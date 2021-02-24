الطبقة المحصنة بالأمصال

لم يكن من المفترض بمصل فيروس كورونا أن يكون تذكرة ذهبية لأحد ما، وكان الهدف تنفيذ عملية توزيع متدرجة وفعالة لتطعيم العاملين في الصفوف الأمامية والفئات الأكثر عرضة، قبل بقية أفراد المجتمع.

غير أن التوزيع العشوائي والمتأخر للكميات التي لا تزال محدودة، بات ينذر الآن بخلق طبقة اجتماعية جديدة مؤقتة، لكنها طبقة لا تتضمن فقط من يواجهون مخاطر أكبر للإصابة بالعدوى وتدهور الحالة الصحية والوفاة، بل أيضا تشمل زبائن متاجر البقالة في واشنطن، والمؤثرين الإندونيسيين، ومعلمي المدارس الابتدائية، والمشاهير الأميركيين، ومراسلي نيويورك بوست، وآخرين ممن تمكنوا بفضل وظيفتهم أو حظهم من الحصول على التطعيم بسرعة.

اختبارات اللقاحات تظهر أنها فعالة بشكل مذهل، لكنه لا يزال من الممكن إصابة الناس بفيروس كورونا أثناء عملية تلقي المصل، كما يمكن أن يظلوا ناقلين للفيروس، خاصة إذا تواجدوا على مقربة من أشخاص آخرين أو توقفوا عن ارتداء الكمامات.

ونتيجة لذلك، وبينما يتدافع الناس للانضمام لطابور الانتظار لما يمثل الآن الحماية الوحيدة الحقيقية من مرض فتك بالملايين، سينتظر بصبر العديد من الأفراد ممن تلقوا المصل اللحظة التي يقال لهم فيها إن بإمكانهم التجمع من دون خوف.

ولكن سيشعر آخرون بالتجرؤ على بدء التجمع مع أقرانهم ممن تلقوا التطعيم، وبعضهم سيكونون من بين الأشخاص الأكثر ثراء في العالم.

وكانت خدمة السفر الفاخرة في لندن نايتسبريدج سيركل (Knightsbridge Circle)، التي تفرض رسوم عضوية سنوية تبلغ 25 ألف جنيه إسترليني (نحو 34 ألف دولار)، كانت أثارت الجدل في وقت سابق في يناير/كانون الثاني الماضي عندما قال مؤسسها ستيوارت ماكنيل لصحيفة التلغراف (Telegraph) إن هذا النادي سينقل جوا الأعضاء الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر نحو الإمارات العربية المتحدة، لتلقي أمصال تم الحصول عليها بطرق خاصة (في بريطانيا، لا يتوفر المصل إلا عبر الخدمة الصحية الوطنية).

وحسب السيد ماكنيل، فإن النادي الذي ينظم تجارب وإقامات مرفهة لأعضائه، تلقى منذ إعلانه عن هذا العرض أكثر من ألفي طلب عضوية، وآلاف المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والطلبات على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب ماكنيل أيضا، ردا على أسئلة وجهت له عبر البريد الإلكتروني، أن منظمته تلقت عروضا من "العديد من شركات الطائرات الخاصة" الراغبة في شراكة مع النادي لنقل من تلقوا المصل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمته أنها ستبدأ بيع الأمصال لمن لم يكونوا أعضاء بالنادي في السابق بسعر 10 آلاف جنيه إسترليني للفرد، شريطة أن يكون عمر الشخص بلغ أو تجاوز 65 عاما، أو لديه ما يثبت أنه يعاني من ظروف صحية كامنة. (وكتبت متحدثة باسم نايتسبريدج سيركل في رسالة بريد إلكتروني أن المنظمة "ستطلب دليلا على ذلك أثناء عملية الحجز").

وستقدم هذه اللقاحات باعتبارها جزءا من "عرض اشتراك عضوية" مدته 3 أسابيع. غير أن رزمة العروض لا تتضمن إلا المصل والتنقل بين المطار ومواقع إعطاء المصل. وعلى الأطراف المهتمة حجز تذاكر الطيران ومصاريف الإقامة لـ3 أسابيع بأنفسهم.

وقال ماكنيل بالنسبة لزبائنه، فإن المتعة الحقيقية ستبدأ بمجرد الانتهاء من عمليات التطعيم؛ إذ إن بعض الأشخاص الذين يُنتظر أن يتم تطعيمهم في الإمارات يسعون لجدولة رحلات خاصة بعد تلقيهم التطعيم، وأضاف أن "رحلات السفاري الصحراوية تبدو الأكثر رواجا". (وسيبقى الأعضاء الذين سيسافرون للإمارات للمدة اللازمة حتى تلقي الجرعة الثانية).

وأضاف أنه بالنظر للغموض الذي يكتنف مواعيد الحجوزات الكبرى في رزنامة ربيع هذا العام (مثل مهرجان رويال أسكوت، وجائزة موناكو الكبرى، وويمبلدون)، فإنه يتوقع أن يتوجه زبائنه ممن تلقوا المصل "إلى البحر المتوسط" في وقت أبكر من المعتاد. (وقال إن الوجهات الأكثر رواجا بين زبائن شركته شملت سان تروبيه، وميكونوس، وإيبيزا، وبودروم).

وظهور هذه الطبقة المترفة ممن تلقوا الأمصال حديثا، سيعني أن الفنادق وخدمات الضيافة وبقية الأعمال ستتدافع لتوظيف السقاة والخدم وباقي الموظفين ممن تلقوا المصل كذلك، لضمان سلامة الجميع. وهكذا فإن المصل لن يمثل فقط الحماية من الفيروس، بل سيمنح البعض أيضا امتيازا إضافيا في سوق العمل.

