4 طرق لاستخدام كاميرا هاتفك الذكي بشكل أفضل

إذا كنت تستخدم كاميرا هاتفك الذكي لالتقاط بعض الصور الذاتية أو مقاطع الفيديو القصيرة وكفى، فإنك بذلك تهدر الكثير من الميزات من إمكانات الجوال.

حتى إن لم يكن لديك أفضل أنواع الهواتف الذكية وأحدثها، فإن أدوات التصوير المتاحة تتجاوز بالتأكيد مجرد التقاط بعض الصور الشخصية المعتادة أو استخدام خاصية الضوء المنخفض. فباعتماد أحد أنظمة التشغيل الحديثة الشائعة يمكن أن تلتقط صورا عن طريق الأوامر الصوتية، أو تحصل على لقطات واسعة، أو تسجل مقاطع فيديو بسرعات مختلفة، والبحث في الإنترنت بصريًّا. وتعتمد الاستفادة من كل هذه الميزات على برنامج تشغيل الكاميرا، وعلى الأدوات الموجودة في هاتفك الذكي.

وإليك جولة سريعة عن الأشياء التي يمكن أن تفعلها في التطبيق المثبت في الهاتف، مثل "كاميرا جوجل" لأجهزة أندرويد أو تطبيق الكاميرا في أجهزة آبل على نظم تشغيل "آي أو إس" في آيفون.

الاستعانة بالأوامر الصوتية

يمكن أن يقدم لك المساعد الافتراضي في هاتفك الذكي الكثير من الخيارات لالتقاط الصور. باستخدام مساعد غوغل الافتراضي، يمكن أن تصدر أمرا بسيطا: "حسنا، غوغل، التقط صورة"، أو "حسنا، غوغل، التقط صورة ذاتية"، فتظهر كاميرا غوغل، وتبدأ العد العكسي، ثم تلتقط الصورة. يمكن أيضا أن تطلب من المساعد الافتراضي نشر الصور أو تسجيل مقطع فيديو، والكثير من الأشياء الأخرى. ويعمل مساعد غوغل الافتراضي مع نظامي أندرويد وآي أو إس.

ويمكن لمساعد الأوامر الصوتية (سيري) من آبل الرد على الكثير من الأوامر. ويقوم البرنامج بفتح الكاميرا في هواتف آبل بمجرد أن تقول "مرحبا، سيري، التقط صورة"، لكنه يترك لك مهمة الضغط على زر التشغيل.

يمكن لمستخدمي الهواتف التي تعمل بإصدار آي أو إس 12 والإصدارات الأحدث الاستفادة من اختصارات تطبيق "سيري" للقيام بمهام أخرى، مثل فتح الكاميرا تلقائيا وإرسال بريد إلكتروني يتضمن الصورة التي قمت بالتقاطها. ويستطيع "بيكسبي" -المساعد الافتراضي في هواتف سامسونغ- التقاط صور ومقاطع فيديو أيضا بناء على الأوامر الصوتية.

التقاط صور واسعة بانورامية

هل أردت في إحدى المرات التقاط صورة عريضة لكن زاوية كاميرا هاتفك لا تكفي لالتقاطها على الشاشة؟ لا تحتاج في هذه الحالة إلى تحميل تطبيق إضافي أو استخدام هاتف بعدسة ذات زاوية واسعة. أنت تحتاج فقط إلى تفعيل خاصية الصور البانورامية في الكاميرا، مما يتيح لك التقاط مجموعة من الصور، ويقوم البرنامج بإدماجها معا ليعطيك صورة عريضة.

تحتوي كاميرا غوغل لنظام تشغيل أندرويد (على اليسار) وتطبيق الكاميرا من آبل لنظام "آي أو إس" على وضع مخصص لالتقاط صور بانورامية (جي دي بيرسدورفر/نيويورك تايمز)

افتح كاميرا غوغل ومرّر إصبعك نحو اليسار على القائمة المعروضة أفقيا أسفل الشاشة، ثم اضغط على زر أنماط التصوير واختر وضع البانوراما، ثم اضغط على زر التشغيل مع تحريك الهاتف ببطء لالتقاط الصورة. وفي تطبيق الكاميرا في آبل، حرّك الإصبع نحو اليسار واختر وضع البانوراما، ثم اتبع بقية التوجيهات التي تظهر على الشاشة. يمكن أيضا أن تطلب من مساعد غوغل أو سيري فتح الكاميرا مباشرة على وضع البانوراما.

