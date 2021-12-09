بكين تتراجع عن تشجيع الشركات الناشئة الصينية على الاكتتاب في البورصات الأميركية

في بيان مقتضب، أعلنت المجموعة الصينية "ديدي تشو شينغ" (Didi Chuxing) -نظيرة شركة "أوبر" (Uber) في الصين- انسحابها من بورصة نيويورك التي انضمت إليها الصيف الماضي، لتصبح بذلك ضحية المنافسة بين بكين وواشنطن في قطاع التكنولوجيا.

وقالت المجموعة -في بيانها- إنها "بدأت -بعد دراسة متأنية- الأعمال التحضيرية لاكتتاب في بورصة هونغ كونغ".

ويشكل ذلك الانسحاب ضربة قاسية للمساهمين؛ إذ إن الشركة خسرت بعد 5 أشهر لها في سوق نيويورك نحو 45% من قيمتها.

وتم تشجيع الشركات الناشئة الصينية على القيام بعمليات اكتتاب في الولايات المتحدة من أجل تطورها.

خسرت مجموعة ديدي تشو شينغ 45% من قيمتها، نتيجة انسحابها من بورصة نيويورك.

عام 2014، أطلقت مجموعة "علي بابا" (Ali Baba) العملاقة للتجارة الإلكترونية أكبر عملية اكتتاب أولية على الإطلاق في "وول ستريت" جمعت خلالها 25 مليار دولار.

تشجع بكين الآن الشركات الصينية الناشئة على جمع الأموال في بورصاتها هونغ كونغ أو شنغهاي أو شنتشن أو الآن بكين (الفرنسية)

لكن في أجواء المواجهة المتصاعدة مع واشنطن لا سيما في قطاع التكنولوجيا، تشجع بكين الآن الشركات الصينية الناشئة على جمع الأموال في بورصاتها (هونغ كونغ أو شنغهاي أو شنتشن أو الآن بكين).

وخلافا لكثير من الشركات الصينية الأخرى، أبقت ديدي عمليتها للاكتتاب في الولايات المتحدة نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وجمعت المجموعة التي تهيمن على سوق حجز السيارات بسائق في بلادها نحو 4.4 مليارات دولار.

لكن العملية أثارت استياء بكين التي تخشى انتقال بيانات حساسة إلى الولايات المتحدة. وقد فتحت السلطات الصينية تحقيقا إداريا ضد ديدي مرتبطا بجمعها بيانات خاصة.

ومنعت السلطات الصينية تحميل تطبيق الشركة في إجراء غير مسبوق ضد مجموعة كبيرة للتكنولوجيا.

لكن الإجراء لم يجد؛ لأن مستخدمي ديدي كانوا قد حملوا التطبيق على هواتفهم.

وقالت أنجيلا تشانغ المتخصصة في القانون الصيني بجامعة هونغ كونغ لوكالة فرانس برس إن هذا القرار "ليس مفاجئًا" بعد "الدرس الصعب" الذي لقنته السلطات الصينية لضبط الأسواق لـ"ديدي".

وأضافت "الآن ستأخذ كل شركات التكنولوجيا الصينية قضايا أمن البيانات على محمل الجد".

وجاء قرار الشركة بعد ساعات على تبني الولايات المتحدة قواعد تقضي بقيود أكثر صرامة على الشركات الأجنبية المدرجة في البورصة.

فقد باتت هيئة تنظيم السوق المالية الأميركية "هيئة الأوراق المالية والبورصات" مخولة بشطب المجموعات التي لا تخضع حساباتها للتدقيق من قبل شركة معتمدة.

وشركات الصين وهونغ كونغ معروفة بعدم خضوعها لهذا الإجراء.