كودياك الناشئة للسيارات ذاتية القيادة تسعى لأجهزة مسح ضوئي من الصين

سان فرانسيسكو- أعلنت شركتا تطوير الشاحنات ذاتية القيادة الأميركية الناشئة "كودياك روبوتيكس" (Kodiak Robotics) و"هيساي تكنولوجي" (hisay technology) الصينية للإلكترونيات توقيع اتفاق شراكة بينهما لدمج وحدات المسح الضوئي، التي تنتجها الشركة الصينية في نظام القيادة الذاتية للشاحنات، التي تطورها "كودياك" (Kodiak).

وتساعد وحدات الاستشعار بالمسح الضوئي المعتمد على أشعة الليزر السيارات ذاتية القيادة في رصد الأشياء الموجودة أمام وحول السيارة، وهي مكون أساسي في أنظمة القيادة الذاتية.

وأشار موقع "أوتوموتيف نيوز" (Automotive News) المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن كودياك ستستخدم وحدات المسح الضوئي من "هيساي" على جانبي الشاحنة مع الإبقاء على وحدة مسح ضوئي من إنتاج شركة "لومينار تكنولوجيز" (Luminar Technologies) في مقدمة السيارة، وفق دون بورنتي، الرئيس التنفيذي لشركة كودياك والشريك المؤسس في شركة الشاحنات ذاتية القيادة "أوتو" (OTO)، والذي كان يعمل أيضا مهندسا في برنامج شركة غوغل لتطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وكانت شركة "لومينار تكنولوجيز" الأميركية لإنتاج الماسحات الضوئية، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي الدخول في شراكة مع شركة صناعة السيارات الصينية العملاقة "سايك موتور كورب" (SAIC Motor Corp).

وقال بورنتي إن شركة كودياك تركز على تطوير تطبيقات القيادة الذاتية والاعتماد على شركات موردة؛ لتوفير المعدات التي تشغل التطبيقات، مضيفا "أعتقد أنها ميزة كبيرة لكودياك أن تبدأ في وقت تستطيع فيه الوصول إلى مجموعة واسعة وغنية من الخدمات والموردين".

يذكر أن كودياك تأسست عام 2018، وتركز على تطوير شاحنات تعمل بتكنولوجيا القيادة الذاتية في الرحلات طويلة المدى، وخدمات النقل بين دالاس فورت ورث وهيوستون.

وركزت كودياك منذ تأسيسها على بناء التكنولوجيا لا الدعاية لها؛ لكنها تفخر ببرامجها لتقييم الحماية الذاتية للسيارة.

وعلى الرغم من تأسيسها في ولاية كاليفورنيا؛ إلا أنها تمتلك حضورا قويا في دالاس بولاية تكساس. وتفضل شركات السيارات ذاتية القيادة أن تنشئ مقرات لها هناك، حيث تتمتع الولاية بطرق واسعة وطويلة وغير مزدحمة؛ إذ إن هناك بيئة مثالية لاختبار شاحنات كودياك وغيرها.