدي إلى مجال متطور من خلال استخدام التكنولوجيا.

وفاز كوهين بمقعد في مجلس إدارة شركة غيم ستوب في بداية العام، وذلك بعد أن أفصحت الشركة عن هبوط كبير في المبيعات في الربع الثالث من العام. ومن حينها وهو يضغط من أجل تغيير إعادة تركيز غيم ستوب بعيدا عن أماكن المتاجر وباتجاه وجود رقمي أكبر.

وقد أدى وصول كوهين إلى المساعدة في تسارع حملة الشراء المحمومة التي قام فيها المستثمرون الصغار على الإنترنت بتحدي عمليات دفع أسعار السهم لأسفل عن طريق شركات المضاربة، التي كانت تعتقد أن قيمة الشركة الحقيقية أقل من سعر السهم وأن الشركة ستتعثر.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اطلعت صفحة "ريادة" على نسخة منه، إن "اللجنة سوف تستمر في التركيز على تحديد طرق لتغيير غيم ستوب إلى عمل تقني ومساعدتها في خلق قيمة لملاك الأسهم. وستكون مسؤولة عن تقييم مجالات منها أهداف عمليات غيم ستوب وتركيبة رأس المال وأولويات أماكن العمل والقدرات الرقمية وتأثير التنظيم والموظفين".

وارتفع سهم غيم ستوب، الذي كان يمكن شراؤه بأقل من 20 دولارا في بداية العام، بسرعة صاروخية إلى 48 دولارا بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وتداول السهم يوم الاثنين بأكثر من 150 دولارا، مما يعني أن الأسهم ارتفعت بمقدار 720% هذا العام.

وقالت شركة غيم ستوب التي يوجد مقرها بغريبفاين في تكساس، يوم الاثنين إنها قد عينت رئيسا جديدا للتكنولوجيا وتنفيذيين آخرين لقيادة خدمة العملاء والقيام بمهام التجارة الإلكترونية، وإنها بدأت في البحث عن رئيس مالي تنفيذي جديد له خبرة في مجال التجارة الإلكترونية. وسينضم للجنة الإستراتيجية، بالإضافة إلى كوهين، كل من ألن باتال وكرت وللف، وفق ما قالته الشركة.

يذكر أن غيم ستوب، وهي شركة تبيع ألعاب الفيديو بالتجزئة بدأت تتعثر ماليًا لكنها تتطلع إلى تغيير نشاطها، قد ارتفع سهمها بأكثر من 1600% في يناير/كانون الثاني الماضي مع تدفق جيش من المستثمرين ذوي رؤوس الأموال الصغيرة والمستثمرين المبتدئين. كان البعض منهم يتطلع لإلحاق الضرر بصناديق المضاربة والمستثمرين المحترفين الآخرين الذين راهنوا على انخفاض سهم غيم ستوب.