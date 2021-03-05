موسم الوشاة

حديثك الجماعي ليس آمناً، ولا حفلك الجامعي للزملاء من دون لبس الأقنعة، ولا حفل زفافك الذي لم يلتزم فيه أحد بالتباعد الاجتماعي، ولا محاولتك الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة مرتديًا خوذة الفايكنغ. إنهم يراقبونك. إنهم يبلغون عنك؛ و"هؤلاء" ربما يكونون أشخاصا تحبهم.

على مدار العام الماضي، استجاب المجتمع الأميركي للاضطرابات السياسية والمخاطر البيولوجية من خلال اللجوء إلى وسيلة عتيقة للسيطرة على منتهكي القواعد: ألا وهي الوشاية.

فمن أول تزويد مكتب التحقيقات الفدرالي بالإخباريات إلى تقديم الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم الأميركيون جميع السبل المتاحة لتنبيه السلطات المختصة -والجمهور العالمي أيضا- حول من كان يتصرف بشكل سيئ.

إن النميمة (وقريبتها المفعمة: الوشاية) أمر قديم قدم الحضارة نفسها، ولكن ربما لم يكن هناك الكثير أمامنا كي نقوم به بينما يتوفر الكثير الآن لنشي به. ومع قدوم الجائحة، وُضعت قواعد جديدة للسلامة والمشاركة الاجتماعية بين عشية وضحاها، وربما لأن تلك القواعد لم يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل -من قبل البلدان أو الحكومات أو الجيران أو العائلات أو الزملاء- فقد أتاحت الوشاية للناس شعورا بأنهم يفعلون شيئًا جيداً على حساب أي شخص آخر يبدو أنه يفعل شيئاً خاطئاً.

ثقافة الإيصالات

فقد دخل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في جو محموم، بعد ظهور صور للسيناتور تيد كروز، الجمهوري من ولاية تكساس، الأسبوع الماضي وهو يغادر إلى مدينة كانكون بالمكسيك، خلال عاصفة ثلجية كارثية قتلت العديد من سكان تكساس وربما كانت أكثر حالات الطوارئ تكلفة التي شهدتها ولايته على الإطلاق.

فعندما وجد الصحفيون اسمه على قوائم الرحلات الجوية، انفجر تويتر بعدة وسوم ساخرة منها #تيد الطائر (#FlyinTed)، كما انتشرت بكثافة صورة لكلب عائلة كروز من نوع بودل واسمه سنوفلايك وهو يحدق في بؤس إلى الباب الأمامي لمنزلهم الفارغ.

في البداية قال كروز إنه غادر الولاية كمرافق لبناته، اللواتي أردن الذهاب في رحلة مع الأصدقاء، من أجل "أن يكون أباً جيداً". ولكن في غضون ساعات، دُحضت هذه الرواية بسبب رسائل نصية مسربة أظهرت هايدي زوجة كروز وهي تشتكي في اليوم السابق للرحلة من درجات الحرارة "المتجمدة" في منزلها، داعية الأصدقاء والجيران في هيوستن للانضمام إلى عائلتها في فندق ريتز كارلتون في كانكون، قائلة إن سعر الغرفة هو فقط 309 دولارات في الليلة.

وفي بث صوتي الأسبوع الماضي، قال كروز إن زوجته "حانقة" من تسريب لقطات شاشة من محادثتها الجماعية، كما انتقد بلغة فظة الشخص المسؤول عن انتهاك روابط الجيرة.

ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن ينكر أن المسرِّب "كان لديه الإيصالات" (وهي عبارة عامية شائعة تعني امتلاك الدليل على ارتكاب المخالفات). والدليل على كذبة السيناتور، كما وصفت الإيصالات بشكل لا يُنسى، كان هو "العملة الرائجة في محكمة الشعب".

القاضية جودي والجلاد

لطالما تمتع الناس بفضح أعمال السياسيين المنافقة، لكن خلال العام الماضي بدأت الجماهير المحبوسة في التعامل مع بعضها البعض بنفس تلك اليقظة.