تتضمن قائمة أنماط التصوير في غوغل خاصية تسمى الفوتوسفير، التي تتيح لك التقاط صور بانورامية دائرية بزاوية 360 درجة. اضغط على زر تشغيل خاصية الفوتوسفير، واتبع التوجيهات لالتقاط الصورة. (رغم أن خاصية البانوراما على نظام آي أو إس لا تتضمن خيار التقاط صور بزاوية 360 درجة، فإن تطبيق التجول الافتراضي "غوغل ستريت فيو" يمكن أن يساعدك على التقاط صور فوتوسفير على هواتف آيفون).

تغيير زمن الفيديو

وتطبيقا غوغل وآبل للكاميرا يوفران خيارات لإضافة مؤثرات سينمائية على مقاطع الفيديو التي تقوم بتصويرها، حيث تتيح لك خاصية التصوير الزمني إمكانية تسريع بعض الأحداث التي تستغرق وقتا طويلا في التصوير، مثل غروب الشمس أو هبوب العواصف. أما في وضع الإبطاء، فإن الكاميرا تلتقط المقطع بالسرعة العادية، ثم تعرضه ببطء، مما يضفي مسحة درامية على بعض المشاهد، مثل مقاطع الفيديو من المباريات الرياضية وطرائف الحيوانات.

وللوصول إلى هذه الخاصية في تطبيق غوغل، مرّر إصبعك على القائمة نحو اليسار حتى تصل إلى الفيديو، واختر وضع التصوير البطيء أو العادي أو المتقطع، حسب رغبتك. بالنسبة لمقاطع الفيديو القصيرة، من الأفضل اختيار معدلات السرعة المنخفضة، مثل سرعة "إكس5" (5x). أما في تطبيق الكاميرا في آبل، فمرّر إصبعك على القائمة نحو اليمين حتى تصل إلى وضع التصوير الزمني أو التصوير البطيء، ثم اضغط على زر التنقل الموجود في أعلى الشاشة لتحديد دقة الصورة وسرعة الفيديو.

كلما كان الهاتف ثابتا كانت جودة الفيديو الزمني أفضل، لذلك يمكن أن تستخدم حاملا ثلاثي القوائم عند التصوير إذا لم يكن لديك مكان ثابت تضع عليه الهاتف. تعمل خاصة التصوير البطيء بشكل أفضل في الخارج، لأن الإضاءة الداخلية تسبب أحيانا وميضا يفسد جودة الصورة.

الاستفادة من الإنترنت

برنامج عدسة غوغل (Google Lens) هو برنامج متطور للتعرف على الصور ويعتمد على الذكاء الاصطناعي وقد يكون موجودا بالفعل على هاتفك، وهو موجود ضمن قائمة خيارات التصوير في كاميرا غوغل، أو ضمن تطبيق صور غوغل (Google Photos)، أو ضمن تطبيق عدسة غوغل في نظام تشغيل أندرويد. وبالنسبة لمستخدمي نظام آي أو إس، فيمكنهم العثور على عدسة غوغل ضمن تطبيق صور غوغل، أو تطبيق غوغل (أجهزة سامسونغ تستخدم تطبيق بيكسبي المشابه).

يستخدم تطبيق عدسة غوغل كاميرا هاتفك للتعرف على الأشياء وتقديم مزيد من المعلومات عنها من الإنترنت (جي دي بيرسدورفر/نيويورك تايمز)

وعندما توجه الكاميرا إلى شيء معين لتصويره (أو تفتح صورة قد التقطها سابقا)، ثم تضغط على أيقونة عدسة غوغل المربعة، يقوم البرنامج بتحليل الصورة ويبحث عن المعلومات ذات الصلة عبر شبكة الإنترنت. ويمكن لبرنامج عدسة غوغل التعرف على الحيوانات والنباتات، والبحث عن المنتجات، والتعرف على المعالم والأماكن المشهورة والقيام بالكثير من الأشياء الأخرى.

كما يمكن للتطبيق أيضًا ترجمة النصوص المصاحبة للصور واستخدام الواقع المعزز لإظهار الكلمات بلغتك المفضلة. بالطبع لن تحصل على ترجمة دقيقة تمامًا، لكنها تتحسن.

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