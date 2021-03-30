توقعات بدور أكبر للتكنولوجيا والرعاية عن بُعد في قطاع الصحة بعد كورونا

قال مسؤول صحي كبير في حوار مع وكالة أنباء أسوشيتد بريس إنه يتوقع دورا أكبر للتكنولوجيا وللرعاية الصحية عن بُعد، وهو أمر أكثر ملاءمة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

وتوقع بعض التغييرات في التغطية والرعاية مع بدء تلاشي فيروس كورونا، وهو ما يفتح مجالا للشركات الصغيرة والناشئة ولرواد الأعمال الراغبين في اقتحام هذا المجال.

فباتريك جيراغتي ليس شغوفا بشأن احتمال امتلاء ولايته بحشود من طلاب الجامعات والذين يحتمل أن يكونوا غير مرتدين للأقنعة والذين يمكن أن ينشروا فيروس كورونا لمزيد من سكان فلوريدا.

حيث تأخذ عطلة الربيع الدراسية في الولايات المتحدة هذا العام منحنى مختلفًا أثناء الجائحة عندما تكون أنت من يقود شركة تأمين صحي في فلوريدا تغطي حوالي 5 ملايين شخص.

ولكن جيراغتي، الرئيس التنفيذي لشركة "فلوريدا بلو"، يعتقد أن الناس يقومون بعمل جيد في محاولة الحد من وباء فيروس كورونا. وهو يرى أن موسم الإنفلونزا كان خفيف العدوى، وهو دليل على أن الناس يرتدون الأقنعة ويحاولون الحفاظ على مسافة بينهم.

كما أنه متحمس لبعض التغييرات في التغطية التأمينية والرعاية الصحية التي يتوقعها مع بدء تلاشي فيروس كورونا.

وقد تحدث جيراغتي، البالغ من العمر 61 عاما، مؤخرا مع وكالة أسوشيتد برس، وتاليا أهم ما جاء في الحوار…

هل سيغير الوباء طريقة تفكير المرضى في الرعاية الصحية؟

جيراغتي: سنرى (الكشف الطبي عن بعد) كجزء أساسي من الرعاية في المستقبل، ربما ليس بنفس معدل حدوثه أثناء الجائحة، ولكنه هنا ليبقى.

وماذا عن تقديم العلاج والأدوية، وهل تعتقد أن العلاج عن بعد سيستمر أيضًا؟

جيراغيتي: يعتمد ذلك على راحة المريض. بمجرد تأسيس علاقة شخصية، يمكن أن يحدث الكثير من تقديم العلاج عن بعد. رأينا الكثير من المرضى الذين كانوا مهتمين بمتابعة الأمر بهذه الطريقة.

ما أكبر اتجاه سيشهده المستهلكون في التغطية التأمينية على مدى السنوات القليلة المقبلة؟

جيراغتي: سترى المزيد من مزج الخطوط بين شركات التأمين وأنظمة توصيل (الرعاية). وأعتقد أنك سترى أيضًا المزيد من الرعاية المنزلية. لقد اشترينا شركة تهتم بالرعاية المزمنة، ونعتقد أن هذه الأنواع من الخدمات ستصبح أكثر شيوعًا لأن التكنولوجيا أصبحت تدعم تقديم الرعاية في المنزل، وهو أمر أكثر ملاءمة وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

تم إعطاء أمصال فيروس كورونا منذ بضعة أشهر. حتى الآن.. هل رأيت أي تغييرات في المطالبات بدفع النفقات بسبب ذلك؟

جيراغتي: طلبات دفع النفقات عادة ما تتأخر في حدود من 90 إلى 120 يوما، فمن المبكر جدا رؤية الفرق ولكننا نشعر بالتشجيع منذ بدء طرح الأمصال.

هل أنت قلق بشأن عطلة الربيع الدراسية؟

جيراغتي: أشعر بالقلق دائمًا عندما أرى أشخاصًا على مقربة من بعضهم ولا يرتدون أقنعة، ولا يتبعون إرشادات (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها). وقبل الوقت الذي ينبغي أن نتحمل فيه تلك المخاطر، أعتقد أنه من السابق لأوانه حدوث ذلك.

قبل فترة وجيزة من انتشار الوباء، قالت شركة فلوريدا بلو إنها ستبدأ برنامجًا يربط بعض عملاء برنامج الرعاية الحكومية عن طريق الشركات الخاصة (ميدكير ادفانتج) بطلاب الجامعات أو الأشخاص الذين يمكنهم تقديم مرافقة، لماذا؟

جيراغتي: نعتقد أن الصحة أوسع بكثير من مجرد الرعاية الصحية، فهناك عدد من الخدمات التي نعتقد أنها تضيف حياة ذات نوعية أفضل وتسهم بالفعل في صحة الفرد.

إذًا هل تسهم الوحدة في سوء الصحة البدنية؟

جيراغتي: إنها تسبب ضعف الصحة الجسدية والعقلية، إذ إنهما مترابطان، فالسمنة، أحد أسبابها الرئيسية هو الشعور بالوحدة.