فمع دخول إجراءات الإغلاق حيز التنفيذ في الربيع، بدأ الناس في مشاركة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها دليلا على أن أقرانهم لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي، أو لتحديد الشركات التي فشلت في تطبيق تدابير السلامة.

وفي ولاية ويسكونسن، تم إيقاف طبيب محلي بعد تصويره في مسيرة ضد ارتداء الأقنعة في أبريل/نيسان، كما أنشأت الحكومات في جميع أنحاء البلاد خطوطاً ساخنة للناس لإثارة المخاوف المتعلقة بالجائحة.

وفي مارس/آذار الماضي، شجع عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي الناس على الإبلاغ عن الشركات التي انتهكت قوانين السلامة الخاصة بـ كوفيد-19، معلنا أن "الواشين سيحصلون على مكافآت". (لم يتم تقديم أي مكافآت في الواقع).

وكذلك أنشأت الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) خطاً ساخناً للاعبيها للإبلاغ عن بعضهم البعض أثناء لعبهم داخل فقاعة الحجر الصحي المغلقة لموسم 2019-2020.

وقال سبنسر دينويدي، لاعب فريق بروكلين نتس، لموقع بليتشر ريبورت، بعد استدعاء العديد من اللاعبين إثر تقديم شكاوى ضدهم "إلى جميع زملائي لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين، لا تتصلوا بالخط الساخن للوشاة". ولكن أيضا "لا تتجاوزوا الحدود للحصول على خدمات التوصيل".

أطلقت الرابطة الوطنية لكرة السلة خطاً ساخناً للاعبيها للإبلاغ عن بعضهم البعض أثناء لعبهم داخل فقاعة الحجر الصحي (رويترز)

وكذلك كان حرم الجامعات بمثابة معاقل ساخنة للوشاية، إذ أقامت جامعات، منها ييل ونيويورك، خطوطاً ساخنة للطلاب للإبلاغ عن الشكاوى المتعلقة بكوفيد-19، وفي حالات أخرى، تصرف الطلاب من تلقاء أنفسهم. حيث اعتذرت طالبة في جامعة كورنيل علنًا بعدما تعرضت للانتقاد اللاذع لنشرها فيديو عبر تطبيق سنابشات من داخل إحدى الحفلات.

وقالت ميليسا مونتيغو، طالبة السنة الثانية في جامعة كورنيل، والتي كانت من بين الموقِّعين على عريضة تنتقد تلك الطالبة، لصحيفة نيويورك تايمز "لا أحد يحب الوشاية فهي ليست بالأمر المريح. أنا حقاً لست من النوع الذي يتجول ويخبر الناس بما ينبغي عليهم فعله، لكن هذا الأمر كان مقلقاً بالنسبة لي، فإنقاذ حياة واحدة يستحق 3 أشهر من توخي الحذر وعدم الانخراط في أي سلوك إشكالي".

ربما يمكن إدراج الكثير من التوبيخ الذي يقوم به رواد وسائل التواصل الاجتماعي لأولئك الذين ينتهكون القواعد في فئة "تعيير الآخرين بسبب كورونا"، وذلك لأن القصد من الانتقاد الحاد هو الإحراج فقط وليس نداء للسلطات.

غير أن هذا الأمر شكل نقطة اشتعال نشطة في الحروب الثقافية المستمرة. إذ شجب مقطع يرجع لشهر أغسطس/آب 2020 من برنامج "زاوية إنغرام" المذاع على قناة فوكس نيوز بعنوان "الكليات التي تحوّل الطلاب إلى واشين بسبب كوفيد-19" الخطوط الساخنة في الحرم الجامعي.

بينما ذكر مقطع يعود لفبراير/شباط 2021 لبرنامج بعنوان "دورية الواشين التابعة لبايدن" تعليقات غارسيتي (عمدة لوس أنجلوس) المؤيدة للوشاية، بالإضافة لفقرة عن فتاة مراهقة سلّمت والدتها للسلطات لاشتراكها بأعمال الشغب بمبنى الكابيتول. وجاء التعليق في البرنامج بأن "هؤلاء الواشين المهتاجين لديهم قواسم مشتركة مع شرطة الفكر السوفياتي القديمة أكثر مما لديهم مع ليبراليي حرية التعبير في السبعينيات".

