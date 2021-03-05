ألف باء الاستثمار: علّم أطفالك المال والأسواق

إن الهوس الأخير في سوق الأسهم بشأن شركة ألعاب الفيديو "غيم ستوب" (GameStop)، التي تم تمحيصها هذا الأسبوع من قبل الكونغرس، قد وفر فاصلا تعليميا للصغار.

وتحدثت وكالة أسوشيتد برس إلى عدد من الآباء والخبراء الماليين للحصول على نصائحهم حول التحدث مع الأطفال بشأن الاستثمار والسلوك المربك للأسواق المالية. وهنا ملخص لما قالوه.

حافظ على البساطة

يجب على الآباء التأكد من أن الأطفال يفهمون أساسيات المال قبل أن يحاولوا أن يقتحموا الاستثمار. وبمجرد أن يصبحوا جاهزين، لا ترهقهم بالكثير من المعلومات في وقت واحد، فأنت تخاطر بفقدانهم المعلومة وفقد الاهتمام.

يحتاج الأطفال إلى فهم ماهية الأسهم، ولماذا يستثمر الناس وكيف تعمل الأسواق قبل أن يتمكنوا من فهم الاستثمار ذاته.

وقالت كاري شواب بوميرانتز، خبيرة الثقافة المالية ونائبة الرئيس الأول في شركة تشارلز شواب وشركائه "إن أفضل طريقة لجذب اهتمام الأطفال إلى الاستثمار هي التحدث بلغتهم". وقالت "ابدأ بشرح أن الاستثمار هو وسيلة لاستخدام أموالك في محاولة جني المزيد من المال".

وهناك الكثير من مصادر المعلومات الجيدة -مواقع الإنترنت والتطبيقات والكتب- المتاحة للمساعدة في توجيه أسلوب التحدث مع الأطفال حول المال والاستثمار (أو للمساعدة في تعزيز معرفة الوالدين). ومن بينها "كتاب الطفل عن المال" لآدم سترامواسر وشواب موني وايز.

وقت التمرين

وإذا بدا الصغار مستعدين، فدعهم يجربون الاستثمار.

فكر في استخدام واحدة من التطبيقات والألعاب العديدة التي تسمح للناس بمحاكاة الخبرات الاستثمارية. وقال بول غولدن، المتحدث باسم الوقف الوطني للتعليم المالي، إن تلك الالعاب والتطبيقات توفر خطوة أولى جيدة في بيئة آمنة.

جرب واحدة منها، تلك التي تظهر المكاسب على مدى فترة طويلة من الزمن، 10 أو 20 سنة، لأن ذلك يوضح بشكل أفضل فوائد الاستثمار الطويل الأمد.

يمكن للوالدين أيضًا مساعدة الأطفال في تحديد الشركات التي يهتمون بها وتتبعها باستخدام أموال وهمية من أجل المتعة فقط. ويكون ذلك فرصة لشرح سبب ارتفاع السهم وانخفاض قيمته في مراحل مختلفة.

وقال لويس تايلور، رئيس شركة تايلور ويلث في ولاية أوريغون، وهو أيضا أب لطفلين "إذا كنت ستشجع طفلك على شراء الأسهم، فساعده على أن يكون لديه فهم ووجهة نظر عن أسباب شراء الأسهم".

لست بحاجة في هذا التوقيت إلى شرح كشوف الميزانية أو نسب السعر إلى الأرباح أو أي شيء تقني. فقط ساعدهم في تكوين تفكير أوضح بشأن عملية صنع القرار لديهم.

واتخذ تايلور هذا النهج بعد أن تواصل معه طلبة جامعيون أثناء ارتفاع أسهم غيم ستوب يسألون إن كان عليهم الاستثمار. وبدلاً من ذلك، سألهم لماذا سيستثمرون في غيم ستوب إذا لم يكونوا ممن يتسوقون هناك حتى. وكان قادرا على مساعدتهم في استنتاج أنه ربما كان هناك القليل من القيمة التحتية في تلك الشركة.

وأضاف "أعتقد أنه يجب عليك شراء الأسهم، ولكن اعرف لماذا تشتريها". وقال "إذا كنت متحمساً (للسهم) لأن لديك اقتناعا بالعلامة التجارية، فهذا شيء آخر. لا تفعل ذلك لمجرد رؤيته على مكان ما للمنشورات".

ويقوم بعض الآباء بفتح حسابات مع متعاملي البورصة ولكن تحت وصايتهم، والتي يمكن استخدامها للاستثمار في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة. الأصول تكون مملوكة للطفل ولكن الكبار يحتفظون بزمام السيطرة حتى بلوغهم سن الرشد. ويسمح بعض الآباء للأطفال أن يكون لهم رأي في كيفية استثمارها كفرصة للتعلم.