وقال جيمي باكستر، المدير التنفيذي لشركة كويك (Qwick)، وهي منصة إلكترونية مقرها أريزونا، وتعمل في إيصال عمال الخدمات بأرباب العمل؛ "كما أن شركاء العمل يطلبون اليوم التثبت من تاريخ كل موظفينا، فإن كثيرين سيبدأون بالقول: أرسلوا لنا الموظفين الذين تلقوا المصل أيضا". وقال باكستر إن كويك بدأت فعليا التفكير في كيفية التحقق من كون أي عامل على منصتها قد تلقى المصل.

من يملكون ومن لا يملكون

حتى الآن، تم حقن أكثر من 40 مليون جرعة حول العالم، ذهب أغلبها إلى موظفي الرعاية الصحية، وموظفي الاستجابة السريعة وكبار السن، ممن يعيش الكثير منهم في دور الرعاية. إن طبقة من تلقوا الأمصال ستظل تمثل جزءًا صغيرًا نسبيًّا من السكان خلال النصف الأول من عام 2021.

وهذا سيصعّب على خبراء الاقتصاد والأعمال التنبؤ بمتى سيبدأ الناس التجمع بأعداد كبيرة (في الأماكن التي لم يبدؤوا التجمع فيها بالفعل)، وما التأثير الاقتصادي المحتمل لهذا النشاط.

وقالت جينيفر رايخ الأستاذة بجامعة كولورادو بدنفر والمتخصصة في السياسات الصحية "بينما يشعر الناس بالحماس للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، فإنهم ربما يبالغون في تقدير ما تعنيه هذه الحماية". وأضافت "من المهم أن يعدلوا توقعاتهم ويفهموا أن سلوكهم بعد التطعيم ينبغي أن يظل مرتكزا على حماية الأشخاص من حولهم".

غير أن بعض أماكن المناسبات الخاصة تستعد لأوقات الانتعاش في الربيع رغم كل شيء، وقالت منصة بيرسبايس (Peerspace) التجارية المتخصصة في خدمات إيجار أماكن الاحتفال (مثل إير بي أند بي، ولكنها للمناسبات والحفلات)؛ إنها بالفعل ترى حجوزات لمواقعها البالغ عددها 20 ألفا في أنحاء الولايات المتحدة ابتداء من أواخر مايو/أيار القادم، (وقال مدير برنامج أندرسون فوركاست بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس جيري نيكلزبيرغ، الذي يصدر توقعات اقتصادية في بداية كل عام؛ إنها الآن مسألة تنظيمية، فمتى سيسمح بتوافر هذه الأنواع من أماكن الأنشطة الواسعة).

وقال المدير التنفيذي لبيرسبايس إيريك شوب إنه مهتم برؤية إذا كانت المدن والولايات ستمنح أذونات خاصة لأولئك الذين تلقوا المصل خاصة بمجرد أن يكون قد تم تطعيم عدد كبير من السكان.

وقال "سيكون هناك من يملكون ومن لا يملكون، إن جاز التعبير".

وتساءل رئيس العمليات والإستراتيجيات للشركة مات بينديت، حول إذا كانت حالة الشخص في تلقي المصل من عدمه ستكون متاحة للاطلاع عبر تطبيقات مثل محفظة آبل (فوفقًا لبلومبيرغ، فقد تصاعد الاهتمام بمثل هذه التطبيقات، خاصة جوازات السفر التي من شأنها أن تظهر دليلًا على التطعيم)

وقال بينديت "إذا أصبح هذا شيئا مقبولا ولم يعتبر انتهاكا من نوع ما للخصوصية، أو بدأنا نرى الحكومات وهي تغير نبرتها حيال كيفية استخدام الناس هذه المعلومة للتحقق، أعتقد جازما أن هذا شيء يمكن أن نبحث عن طريقة للاستفادة منه."

"الأكثر جاذبية" في مجال المواعدة

أكدت شركات تطبيقات المواعدة أن تلقي التطعيم بات موضوعا ساخنا على منصاتها؛ فعلى تطبيق تندر (Tinder) ارتفع عدد الإشارات إلى التطعيم في الملفات الشخصية للمستخدمين بنسبة 258% بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول الماضيين.

وكتبت دانا بالش، وهي متحدثة باسم تندر، في رسالة بريد إلكتروني؛ "أولئك الذين حصلوا على المصل يستخدمون هذه الحالة كطريقة لبدء المحادثات حول تجربتهم، مع شركاء محتملين."

وعلى تطبيق أوكي كيوبيد (OKCupid)، يحصل من يذكرون أنهم حصلوا على التطعيم بالفعل على ضعف الإعجابات التي يحصل عليها المستخدمون الذين يقولون إنهم غير مكترثين بالحصول على التطعيم، وذلك بحسب ما ذكره مايكل كاي، المتحدث باسم التطبيق.

وقال كاي "بات الحصول على التطعيم الموضوع الأكثر جاذبية الذي يمكن أن تفعله على تطبيق مواعدة في الوقت الحالي، يا له من عالم ذلك الذي نعيش فيه!"

وقالت رايخ، عالمة الاجتماع في جامعة كولورادو- بدنفر إنها كانت قلقة من إمكانية إقدام المسؤولين الحكوميين على السماح بالأنشطة غير المسئولة التي قد يقوم بها من تلقوا المصل حديثا. ودعت حتى أولئك الذين تم تطعيمهم لضبط أنفسهم لحين بلوغ فهم أفضل للحماية التي يقدمها التطعيم -أو لحين انتشار أوسع لهذه الحماية- من أجل تجنب السيناريوهات الأكثر سوءا.

وقالت "سيشعر الناس بالخذلان إذا علموا لاحقا أنهم ظنوا أنفسهم محميين، في حين أنهم قد تسببوا في قتل أجدادهم وجداتهم".

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