الإبلاغ عن آبائنا

في أعقاب أحداث شغب مبنى الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني وقعت واحدة من أكبر حالات الوشاية الرقمية الجماعية في التاريخ، عندما بدأ مستخدمو الإنترنت في تمشيط الكم الهائل والمذهل من أدلة الصور ومقاطع الفيديو الناتجة عن الحدث من أجل تحديد هوية من اقتحموا مبنى الكابيتول.

فأميركا هي أمة من البلدات مسقط الرأس، وقد أظهرت أعمال الشغب أشخاصا سيئين منحدرين من المئات منها. و تم التعرف على ضباط شرطة ورجال إطفاء وتجار سيارات ومسؤولين منتخبين بين الحشود. ومن خلال فحص اللقطات بعيون محلية، يمكن لأي فرد معني من الجمهور أن يتحول إلى مستشار مستقل يعمل في مسائل الأمن القومي.

أما مكتب التحقيقات الفدرالي ففتح خطوطًا ساخنة للناس من أجل إرسال المعلومات، وبحلول 26 يناير/كانون الثاني، كان قد تلقى أكثر من مئتي ألف معلومة. وبالتالي كان الحدث بمثابة نقطة تحول بالنسبة لعمليات التجسس النظري على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ممارسة ذات تاريخ حديث ومتقلب تتعلق بإساءة تعريف الأشخاص كمجرمين مشتبه بهم.

لكن التقنية المتاحة، وكمية المواد التي يتم تمشيطها، نمت بشكل متسارع. فاستخدم بعض الأشخاص برمجيات التعرف على الوجه لتحديد هوية مثيري الشغب، كما استخدم آخرون قدرات عقولهم الخاصة للتعرف على وجوه أصدقائهم القدامى وأحبائهم السابقين وجيرانهم وزملاء الدراسة الثانوية ومعارف فيسبوك.

وتم القبض على رجل من بلدة فريبورت في نيويورك، بعد إرساله صورة ذاتية من داخل القاعة المستديرة إلى صهره العميل الفدرالي. وسلّمت إحدى النساء صديقها السابق للسلطات بعدما وصفها بـ "المعتوهة" في رسالة نصية لعدم تصديقها بأن الانتخابات قد سُرقت.

وكذلك سلم العديد من الأشخاص والديهم، وذكرت التايمز أن جاكسون ريفيت، 18 عامًا، أبلغه والده، غاي ريفيت، أنه سيُقتل إذا أبلغ الشرطة عن مشاركته في أعمال الشغب، ولكن كان جاكسون قد أبلغهم بالفعل.

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التقنية وحبنا الدائم لها يمثلان أمرين خطيرين بالنسبة للمراقبة الاجتماعية الجارية الآن. فالوشاية ليست مجرد نتيجة ثانوية للفضول أو الخوف، ولكنها ميزة تكنولوجية مدمجة في البناء الرقمي لعصر الجائحة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبرامج المصممة للعمل عن بُعد وتتبُّع كوفيد.

وإذا كان هذا يبدو مقلقًا بشكل واضح، فربما يكون من المفيد أن تتذكر أن أقوى شركات التقنية في العالم، والتي ربما تستخدم منتجاتها الآن لقراءة هذه القصة، تستخدم بالفعل نموذجًا تجاريًا للمراقبة الجماعية، وتقوم بجمع معلومات المستخدمين وبيعها للمعلنين على نطاق لا يمكن تصوره.

وكذلك تحدد هواتفنا المحمولة مكاننا أينما كنا، ويتم شراء مواقعنا وبيعها من قبل وسطاء البيانات بتفاصيل حميمية لا تصدق. وكذلك فإن جهات إنفاذ القانون تصطاد الصور الشخصية (السيلفي) على إنستغرام باستخدام برامج التعرف على الوجوه، كما يحصد فيسبوك البيانات الشخصية لمستخدميه.

إن النظام حولنا بأكمله يعتمد، نوعا ما، على الوشاية.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021