وقال جوردان ويكسلر، الرئيس التنفيذي لشركة إيرلي بيرد، (EarlyBird) وهو تطبيق متخصص في أموال الحراسة، إن ربط مفهوم الاستثمار بشيء ما في حياتهم الواقعية يساعد على تحقيقه.

وقال "إن التحدث معهم عن اهتماماتهم وأنشطتهم المفضلة يمكن أن يؤدي إلى محادثة أكبر بكثير حول الاستثمار في الشركات القيمة بطريقة تكون منطقية بالنسبة لهم".

التحدث عن المخاطر

إذا كان الأطفال شغوفين بغيم ستوب، تحدثوا عن ذلك.

وإذا كنت لا تفهم ذلك، فإليك ملخص سريع: غيم ستوب هو محل حقيقي لتجارة تجزئة ألعاب الفيديو. بعض صناديق المضاربة وكبار المستثمرين الآخرين لم يثقوا به و"قللوا" السهم، مراهنين بشكل أساسي على أن سعر سهمه سينخفض. لكن بعض المستثمرين الصغار قرروا رفع السعر عن طريق الشراء.

فعندما تتم المضاربة على انخفاض الأسهم، يمكن أن يؤدي ارتفاع سعرها إلى إجبار المراهنين على الخروج من رهاناتهم. للقيام بذلك، يتعين عليهم شراء السهم، مما يرفع السعر إلى أعلى. ومع تعرض المراهنين في غيم ستوب للضغط في الشهر الماضي، استخدم المستثمرون الأصغر حجمًا والمستثمرون الجدد المنتديات الإلكترونية لتشجيع بعضهم البعض على الحفاظ على الزخم مستمرًا.

وتم تداول السهم بأقل من 10 دولارات لمعظم 2019 و2020. وأدى هذا "التقليل" إلى ارتفاعه فوق 480 دولارًا في الشهر الماضي، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى حوالي 40 دولارًا اعتبارًا من يوم الخميس.

نعم، كسب بعض الناس المال، لكن بعض الناس خسروا الكثير أيضًا.

إذاً اغتنم الفرصة للحديث عن كيفية وجود مستويات مختلفة من المخاطر على الاستثمارات المختلفة. حيث يمكن أن تؤدي الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة إلى تحقيق مكاسب كبيرة، وكذلك خسائر كبيرة. أيضا، أذكر كيف يمكن لبعض المستثمرين أن يكونوا قادرين على تحمل تلك الخسائر أكثر من غيرهم.

لعبة طويلة الأمد

قال راي ميديروس إنه تحدث لفترة طويلة مع أولاده -الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا- حول أهمية الاستثمار لبناء الثروة. لقد كان قلقًا من أنهم قد يندفعون لذلك تحت إغراء الربح السريع من غيم ستوب. لكنه تحدث معهم حول كيف أن الاستثمار مسعى طويل الأمد. كما حثهم أيضًا على التفكير دائمًا بشكل أقل كتاجر يومي، الذي يخسر في كثير من الأحيان، بل بشكل أكثر مثل وارين بافيت.

قال ميديروس "أخبرتهم إذا كانوا يريدون الاستثمار في مخاطر عالية، افعلوا ذلك بأموال لن تفتقدوها إذا خسرتم كل شيء".

أما جاكلين مانينغ فأبقت الأمر بسيطاً على أولادها الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات وشرحت لهم بعض أساسيات سوق الأسهم، بما في ذلك كيف يمكن للمستثمرين غير المحترفين "تحقيق ربح جيد إذا لعبوا بذكاء وبشكل متزن، أو ربما يخسرون خسارة كبيرة، إذا أصبحوا طامعين كثيرا".

وقد اهتم الأطفال، وخاصة المراهقون الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، بغيم ستوب في المقام الأول، لأن الناس يتحدثون عنه على منصات التواصل الاجتماعي التي يتفاعلون معها. علمهم إذاً كيفية التمييز بين النصائح الجيدة والسيئة. وذكرهم أنه لا يمكنك الوثوق بكل ما تقرؤه على شبكة الإنترنت.

ويجب على الآباء أيضًا إدراك أن الاستثمار يبدو مختلفًا هذه الأيام. فعلى سبيل المثال، تم اتهام روبن هود بمحاولة جذب الشباب الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في تداول الأسهم من خلال ضم مميزات على منصة التداول الخاصة بها تشبه تطبيقات الألعاب، مثل إغراق شاشة المستخدم بقصاصات احتفال افتراضية في كل مرة يقومون فيها بالتداول.

وقد دافعت الشركة عن ممارساتها، وأشارت إلى أنها توفر أدوات تعليمية لعملائها.

وقال غولدن "في حين أنها لحظة يمكن الاستفادة منها في التعليم، فإنه يجب على الآباء التأكيد على أن الاستثمار ليس لعبة. الاستثمار يساعد في تحقيق أهداف طويلة الأجل".